Im dritten Quartal haben die Banken ihre internen Richtlinien zur Kreditvergabe weiter verschärft. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Umfrage zum Kreditgeschäft der Bundesbank. Die Konditionen für Konsumentenkredite blieben den Angaben zufolge weitestgehend konstant, während die Institute in anderen Kreditsegmenten ihre Marge ausgeweitet haben. Verivox gibt Tipps, wie Verbraucher sich besonders günstige Zinsen sichern.

Banken werden strenger bei der Kreditvergabe

Für die Umfrage hat die Bundesbank 34 Banken über ihr Kreditgeschäft im abgelaufenen dritten Quartal und den Erwartungen für die Monate Oktober bis Dezember befragt. Die Umfrage umfasst drei Kreditsegmente: Unternehmenskredite, private Immobilienkredite, sowie Konsumentenkredite und sonstige Kredite an private Haushalte.

In allen drei Segmenten haben die Befragten ihre internen Regeln zur Genehmigung von Kreditanfragen im dritten Quartal verschärft. Allerdings fiel die Verschärfung deutlich milder aus als noch im vorangegangenen zweiten Quartal. Für die kommenden drei Monate rechnen die Banken mit einer weiteren Straffung ihrer Kreditvergabepraxis.

Stabile Konditionen bei Konsumentenkrediten

Im Firmenkundengeschäft und bei privaten Baufinanzierungen verschärften die Banken auch die Kreditkonditionen und weiteten insbesondere bei risikoreichen Darlehen ihre Margen aus. Außerdem forderten sie höhere Sicherheiten. Im Unterschied dazu blieben die Konditionen für Konsumentenkredite laut Bundesbank weitestgehend unverändert.

Vor dem Abschluss Kredite vergleichen

Verbraucher mit einem Kreditwunsch sollten aber in jedem Fall vor dem Abschluss mehrere Angebote vergleichen. Die Unterschiede bei den angebotenen Zinsen sind enorm. Mit einem Online-Kreditvergleich holen Verbraucher in wenigen Minuten individuelle Kreditangebote von zahlreichen Banken ein und können sich daraus dann in aller Ruhe das günstigste aussuchen.

Das lohnt sich. Verbraucher, die 2019 über Verivox Kredite verglichen und abgeschlossen haben, zahlten im Schnitt 36,6 Prozent weniger Zinsen als Kreditnehmer im Bundesdurchschnitt. Bei einem Ratenkredit über 15.000 Euro mit 7-jähriger Laufzeit wären das fast 1.200 Euro weniger Zinskosten.