Kreditwürdigkeit: Justin und Leonie werden von Banken besonders häufig abgelehnt

Heidelberg. Männer namens Justin und Leon erhalten in zwei von drei Fällen keinen Kredit, wenn sie sich bei einer Bank Geld leihen wollen. Unter den Frauen bekommen Kreditinteressierte mit den Namen Leonie, Celine und Lea am häufigsten kein Finanzierungsangebot. Wer Ralf oder Katja heißt, hat hingegen meist keine Probleme bei der Kreditaufnahme. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung von über einer Million Ratenkreditanfragen durch das Vergleichsportal Verivox.

Bei diesen Namen werden zwei Drittel aller Anfragen abgelehnt

Wer Justin oder Leon heißt und einen Kredit aufnehmen möchte, findet in zwei von drei Fällen keine Bank, die dazu bereit ist, ihnen das benötigte Geld zu leihen. 67 Prozent aller Verivox-Kunden mit diesen Namen erhielten auf ihre Kreditanfrage kein Finanzierungsangebot. Bei den Frauen bleiben die Kreditanfragen von Personen namens Leonie, Celine und Lea in jeweils 66 Prozent aller Fällen ohne Bankangebot.

Im Gegensatz dazu erhalten Männer namens Ralf (oder Ralph) ihren Wunschkredit meistens problemlos. Weniger als jede dritte ihrer Kreditanfragen (32 Prozent) bleibt erfolglos. Unter den Frauen haben Kreditinteressentinnen namens Katja am seltensten Probleme, eine Bank für ihren Finanzierungswunsch zu finden. Auf 56 Prozent ihrer Kreditanfragen erhalten sie mindestens ein Bankangebot.

Der Name spielt bei der Kreditprüfung keine Rolle

Trotz dieser großen statistischen Unterschiede spielt der Vorname bei der individuellen Kreditanfrage keine Rolle.

"Banken treffen die Entscheidung, ob sie Kreditinteressierten ein Finanzierungsangebot unterbreiten, anhand ihrer internen Bonitätskriterien. Zu den wichtigsten Merkmalen zählen dabei die Sicherheit und die Höhe des monatlichen Einkommens. Darüber beeinflussen noch mehrere weitere Faktoren wie eigener Immobilienbesitz oder die Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder die Kreditwürdigkeit", erklärt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH.

Junge Menschen haben oft eine schwächere Bonität

Die Beliebtheit von Vornamen unterliegt Moden, die sich im Laufe der Zeit ändern. In der Verivox-Statistik bildet sich die Altersstruktur der ausgewerteten Namen ab. Ob Justin oder Leon, ob Leonie, Celine oder Lea – bei den Vornamen, deren Kreditanfragen am häufigsten erfolglos bleiben, liegt das Durchschnittsalter unter 25 Jahren.

"Junge Menschen arbeiten häufiger in befristeten Beschäftigungsverhältnissen und verdienen im Schnitt weniger als ältere Erwerbstätige, die in ihrem beruflichen Werdegang schon einige Schritte weiter sind", sagt Oliver Maier. "Aus diesen Gründen ist die durchschnittliche Kreditwürdigkeit in den jüngeren Jahrgängen schwächer als in höheren Altersgruppen."

So verbessern Verbraucher ihre Chancen auf ein Kreditangebot

Um ihre Chancen auf eine Bankzusage zu verbessern, können Verbraucherinnen und Verbraucher den benötigten Kredit zusammen mit einer zweiten Person abschließen – zum Beispiel mit ihrem Ehe- oder Lebenspartner. Verivox-Daten zeigen: Wer den Kredit zu zweit anfragt, hat verglichen mit Einzelpersonen eine um über 40 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit auf ein Finanzierungsangebot. Der Grund: Weil beide in voller Höhe für die ordnungsgemäße Rückzahlung haften, senkt ein zweiter Kreditnehmer aus Sicht der Bank das Risiko, dass sie ihr Geld nicht zurückbekommt.

Darüber hinaus ist es wichtig, den benötigten Kredit nicht nur bei einer Bank, sondern bei möglichst vielen Geldhäusern anzufragen. Bei einem Online-Kreditvergleich geschieht das ganz automatisch. "Alle Banken müssen vor der Kreditvergabe die Bonität ihrer Kundinnen und Kunden überprüfen, dazu sind sie gesetzlich verpflichtet. Aber weil die genauen Kriterien unterschiedlich sind, kommt es sehr häufig vor, dass die eine Bank einen Kredit bewilligt, während eine andere den Antrag ablehnt", sagt Oliver Maier.

1.400 Euro Sparpotenzial durch Kreditvergleich

Ein weiterer Vorteil: Wer mehrere Kreditangebote zurückerhält, kann daraus ein besonders günstiges auswählen. Wie sehr sich das auszahlt, verdeutlicht ein Rechenbeispiel.

Im bundesweiten Gesamtschnitt müssen Kreditnehmer nach aktuellen Zahlen der Bundesbank 8,47 Prozent Zinsen zahlen. Über Verivox schlossen Kundinnen und Kunden mit durchschnittlicher Bonität ihren Ratenkredit im März 2026 zu einem Zinssatz von nur 6,26 Prozent ab. Bei diesen Konditionen wären die Zinskosten für einen typischen Kredit in Höhe von 20.000 Euro mit 6 Jahren Laufzeit 1.435 Euro niedriger als bei einem Darlehen zum bundesweiten Durchschnittszins laut Bundesbank.

Kreditkonditionenanfrage ist Schufa-neutral

"Kreditinteressierte müssen sich keine Sorgen machen, dass sich durch die Anfragen bei mehreren Banken ihre Kreditwürdigkeit verschlechtern könnte", sagt Oliver Maier. Im Zuge des Kreditvergleichs stellen die Banken für ihre Bonitätsprüfung zunächst nur eine Konditionenanfrage an die Schufa. Sie hat keinerlei Einfluss auf den Schufa-Score, mit dem die Auskunftei die Kreditwürdigkeit von Verbraucherinnen und Verbrauchern bewertet. Die Schufa-relevante Kreditanfrage erfolgt erst später und nur noch durch die Bank, bei der das Darlehen abgeschlossen wird.

Methodik

Für die Analyse hat Verivox im April 2026 mehr als 1 Million Ratenkreditanfragen untersucht. Für die 100 meistvertretenen Männer- und Frauennamen wurde untersucht, wie häufig die Anfragen ohne Finanzierungsangebot geblieben sind. Gleiche Namen mit unterschiedlicher Schreibweise wurden zusammengefasst. Die Ergebnisse für jeden einzelnen Namen basieren auf 700 bis 12.000 Kreditanfragen.