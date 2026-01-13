Teurer Dispo: Ratenkredit spart über 40 Prozent Zinskosten

Cookie-Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Deine Privatsphäre Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unseres Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten

Um unseren Service noch persönlicher zu machen, spielen wir mit Hilfe dieser Cookies und anderer Informationen personalisierte Empfehlungen und Werbung aus und ermöglichen eine Interaktion mit sozialen Netzwerken. Die Cookies werden von uns und unseren Werbepartnern gesetzt. Dies ermöglicht uns und unseren Partnern, den Nutzern unseres Services personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf einer website- und geräteübergreifenden Analyse ihres Nutzungsverhaltens basiert. Die mit Hilfe der Cookies erhobenen Daten können von uns und unseren Partnern mit Daten von anderen Websites zusammengeführt werden.

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen (z.B. in einem Formular), geben wir diese mit Ihrer Einwilligung zur Auswahl von Zielgruppen (Custom Audiences) in pseudonymisierter Form an unsere Partner weiter. Diese ermitteln, ob Sie dort über ein Nutzerkonto verfügen. Wenn dem so ist, wird ihre pseudonymisierte E-Mail-Adresse von unseren Partnern in eine sog. Custom Audience aufgenommen und für die zielgruppenbasierte Ausspielung von Werbung genutzt. Die E-Mail-Adresse wird von unseren Partnern unmittelbar im Anschluss an den Abgleich gelöscht; E-Mails werden nicht verschickt. Weitere Informationen finden Sie unter Zwecke der Datenverarbeitung. Die relevanten Partner finden Sie anhand der ergänzenden Bezeichnung "Custom Audience".

Datenschutzerklärung Impressum

Teurer Dispo: Ratenkredit spart über 40 Prozent Zinskosten

Jessica Kuehnel
Jessica Kühnel

Senior Online-Redakteurin Finanzen

Stand: 13.01.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Zu Jahresbeginn geraten viele Girokonten infolge von Weihnachtsausgaben, Versicherungsjahresbeiträgen und laufenden Kosten ins Minus. Besteht der Überziehungsrahmen länger, kann eine Umschuldung sinnvoll sein: Bei durchschnittlichen Dispozinsen von 11,31 Prozent lassen sich durch die Ablösung eines 4.000-Euro-Dispokredits mittels eines vierjährigen Ratenkredits mehrere Hundert Euro sparen – bei besonders hohen Zinssätzen sogar bis zu 740 Euro. Das zeigen aktuelle Berechnungen des Vergleichsportals Verivox.

Dispoumschuldung spart 401 Euro Zinskosten

Aktuell verlangen Banken im Durchschnitt 11,31 Prozent Dispo-Zinsen. Ein Ratenkredit zu den mittleren Konditionen, die Verbraucherinnen und Verbraucher im Dezember über Verivox erhalten haben, lag dagegen bei 6,53 Prozent. Bankkunden, die einen Dispo von 4.000 Euro zu diesen Konditionen umschulden, zahlen bei 4-jähriger Kreditlaufzeit 539 Euro Zinsen. Um den Betrag über denselben Zeitraum zum durchschnittlichen Dispozins zu tilgen, müssten sie 940 Euro Zinsen zahlen. Damit würden Verbraucherinnen und Verbraucher bei einer Umschuldung auf den günstigeren Ratenkredit rund 43 Prozent beziehungsweise 401 Euro an Zinskosten sparen.

"Der Dispo kann kurzfristige finanzielle Engpässe überbrücken, aber die hohen Zinsen summieren sich schnell. Ein Ratenkredit ist auf Dauer deutlich günstiger und erleichtert es, Schulden verlässlich und planbar zurückzuzahlen", sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH.

Noch deutlicher fällt der Unterschied bei besonders hohen Dispozinsen aus: Beim teuersten von Verivox erfassten Dispozinssatz von 15,32 Prozent würden die Zinskosten für dieselbe Überziehung über vier Jahre auf mehr als 1.200 Euro steigen. Damit ließe sich durch eine Umschuldung zum Median-Ratenkreditzins von 6,53 Prozent sogar eine Ersparnis von 740 Euro erzielen.

Tipps zur Dispo-Umschuldung

Viele Verbraucherinnen und Verbraucher unterschätzen, wie stark sich Dispozinsen über längere Zeiträume auswirken können. Der Dispo bietet zwar größtmögliche Flexibilität, doch durch das Auf und Ab auf dem Konto können Schulden hier länger unbemerkt bleiben und immer wieder Zinkosten verursachen. Im Gegensatz dazu erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher beim Ratenkredit einen Tilgungsplan mit festen Rückzahlungsraten. Zugleich zeigen sich viele moderne Ratenkredite in puncto Rückzahlung ähnlich flexibel wie der Dispo – etwa durch kostenfreie Sondertilgungen, mit denen Kreditnehmende ihren Darlehensbetrag schneller reduzieren können.

Jetzt Kreditvergleich starten

Nirgendwo-Günstiger-Garantie

Mit der Nirgendwo-Günstiger-Garantie von Verivox sind Sie auf der sicheren Seite. Sollten Sie denselben Ratenkredit des jeweiligen Kreditinstituts, den sie über uns abgeschlossen haben, über das konkrete Kreditinstitut oder einen Kreditvermittler zu einem günstigeren Zinssatz erhalten, erstatten wir Ihnen die Zinsdifferenz - maximal jedoch einen Betrag in Höhe von insgesamt 300 € - in Form einer Einmalzahlung direkt auf Ihr Konto.

Mehr erfahren

Kreditvergleich

  • Top-Zinsen mit über 40 % Ersparnis

    Verivox-Kunden sparten im Durchschnitt der letzten zehn Jahre mit einem im Mittel 42,18 % günstigeren eff. Jahreszinssatz über 40 % Zinsen im Vergleich zum durchschnittlichen deutschen Kreditnehmer (bundesweiter durchschnittlicher eff. Jahreszinssatz für Ratenkredite mit mehr als 5 Jahren Laufzeit im Mittel der letzten 10 Jahre: 7,11 %. Errechnet aus den mtl. Durchschnittszinssätzen für Konsumentenratenkredite deutscher Banken für Neugeschäft von 2015 bis 2024, Quelle: Deutsche Bundesbank | Zinsstatistik vom 23.01.2025).
  • Schnelle Zusage und Auszahlung

  • Unverbindlich, kostenlos und Schufa-neutral

Mehr rund um Kredite

Alle Beiträge
Datenschutz Compliance AGB Impressum Verträge hier kündigen

© 2026 -

VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.