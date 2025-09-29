Cookie-Einstellungen

Stand: 29.09.2025

Senioren erhalten Kredite 6 Prozent günstiger

Jessica Kuehnel
Jessica Kühnel

Senior Online-Redakteurin Finanzen

Stand: 29.09.2025

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Dass ältere Menschen keine Kredite mehr bekommen, ist ein Mythos. Verbraucher im Rentenalter profitieren bei Ratenkrediten sogar von besonders günstigen Zinssätzen. Im Mittel sind die Zinskosten von Seniorinnen und Senioren 6 Prozent niedriger als im Gesamtschnitt aller Kreditnehmer. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse des Vergleichsportals Verivox.

Rentner zahlen weniger Zinsen

Wer im August 2025 über Verivox einen Ratenkredit abgeschlossen hat, zahlte dafür im Mittel 6,79 Prozent Zinsen. Bei Seniorinnen und Senioren im Rentenalter belief sich der mittlere Zinssatz im selben Zeitraum nur auf 6,39 Prozent. Somit erhielten Rentner und Pensionäre ihre Kredite im Mittel um 6 Prozent günstiger als der Gesamtschnitt aller Kundinnen und Kunden.

"Banken bepreisen mit dem Zinssatz ihr Ausfallrisiko. Die sichere monatliche Rente von Seniorinnen und Senioren macht sie zu attraktiven Kreditkunden. Anders als bei Berufstätigen sind im Ruhestand Einkommensausfälle durch Arbeitsplatzverlust, Kurzarbeit oder Elternzeit im Ruhestand ausgeschlossen. Aufgrund dieser Berechenbarkeit können die Geldhäuser Rentnerinnen und Pensionären besonders attraktive Kreditkonditionen anbieten,", sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH.

Niedrigere Kreditsummen, kürzere Laufzeiten

Mit dem Ruhestand sinkt aber das verfügbare Einkommen. Deshalb nehmen Rentner im Durchschnitt kleinere Kredite mit kürzeren Laufzeiten auf. Im Schnitt leihen sich Rentner, die ihren Ratenkredit über Verivox abschließen, 13.492 Euro. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt 62 Monate. Im Gesamtschnitt aller Kunden ist die durchschnittliche Laufzeit 3,5 Monate höher. Auch die durchschnittliche Kreditsumme aller Kreditnehmer liegt mit 16.220 Euro 20 Prozent höher als bei Rentnern.

Mehr als 700 Euro Zinsersparnis durch Vergleich

Gerade Rentner müssen oft mit jedem Euro rechnen. Darum profitieren Senioren besonders von einem Anbietervergleich vor dem Kreditabschluss. Während Ratenkreditnehmer im Juli bundesweit durchschnittlich 8,36 Prozent Zinsen zahlen mussten, erhielten Senioren ihren Kredit bei Verivox im Mittel zum Zinssatz von 6,39 Prozent und zahlen bei diesen Konditionen für einen Kredit in Höhe von 13.492 Euro mit 5 Jahren Laufzeit insgesamt 706 Euro weniger Zinsen als bei der Hausbank. Ein Kreditvergleich erhöht zudem die Chancen auf eine Zusage, da die Vergabepraktiken für ältere Menschen stark variieren.

"Gerade für Senioren ist der Schritt weg von der Hausbank oft eine Herausforderung, aber die Banken handhaben die Kriterien für die Kreditprüfung und auch die Altersgrenzen ganz unterschiedlich. Der Vergleich verschiedener Anbieter kann sich daher besonders für ältere Kreditnehmer lohnen, da sie so Banken finden, die flexiblere Altersregelungen haben oder attraktive Zinsen anbieten", sagt Oliver Maier. "Dabei erhalten Verbraucher auch bei Online-Vergleichsportalen eine persönliche Beratung durch erfahrene Finanzexperten."

Mit der Nirgendwo-Günstiger-Garantie von Verivox sind Sie auf der sicheren Seite. Sollten Sie denselben Ratenkredit des jeweiligen Kreditinstituts, den sie über uns abgeschlossen haben, über das konkrete Kreditinstitut oder einen Kreditvermittler zu einem günstigeren Zinssatz erhalten, erstatten wir Ihnen die Zinsdifferenz - maximal jedoch einen Betrag in Höhe von insgesamt 300 € - in Form einer Einmalzahlung direkt auf Ihr Konto.

    Verivox-Kunden sparten im Durchschnitt der letzten zehn Jahre mit einem im Mittel 42,18 % günstigeren eff. Jahreszinssatz über 40 % Zinsen im Vergleich zum durchschnittlichen deutschen Kreditnehmer (bundesweiter durchschnittlicher eff. Jahreszinssatz für Ratenkredite mit mehr als 5 Jahren Laufzeit im Mittel der letzten 10 Jahre: 7,11 %. Errechnet aus den mtl. Durchschnittszinssätzen für Konsumentenratenkredite deutscher Banken für Neugeschäft von 2015 bis 2024, Quelle: Deutsche Bundesbank | Zinsstatistik vom 23.01.2025).
