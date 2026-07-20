Ratenkreditzinsen fallen auf tiefsten Stand seit über drei Jahren – doch nicht alle profitieren

Heidelberg. Mit 6,26 Prozent sind die Zinsen für Ratenkredite im Juni auf den tiefsten Stand seit über drei Jahren gesunken. Weil Banken bei der Bonitätsprüfung restriktiver geworden sind und aktuell mehr Kreditanfragen als früher ablehnen, wird der Wettbewerb im risikoärmeren Geschäft umso intensiver ausgetragen. Verbraucher mit solider Kreditwürdigkeit erhalten deshalb aktuell oft besonders günstige Zinsen. Das zeigt eine aktuelle Verivox-Auswertung sämtlicher Ratenkredite, die im Juni über das Vergleichsportal abgeschlossen wurden.

Zinsen auf niedrigstem Stand seit März 2023

Wer im Juni über Verivox einen Ratenkredit aufgenommen hat, zahlt dafür im Mittel 6,26 Prozent Zinsen. Damit sind die Zinsen auf den niedrigsten Stand seit über drei Jahren gesunken. Noch günstiger haben Verbraucher ihre Kredite zuletzt im März 2023 abgeschlossen.

Für die Analyse hat Verivox den sogenannten Median-Zinssatz aller Kreditabschlüsse ausgewertet. Dieser Wert ist repräsentativ für einen durchschnittlichen Kreditnehmer. Exakt die Hälfte aller Kunden erhielt ihren Kredit zu diesem Zinssatz oder günstiger, die andere Hälfte muss höhere Zinsen zahlen.

Banken werden bei der Kreditprüfung immer strenger

Nicht alle Kreditinteressierten profitieren von den günstigen Konditionen. Denn die Banken sind bei der Kreditprüfung in den letzten Monaten immer vorsichtiger geworden. In Zeiten anhaltender Konjunkturflaute und zunehmender Arbeitsplatzunsicherheit wollen sich die Geldhäuser keine Kredite in die Bücher holen, die später womöglich nicht mehr zurückgezahlt werden können. Verbraucher mit schwächerer Bonität haben es deshalb aktuell schwerer als früher, überhaupt noch einen Kredit zu bekommen.

Um zu messen, wie gut sich private Verbraucher mit Krediten versorgen können, hat Verivox einen Index entwickelt. Datenbasis ist der Anteil der Kreditinteressierten, die für ihre Finanzierungsanfrage kein Bankangebot erhalten. Je mehr Verbraucher für ihren Kreditwunsch keine Bank finden, desto niedriger fällt der Indexwert für die Kreditverfügbarkeit im jeweiligen Monat aus.

Im Juni notierte der Index für die Kreditverfügbarkeit bei 62,3 Punkten. Damit ist es für Verbraucher aktuell sogar noch schwerer, einen Kredit aufzunehmen, als bei der letzten Verivox-Auswertung für August 2025. Damals war der Index mit 65,7 Punkten gerade auf einen neuen Allzeit-Tiefstwert gefallen. Vor drei Jahren stand der Index noch bei über 80 Punkten, also gut 29 Prozent höher als heute.

Wer jetzt noch Geschäft machen will, muss gute Zinsen bieten

"Etwa jeder vierte Verbraucher, der vor drei Jahren noch einen Kredit bekommen hätte, erhält unter den aktuellen Bedingungen keinen mehr", sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. "Wenn Banken das kompensieren wollen, müssen sie um die verbleibenden Kunden mit einem geringeren Ausfallrisiko umso härter kämpfen. Wer jetzt noch ausreichend Kreditgeschäft machen will, muss Kreditnehmern mit solider Bonität schon gute Zinsen bieten – auch wenn das angesichts anhaltend hoher Refinanzierungskosten zu Lasten der eigenen Marge geht."

Verbraucher mit einem guten Verdienst und sicherer Beschäftigung profitieren von den aktuellen Rahmenbedingungen. Sie können private Investitionen und größere Konsumwünsche derzeit sehr günstig mit einem Kredit finanzieren.

Zweiter Kreditnehmer erhöht die Chancen auf eine Kreditzusage

Verbraucher mit schwächerer Bonität können ihre Chance auf ein Finanzierungsangebot erhöhen, indem sie den Kredit gemeinsam mit einer weiteren Person beantragen. Weil beide gleichermaßen für den Kredit geradestehen, reduziert ein zweiter Kreditnehmer aus Sicht der Bank das Risiko, dass sie ihr Geld nicht zurückbekommt.

"Vor allem, wenn beide über eigenes Einkommen verfügen, steigen die Chancen auf eine Finanzierungszusage bei einer gemeinschaftlichen Kreditanfrage erheblich", rät Oliver Maier. "Die zweite Person muss nicht zwangsläufig der Ehe- oder Lebenspartner sein. Enge Freunde und nahe Verwandte kommen ebenso in Frage."

Methodik

Für die Analyse hat Verivox sämtliche Ratenkredite ausgewertet, die im Juni über das Vergleichsportal abgeschlossen wurden. Der Index zur Kreditverfügbarkeit wird monatsweise auf Basis sämtlicher eingegangenen Ratenkreditanfragen erstellt. Je höher der prozentuale Anteil von Kreditanfragen ausfällt, die ohne ein Finanzierungsangebot bleiben, desto geringer ist der Indexwert für die Kreditverfügbarkeit. Der Indexwert 100 entspricht der Kreditverfügbarkeit im Basismonat Januar 2020.