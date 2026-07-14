Kredit zu zweit spart durchschnittlich 11 Prozent Zinskosten

Wer einen Ratenkredit gemeinsam mit einer zweiten Person beantragt, kann seine Finanzierungskosten spürbar reduzieren. Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer sparen gemeinsam durchschnittlich knapp 400 Euro an Zinsen. Hintergrund ist die bessere Bonitätsbewertung durch die Banken, wenn zwei Personen für den Kredit einstehen. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Vergleichsportals Verivox.

Zinskosten um rund 11 Prozent senken

Während Einzelpersonen, die im zweiten Quartal 2026 über Verivox Ratenkredite abschlossen, einen durchschnittlichen Zinssatz von 6,58 Prozent erhielten, lag dieser bei Krediten mit zwei Antragstellern bei lediglich 5,89 Prozent. Bezogen auf die durchschnittliche Kreditsumme von 17.610 Euro und eine Laufzeit von sechs Jahren ergibt sich daraus ein Zinsvorteil von rund 391 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von etwa 11 Prozent.

"Wenn zwei Personen gemeinsam einen Kredit aufnehmen, sinkt aus Sicht der Bank das Ausfallrisiko. Diese bessere Risikoeinschätzung schlägt sich unmittelbar in niedrigeren Zinssätzen nieder", erklärt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. "Viele Verbraucher könnten durch einen gemeinsamen Kreditantrag mehrere Hundert Euro sparen, ohne dafür zusätzliche Voraussetzungen erfüllen zu müssen."

Höhere Chancen auf eine Kreditzusage

Neben günstigeren Zinsen verbessert ein zweiter Antragsteller auch die Wahrscheinlichkeit, überhaupt eine Finanzierung zu erhalten. Angesichts des aktuellen Zinsniveaus und der strengeren Kreditvergabe vieler Banken fällt es zahlreichen Verbrauchern schwerer als noch vor einigen Jahren, allein einen Kredit zu bekommen. Gerade wer mit seinem Einkommen die Mindestanforderungen einzelner Banken nur knapp verfehlt, kann durch einen zweiten Kreditnehmer mit eigenem Einkommen die Chancen auf eine Kreditzusage deutlich verbessern.

Die Verivox-Daten zeigen: Wird der Kreditantrag von zwei Personen gestellt, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Zusage um zwei Drittel gegenüber Einzelanträgen. Gleichzeitig eröffnen sich größere Finanzierungsspielräume. Kredite mit zwei Antragstellern fallen im Durchschnitt rund 58 Prozent höher aus als Darlehen, die von nur einer Person aufgenommen werden.

"Vor allem bei größeren Investitionen oder Anschaffungen kann ein gemeinsamer Kredit erhebliche Vorteile bieten – sowohl bei den Konditionen als auch bei der maximal möglichen Kreditsumme", sagt Maier.

Viele Haushalte nutzen die Vorteile bislang nicht

Trotz der finanziellen Vorteile entscheiden sich viele Verbraucher weiterhin für einen Einzelkredit. Selbst verheiratete Kreditnehmer schließen ihren Kredit mehrheitlich (57 Prozent) allein ab.

"Das tatsächliche Sparpotenzial ist vielen Menschen nicht bewusst", erläutert Maier. "Zudem besteht häufig die Sorge, dass sich ein gemeinsamer Kredit negativ auf die Schufa-Bewertung des Partners auswirken könnte. Bei einer ordnungsgemäßen Rückzahlung ist diese Befürchtung jedoch unbegründet. Eine verlässlich bediente Finanzierung kann die Bonität langfristig sogar stärken. Wenn die Raten immer pünktlich bezahlt wurden, ist die Kreditwürdigkeit nach der vollständigen Tilgung des Darlehens sogar besser als vorher."

Gemeinsamer Kredit auch ohne Ehe möglich

Für einen Kredit mit zwei Antragstellern müssen Verbraucher nicht verheiratet sein. Neben Ehe- und Lebenspartnern können auch Familienangehörige oder enge Freunde gemeinsam einen Kreditvertrag abschließen. Damit sich die Bonität tatsächlich verbessert, sollte der zweite Kreditnehmer ebenfalls über ein regelmäßiges Einkommen und eine gute Kreditwürdigkeit verfügen. Voraussetzung ist vor allem gegenseitiges Vertrauen, denn beide Kreditnehmer haften gegenüber der Bank in voller Höhe für die Rückzahlung des Darlehens.