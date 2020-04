Baufinanzierung: Neubaupreise steigen langsamer

Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland sind weiter gestiegen. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitgeteilt. Demnach lagen die durchschnittlichen Preise im Februar um 3,4 Prozent über denen im Vorjahresmonat. Verglichen mit früheren Erhebungen hat sich der Preisanstieg im Wohngebäudeneubau damit etwas verlangsamt.

Preissteigerung verlangsamt sich

Das Statistische Bundesamt erhebt die durchschnittlichen Neubaupreise für Wohngebäude alle drei Monate. Die Auswertung für Februar 2020 ist die vierte in Folge, in der sich der Preisanstieg verlangsamt. Im Februar 2019 hatten die Statistiker noch Preissteigerungen von 4,8 Prozent errechnet. Bei der letzten Erhebung im November 2019 lag der Preisanstieg im Vergleich zum Vorjahr bei 3,8 Prozent.

Wofür Bauherren jetzt tiefer in die Tasche greifen müssen

Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilt, stiegen die Preise für Rohbauarbeiten an Wohngebäuden von Februar 2019 bis Februar 2020 um 3,1 Prozent, für Ausbauarbeiten erhöhten sie sich um 3,6 Prozent.

Nennenswerte Preisanstiege unter den Bauarbeiten an Wohngebäuden gab es darüber hinaus bei den Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden (+4,6 Prozent), bei Nieder- und Mittelspannungsanlagen (+4,5 Prozent), bei Erdarbeiten (+4,4 Prozent) sowie bei Heizanlagen und zentralen Wassererwärmungsanlagen (+4,1 Prozent).

Bei den Bauarbeiten mit dem größten Einfluss auf den Preisindex für Wohngebäude waren ebenfalls Anstiege zu verzeichnen: So kosteten Mauerarbeiten 2,9 Prozent mehr und Betonarbeiten sowie Tischlerarbeiten jeweils 2,6 Prozent mehr als im Februar 2019.

Instandhaltungsarbeiten sind um 4 Prozent teurer geworden

Eigenheimbesitzer sind selbst dafür verantwortlich, ihre Immobilie in Schuss zu halten. Die dafür anfallenden Kosten sollten Bauherren schon bei der Planung ihrer Baufinanzierung mit berücksichtigen. Auch die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden sind gestiegen. Sie verteuerten sich im Februar gegenüber dem Vorjahr um 4 Prozent. Schönheitsreparaturen Maler- und Tapezierarbeiten sind in dieser Erhebung nicht berücksichtigt.