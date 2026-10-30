Umschuldung spart mehr als 1.200 Euro Kreditkosten

Wer einen laufenden Ratenkredit ablöst und zu aktuellen Konditionen neu finanziert, kann bei einer durchschnittlichen Restschuld von 22.000 Euro über 1.200 Euro sparen. Selbst wenn für die vorzeitige Ablösung die maximal mögliche Entschädigung anfällt, beträgt die Ersparnis noch gut 1.000 Euro. Möglich macht das der deutliche Zinsunterschied. Das zeigt eine aktuelle Berechnung des Vergleichsportals Verivox.

Zinsunterschied senkt Kreditkosten um mehr als 1.200 Euro

Für die Modellrechnung betrachtet Verivox einen typischen Umschuldungsfall: Die offene Restschuld von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die über Verivox umschulden, beträgt im Schnitt rund 22.000 Euro, die verbleibende Laufzeit etwa fünf Jahre. Zum Zeitpunkt der Umschuldung laufen die bestehenden Kredite durchschnittlich seit circa zwei Jahren. Wer im August 2024 einen Ratenkredit abgeschlossen hat, zahlt laut Deutscher Bundesbank im Schnitt rund 8,42 Prozent Zinsen. Läuft dieser Kredit unverändert weiter, fallen bis zur vollständigen Rückzahlung noch 4.835 Euro Zinsen an. Insgesamt müssten Kreditnehmer somit noch 26.835 Euro zurückzahlen.

"Viele Kreditnehmer schauen nach dem Abschluss jahrelang nicht mehr auf ihre Zinsen. Dabei könnten sich zahlreiche Verbraucherinnen und Verbraucher für ihre bestehenden Verbindlichkeiten heute wesentlich günstigere Konditionen sichern und mit einer Umschuldung eine Menge Geld sparen", sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH.

Bei einer Umschuldung zum aktuellen Verivox-Medianzins von 6,26 Prozent sinken die Zinskosten auf 3.573 Euro. Unter sonst gleichen Bedingungen reduziert sich der gesamte Rückzahlungsbetrag dadurch auf 25.573 Euro. Kreditnehmer sparen damit 1.262 Euro, sofern keine Vorfälligkeitsentschädigung anfällt.

Auch mit Vorfälligkeitsentschädigung bleiben über 1.000 Euro

Eine mögliche Vorfälligkeitsentschädigung schmälert den Vorteil ein wenig, aber ein Wechsel lohnt sich dennoch: Bei einer Restlaufzeit von mehr als zwölf Monaten dürfen Banken für die vorzeitige Rückzahlung grundsätzlich höchstens 1 Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Betrags verlangen. Bei 22.000 Euro Restschuld sind das maximal 220 Euro.

Doch auch wenn dieser Betrag bei der Umschuldung mitfinanziert und die Kreditsumme entsprechend erhöht wird, sinken die Gesamtkosten verglichen mit dem ursprünglichen Darlehen noch um 1.006 Euro. Damit bleibt in der Modellrechnung selbst unter der Annahme der maximalen Entschädigung ein vierstelliges Sparpotenzial.

Bei der Kreditanfrage Umschuldung als Verwendungszweck angeben

Wer einen bestehenden Kredit ablösen möchte, sollte bei der Kreditanfrage den Verwendungszweck "Umschuldung" angeben. So weiß die neue Bank, dass der Kredit keine zusätzlichen Schulden finanziert, sondern einen bestehenden Kredit ersetzt. Das kann sich positiv auf die angebotenen Konditionen auswirken.

Oft übernimmt die neue Bank auch die Ablösung des alten Kredits. Dafür stellen Kreditnehmer ihr in der Regel eine Vollmacht aus, mit der sie die Bank beauftragen, den alten Kredit in ihrem Namen zu tilgen. Diese kümmert sich dann um die weiteren Schritte und die Kreditnehmer müssen sich nicht selbst darum kümmern.