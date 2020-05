Chinesischer Smartphone-Hersteller Oppo kooperiert mit Vodafone

Während Huawei durch die Google-Sperre in Atem gehalten wird, bringt sich Oppo in Europa in Stellung. Der chinesische Smartphone-Hersteller startet eine Kooperation mit Vodafone International. Oppo will Geräte in Deutschland, Großbritannien, Spanien, Portugal, Rumänien, der Türkei und in den Niederlanden an den Start bringen; weitere Märkte sollen folgen.