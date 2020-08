Besseres Recycling für Lithium-Ionen-Batterien

In immer mehr Geräten befinden sich Lithium-Ionen-Batterien, in denen viele wertvolle Rohstoffe stecken. Doch nach wie vor wird nur ein Teil davon wiederverwertet. Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) arbeitet an der vollständigen Rückgewinnung der Rohstoffe.

Die Batterien werden beispielsweise in Elektroautos verbaut. Aktuell wird das in den Akkus verarbeitete Lithium überhaupt nicht zurückgewonnen. Im Rahmen des neuen Projekts „RecycleMat“ prüft das ZSW, wie sich die Batterien wiederaufarbeiten lassen, damit die Materialen möglichst vollständig zurückgewonnen und zur Herstellung neuer Elektrodenmassen genutzt werden können.

„Der künftige Bedarf an Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge und zur kurzzeitigen Ökostromspeicherung wird enorm sein“, sagt Dr. Margret Wohlfahrt-Mehrens, kommissarische Leiterin der Batterieforschung am ZSW in Ulm. „Die Entwicklung eines Recyclingkonzepts, mit dem Rohstoffe in ausgedienten Batterien möglichst vollständig rückgewonnen werden, kann entscheidend zu einer nachhaltigen Rohstoffversorgung führen und den Material- und Energiebedarf für neue Zellen erheblich reduzieren.“

Weniger Abhängigkeit durch Recycling

Als Kathodenmaterial für Lithium-Ionen-Akkus werden derzeit Übergangsmetall-Schichtoxide eingesetzt, die mehr als 10 Prozent Kobalt enthalten. Kobalt wird in vielen Fällen unter schlechten Arbeits- und Umweltbedingungen abgebaut. Dazu gehört der Kongo, wo sich rund die Hälfte der weltweiten Vorräte befinden. Der größte Teil der Lithiumvorkommen, rund 75 Prozent, liegt in Südamerika.

Kobalt, Lithium und Naturgrafit für die Anoden der Zellen werden in Deutschland als kritische Rohstoffe mit hohen Liefer- und Preisrisiken eingestuft. Durch die Wiedergewinnung der Elektrodenmaterialien aus ausgedienten Batterien, sogenannten End-of-Life-Zellen, können Abhängigkeiten heimischer Zellhersteller von internationalen Rohstoffketten verringert werden.

Recycling-Methoden verbessern

Für das Recycling von Wertstoffen aus Lithiumbatterien gibt es unterschiedliche Prozesse und Anlagenkonzepte. Der aktuelle Stand der Technik für großtechnische Verfahren ist das Einschmelzen kompletter Batterien oder Zellen mit nachfolgender aufwändiger Aufbereitung der Schmelz- und Schlackenprodukte. Die Hochtemperaturprozesse führen jedoch durch die Schlackenbildung zu Verlusten an Wertmetallen wie Kobalt, Nickel und Kupfer. Ebenso werden Komponenten wie Lithium, Mangan oder Aluminium nicht zurückgewonnen.

Auch Lithium wiederaufbereiten

Die geplante Machbarkeitsstudie „Kathoden- und Anodenmaterialien aus recycelten Lithium-Ionen-Batterien (RecycleMat)“ soll einen effizienteren Recyclingprozess beschreiben, der unter anderem auch Lithium, Nickel, Kobalt und Naturgrafit aus ausgemusterten Batterieelektroden wiederaufbereitet. Mit dem Projekt untersuchen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des ZSW in Ulm, wie Komponenten aus Altbatterien herausgelöst und das Elektrodenmaterial so aufbereitet werden kann, dass es direkt in neuen Lithium-Ionen-Batterien oder als Zwischenprodukt für die Batteriematerialsynthese wiederverwendet werden kann.

Hierzu sollen die Komponenten mit geringem Energieaufwand aus gebrauchten Batterien oder aus Produktionsabfällen bei der Zellherstellung mechanisch separiert, gereinigt und die Aktivmaterialien thermochemisch nachbehandelt werden.