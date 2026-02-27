Cookie-Einstellungen

Überteuerte Kredite: 4,6 Milliarden Euro verschwendeten die Deutschen 2025 durch zu hohe Zinsen

Ralph Wefer
Ralph Wefer

Director Communications - Banking & Insurance

Stand: 27.02.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Heidelberg. Wer einen Kredit benötigt und dafür einfach zur Hausbank geht, zahlt fast immer mehr Zinsen als nötig. Allein im letzten Jahr haben Verbraucherinnen und Verbraucher 4,6 Milliarden Euro durch überteuerte Ratenkredite verschwendet. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Vergleichsportals Verivox auf Basis von Daten der Deutschen Bundesbank.

Pro Monat 300 bis 500 Millionen Euro entgangenes Sparpotenzial

Insgesamt schlossen die Deutschen im Jahr 2025 neue Kredite im Volumen von gut 90 Milliarden Euro ab – pro Monat zwischen 6,4 und 9,1 Milliarden Euro. Die monatlichen Durchschnittszinsen bewegten sich in einem Bereich von 8,13 bis 8,54 Prozent.

Wer vor der Kreditaufnahme Angebote verglichen und sich das benötigte Geld bei einer günstigen Bank geliehen hat, zahlt deutlich weniger: Verivox-Kunden erhielten ihren Ratenkredit im Mittel zu Zinssätzen von 6,45 bis 6,89 Prozent. Diese Konditionen erhielten Kreditnehmer mit durchschnittlicher Bonität.

Pro Monat hätten Darlehensnehmer zwischen 303 und 503 Millionen Euro Zinsen gespart, wenn alle ihren Kredit so günstig wie möglich abgeschlossen hätten. Im gesamten Jahr 2025 haben die Deutschen so gut 4,6 Milliarden Euro durch überteuerte Kredite mit zu hohen Zinsen verschwendet.

Keine Bank im Markt ist immer günstig

Die Zinsunterschiede zwischen den verschiedenen Banken sind groß und kein Kreditinstitut im Markt bietet für alle Kunden und jeden Finanzierungswunsch Top-Konditionen.

"Verbraucher sollten den benötigten Kredit immer bei möglichst vielen Banken auf einmal anfragen. Bei einem Online-Kreditvergleich passiert das ganz automatisch", sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. "Wenn sie mehrere Finanzierungsangebote erhalten, können Kreditinteressierte daraus ein besonders günstiges auswählen und auf diese Weise eine Menge Zinsen sparen."

1.100 Euro Sparpotenzial bei einem typischen Kredit

Wie sehr sich der Vergleich auch für den Einzelnen auszahlt, verdeutlicht eine Modellrechnung für einen typischen Kredit in Höhe von 20.000 Euro mit 6 Jahren Laufzeit:

Der volumengewichtete Durchschnittszins für neue Ratenkredite lag im Gesamtjahr 2025 bundesweit bei 8,33 Prozent. Wer vor dem Abschluss über Verivox Angebote verglichen hat, erhielt seinen Kredit im Jahresmittel zum Zinssatz von 6,58 Prozent. Bei diesen Konditionen wären die Zinskosten insgesamt 1.137 Euro niedriger als bei einem Abschluss zum bundesweiten Durchschnittszins laut Bundesbank.

Methodik

Die Berechnungen basieren auf den monatlichen Neugeschäftsvolumina bei Ratenkrediten laut Zahlen der Deutschen Bundesbank. Für die Analyse wurden die Finanzierungskosten bei einem Kreditabschluss zum bundesweiten Durchschnittszins und bei einem Abschluss zum mittleren Zinssatz bei Verivox gegenübergestellt – errechnet jeweils für die durchschnittliche Laufzeit aller Verivox-Kreditabschlüsse im jeweiligen Monat.

Zur Ermittlung des mittleren Verivox-Zinssatzes wurde für jeden Monat der sogenannte Median-Wert errechnet. Der Median-Zins ist repräsentativ für Verbraucher mit durchschnittlicher Kreditwürdigkeit. Exakt die Hälfte aller Kunden erhielt ihren Kredit zu diesem Zins oder günstiger, die andere Hälfte zahlt mehr.

