Chief Digital Officer: Posten immer noch Ausnahme in Unternehmen

Nicht einmal jedes fünfte Unternehmen in Deutschland hat einen Leiter Digitalisierung bzw. einen Chief Digital Officer (CDO). Vor allem in kleinen Unternehmen gibt es noch keine leitenden Positionen für die Digitalisierung. Das ergab eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom e. V. unter 603 Unternehmen aller Branchen.

Nur jedes fünfte Unternehmen hat einen CDO

Nur in 19 Prozent der befragten Unternehmen gab an, einen Leiter Digitalisierung berufen zu haben. Im letzten Jahr waren es 15 Prozent der Unternehmen. Vor allem in kleineren Firmen ist die Position noch nicht vergeben. Je größer das Unternehmen, umso häufiger wird ein Leiter Digitalisierung eingesetzt:

20 bis 99 Mitarbeiter: 14 Prozent

100 bis 499 Mitarbeiter: 36 Prozent

500 bis 1.999 Mitarbeiter: 56 Prozent

2.000 oder mehr Beschäftigte: 70 Prozent

In 4 von 10 Fällen ist die Position auf der obersten Ebene angesiedelt

Unternehmen mit einem Leiter Digitalisierung oder CDO haben die Funktion in 4 von 10 Fällen (43 Prozent) auf der Ebene des Vorstands bzw. der Geschäftsführung angesiedelt. In jedem zweiten Unternehmen (50 Prozent) wurde die Rolle auf der Ebene direkt unter Vorstand- bzw. Geschäftsführung eingeplant. Nur in 5 Prozent der befragten Unternehmen wird der CDO im mittleren Management eingesetzt.

„Digitalisierung ist nicht nur eine Frage von Soft- und Hardware, sondern vor allem von Ideen und Strategien. Klare Verantwortung und Konzentration von Know-how sind gerade auch für mittelständische Unternehmen wichtig“, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. Besonders in der aktuellen Corona-Krise sieht Berg Unternehmen gut beraten, die konsequent auf Digitalisierung setzen.