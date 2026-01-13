Teurer Dispo: Ratenkredit spart über 40 Prozent Zinskosten

Zu Jahresbeginn geraten viele Girokonten infolge von Weihnachtsausgaben, Versicherungsjahresbeiträgen und laufenden Kosten ins Minus. Besteht der Überziehungsrahmen länger, kann eine Umschuldung sinnvoll sein: Bei durchschnittlichen Dispozinsen von 11,31 Prozent lassen sich durch die Ablösung eines 4.000-Euro-Dispokredits mittels eines vierjährigen Ratenkredits mehrere Hundert Euro sparen – bei besonders hohen Zinssätzen sogar bis zu 740 Euro. Das zeigen aktuelle Berechnungen des Vergleichsportals Verivox.

Dispoumschuldung spart 401 Euro Zinskosten

Aktuell verlangen Banken im Durchschnitt 11,31 Prozent Dispo-Zinsen. Ein Ratenkredit zu den mittleren Konditionen, die Verbraucherinnen und Verbraucher im Dezember über Verivox erhalten haben, lag dagegen bei 6,53 Prozent. Bankkunden, die einen Dispo von 4.000 Euro zu diesen Konditionen umschulden, zahlen bei 4-jähriger Kreditlaufzeit 539 Euro Zinsen. Um den Betrag über denselben Zeitraum zum durchschnittlichen Dispozins zu tilgen, müssten sie 940 Euro Zinsen zahlen. Damit würden Verbraucherinnen und Verbraucher bei einer Umschuldung auf den günstigeren Ratenkredit rund 43 Prozent beziehungsweise 401 Euro an Zinskosten sparen.

"Der Dispo kann kurzfristige finanzielle Engpässe überbrücken, aber die hohen Zinsen summieren sich schnell. Ein Ratenkredit ist auf Dauer deutlich günstiger und erleichtert es, Schulden verlässlich und planbar zurückzuzahlen", sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH.

Noch deutlicher fällt der Unterschied bei besonders hohen Dispozinsen aus: Beim teuersten von Verivox erfassten Dispozinssatz von 15,32 Prozent würden die Zinskosten für dieselbe Überziehung über vier Jahre auf mehr als 1.200 Euro steigen. Damit ließe sich durch eine Umschuldung zum Median-Ratenkreditzins von 6,53 Prozent sogar eine Ersparnis von 740 Euro erzielen.

Tipps zur Dispo-Umschuldung

Viele Verbraucherinnen und Verbraucher unterschätzen, wie stark sich Dispozinsen über längere Zeiträume auswirken können. Der Dispo bietet zwar größtmögliche Flexibilität, doch durch das Auf und Ab auf dem Konto können Schulden hier länger unbemerkt bleiben und immer wieder Zinkosten verursachen. Im Gegensatz dazu erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher beim Ratenkredit einen Tilgungsplan mit festen Rückzahlungsraten. Zugleich zeigen sich viele moderne Ratenkredite in puncto Rückzahlung ähnlich flexibel wie der Dispo – etwa durch kostenfreie Sondertilgungen, mit denen Kreditnehmende ihren Darlehensbetrag schneller reduzieren können.