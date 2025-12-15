Kredit zu zweit: Mehr als 550 Euro Zinsen sparen

Verbraucherinnen und Verbraucher, die ihren Ratenkredit gemeinsam statt allein aufnehmen, sparen im Schnitt über 550 Euro an Zinskosten. Der Grund: Zwei Einkommen verbessern die Bonität – Banken bewerten das Ausfallrisiko niedriger und bieten günstigere Konditionen. Doch selbst unter Verheirateten schließt eine deutliche Mehrheit den Kredit allein ab und verschenkt damit bares Geld. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Vergleichsportals Verivox.

Zinskosten um rund 15 Prozent senken

Wer seinen Ratenkredit zu zweit aufnimmt, profitiert von deutlich günstigeren Konditionen. Einzelpersonen, die im Oktober 2025 über Verivox ihren Ratenkredit abschlossen, zahlten im Mittel 6,84 Prozent Zinsen, zwei Kreditnehmende hingegen nur 5,84 Prozent. Das entspricht einer Ersparnis an Zinskosten von rund 15 Prozent – oder 552 Euro bei einem durchschnittlichen Kredit über 17.137 Euro und einer Laufzeit von sechs Jahren.

"Ein zweiter Kreditnehmer verbessert die Bonität und senkt damit das Risiko für die Bank. Das führt direkt zu günstigeren Konditionen", erklärt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. "Wer gemeinsam beantragt, spart ohne zusätzlichen Aufwand mehrere Hundert Euro. Das ist bares Geld, das sich viele schlicht entgehen lassen."

Für viele stellt die gemeinschaftliche Kreditaufnahme zudem die beste Möglichkeit dar, überhaupt eine Finanzierung zu erhalten. Durch die derzeit anhaltend hohen Zinsen und eine immer restriktivere Kreditvergabepraxis auf Seiten der Banken ist es für Verbraucher heute wesentlich schwieriger als noch vor wenigen Jahren, allein einen Ratenkredit aufzunehmen. "Wer zu zweit anfragt, erhält rund 50 Prozent häufiger eine Finanzierungszusage als allein anfragende Personen", sagt Oliver Maier.

Darüber hinaus lassen sich mit zwei Einkommen auch deutlich höhere Darlehenssummen finanzieren. Im Durchschnitt sind Kredite, die zu zweit aufgenommen werden, knapp 70 Prozent höher als Darlehen mit nur einem Kreditnehmer. "Gerade bei größeren Anschaffungen und entsprechend hohen Kreditbeträgen können Verbraucherinnen und Verbraucher von einer gemeinschaftlichen Kreditaufnahme profitieren", sagt Oliver Maier.

Viele Verbraucher verschenken ihr Sparpotenzial

Trotz aller Vorteile entscheidet sich die Mehrheit der Kundinnen und Kunden gegen eine gemeinsame Kreditaufnahme. Wie die Verivox-Auswertung zeigt, schließen sogar Verheiratete ihren Kredit in fast zwei von drei Fällen allein ab.

"Viele wissen gar nicht, wie groß der Spareffekt ist", so Maier. "Manche Verbraucher zögern auch aus Sorge, der Partner könnte durch den Kredit einen negativen Schufa-Eintrag erhalten. Diese Bedenken sind aber meist unbegründet. Ein Kredit wirkt sich bei ordnungsgemäßer Rückzahlung nicht negativ auf die Schufa aus. Im Gegenteil: Eine solide Kredithistorie verbessert die Bonität langfristig sogar."

Für die gemeinschaftliche Kreditaufnahme ist noch nicht einmal ein Trauschein nötig. Neben Ehe- und Lebenspartnern können auch Verwandte und enge Freunde zusammen einen Kredit aufnehmen. Wichtig ist ein enges Vertrauensverhältnis, denn beide stehen in voller Höhe für den Kredit gerade.