Achtung Blitzeis: So vermeiden Autofahrer Unfälle

Blitzeis zählt im Winter zu den größten Gefahren auf der Straße. Bei Blitzeis handelt es sich um Regen oder Nebel, der in Sekundenschnelle am Boden gefriert. Die Fahrbahn wird zur spiegelglatten Eisbahn – und Bremsen zur Glückssache. So reagieren Autofahrer richtig.

Bei Blitzeis vorausschauend handeln

Selbst Winterreifen und Ketten helfen nicht mehr, wenn Blitzeis die Straße zur Rutschbahn macht. Wie Sie Unfälle vermeiden, erklären die Experten von "reifen.com".

Informieren Sie sich vor Fahrtantritt über die aktuellen Straßenverhältnisse.Temperaturen um den Gefrierpunkt sind besonders gefährlich. Lassen Sie Ihr Auto bei kritischen Wetterverhältnissen stehen und verschieben Sie möglichst Ihre Fahrt.

Achten Sie auf typische Gefahrenpunkte: Blitzeis bildet sich bevorzugt an Stellen, die im Schatten liegen oder der Witterung stark ausgesetzt sind - wie Waldschneisen, Bergkuppen oder Brücken. Fahren Sie hier besonders vorausschauend, mit genügend Abstand zum Vordermann.

Blitzeis verrät sich durch bestimmte Warnzeichen. Dazu zählt beispielsweise Nebel, der sich als Raureif an den Bäumen niederschlägt. Weitere Warnzeichen sind leisere Reifengeräusche, eine weichere Lenkung, das Durchdrehen der Antriebsräder oder eine ungewöhnliche Spiegelung des Scheinwerferlichts auf der Straßenoberfläche.

Hauptverkehrswege haben Vorrang bei den Winterdiensten. Fahren Sie deshalb lieber auf Haupt- als auf Nebenstraßen. Wenn Sie in eine Nebenstraße abbiegen, sollten Sie damit rechnen, dass die Fahrbahn noch vereist sein könnte.

Bußen bei Blitzeis vermeiden

Eigentlich eine Selbstverständlichkeit: Bei winterlichen Straßenverhältnissen sind Winterreifen Pflicht. Ein Verstoß zieht eine Geldbuße in Höhe von 60 Euro und einen Punkt in Flensburg nach sich. Darauf weist der ADAC hin. Kommt es zu einer Behinderung des Verkehrs aufgrund falscher Reifen, werden 80 Euro fällig, plus einen Punkt in Flensburg. Bei einem Unfall kann außerdem die Kfz-Versicherung die Leistung kürzen.

Kommt es zu einem Unfall, befreit Blitzeis den Autofahrer nicht automatisch von der Verantwortung. Der Fahrzeugführer muss stets die Geschwindigkeit an die aktuellen Straßen- und Wetterverhältnisse anpassen. Versäumt er dies auf einer vereisten Straße, liegt die Schuld bei ihm.