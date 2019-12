Bundeskartellamt: RWE an der Schwelle zur Marktmacht

Zwar sei das Unternehmen derzeit noch nicht marktbeherrschend, stehe aber vergleichsweise nahe an der Beherrschungsschwelle, so Bundeskartellamtspräsident Andreas Mundt.

RWE zur Deckung der Stromnachfrage unverzichtbar

Nach Analysen des Amtes war das Unternehmen 2019 erneut in einer erheblichen Anzahl von Stunden für die Deckung der Stromnachfrage unverzichtbar. Bereits eine relativ geringfügige weitere Verknappung der Angebotskapazitäten im Zuge des Atom- und Kohleausstiegs könnte deshalb dazu führen, dass RWE die Schwelle zur Marktbeherrschung überschreitet.

Andere Stromerzeugungsunternehmen als RWE sind nach Angaben des Bundeskartellamts derzeit sehr weit von einer marktbeherrschenden Stellung entfernt. Die aktuellen Marktdaten zeigen zudem, dass die Stromnachfrage in Deutschland in stärkerem Maße als in der Vergangenheit durch Netto-Importe aus dem Ausland gedeckt wurde.

Über den Marktmachtbericht

Der Bericht analysiert die Markt- und Wettbewerbsverhältnisse auf dem deutsch-luxemburgischen Stromerstabsatzmarkt vom 1. Oktober 2018 bis einschließlich 30. September 2019. Das Instrument des Marktmachtberichts wurde mit dem Strommarktgesetz geschaffen, mit dem sich der Gesetzgeber im Jahre 2016 gegen einen Kapazitätsmarkt und für eine Stärkung der Marktmechanismen im Strombereich entschieden hat. Der Marktmachtbericht war bisher Bestandteil des von Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur jährlich veröffentlichten Monitoringberichts.