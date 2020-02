Der Fernseher bleibt die wichtigste Nachrichtenquelle in Deutschland

Wie informieren sich die Deutschen in Zeiten von Web und Social Media über aktuelle Nachrichten? Das Marktforschungsunternehmen Audience Project hat im Rahmen einer aktuellen Umfrage zum Nachrichtenkonsum über 14.000 Teilnehmer in sieben Märkten befragt. In Deutschland ist der Fernseher noch vor Informationsangeboten auf Webseiten die wichtigste Informationsquelle für Nachrichten.