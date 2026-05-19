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Elektroauto auf Kredit: Dank neuer Förderung bis zu 1.800 Euro Zinsen sparen

Jessica Kuehnel
Jessica Kühnel

Senior Online-Redakteurin Finanzen

Stand: 19.05.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Seit Jahresbeginn erhalten Fahrzeugkäufer je nach Gehalt und Kinderanzahl 3.000 bis 6.000 Euro staatliche Förderung, wenn sie ein neues Elektroauto kaufen. Wer den neuen Stromflitzer mit einem Kredit finanziert und die Förderung für eine Sondertilgung einsetzt, kann mit diesem Trick zusätzlich bis zu 1.809 Euro Zinsen sparen und ist zudem deutlich schneller wieder schuldenfrei. Das zeigen aktuelle Verivox-Berechnungen für zwei Musterfinanzierungen.

Single spart 1.809 Euro – 17 Monate früher schuldenfrei

Ein Single mit einem zu versteuernden Jahreshaushaltseinkommen von unter 45.000 Euro erhält eine staatliche E-Autoförderung in Höhe von 5.000 Euro, wenn er ein vollelektrisches Fahrzeug kauft. Das Förderportal, über das Autokäufer ihre Fördermittel beantragen können, geht heute an den Start. Vor dem Förderantrag muss aber zunächst der gesamte Kaufpreis finanziert werden.

In der Verivox-Rechnung finanziert der Single einen Renault 5 E-Tech im Wert von 28.000 Euro mit einem Autokredit. Für einen günstigen Autokredit müssen Verbraucher mit durchschnittlicher Bonität aktuell 5,29 Prozent Zinsen zahlen.

Bei einer Laufzeit von sieben Jahren belaufen sich die Zinskosten für den Single auf 5.427 Euro. Wird hingegen die gesamte E-Auto-Förderung nach einer angenommenen Bearbeitungszeit von vier Monaten vollständig für eine Sondertilgung eingesetzt, verkürzt sich die Laufzeit auf 67 Monate. Die Zinskosten sinken auf 3.618 Euro.

Die Ersparnis beträgt damit 1.809 Euro. Zudem ist der Kredit 17 Monate früher vollständig zurückgezahlt.

1.537 Euro Ersparnis für eine vierköpfige Familie mit VW ID.4

Für eine Familie mit zwei Kindern und einem Haushaltseinkommen über 60.000 Euro liegt die staatliche Förderung bei 4.000 Euro.

Wird dieser gesamte Betrag bei der Finanzierung eines VW ID.4 zum Preis von 40.580 Euro vier Monate nach Kreditabschluss für eine Sondertilgung verwendet, sinken die Zinskosten dadurch von 7.865 Euro auf 6.328 Euro. Das Sparpotenzial beträgt somit 1.537 Euro. Zudem ist die Familie durch die Sondertilgung 9 Monate früher wieder schuldenfrei.

Mögliche Entschädigungszahlungen sind gesetzlich gedeckelt

Sofern es vertraglich nicht anders vereinbart wurde, können Banken für die vorzeitige Kreditrückzahlungen außer der Reihe eine Gebühr berechnen. Doch diese sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung ist gesetzlich gedeckelt. Mehr als 1 Prozent der Sonderrückzahlung dürfen Banken nicht verlangen. Für den Single in der Verivox-Berechnung beliefe sich die Entschädigung somit auf maximal 50 Euro, bei der Familie wären es maximal 40 Euro.

"Bei vielen Banken sind kostenfreie Sondertilgungen in beliebiger Höhe inzwischen Standard. Dann fallen für die vorzeitige Rückzahlung keinerlei Extrakosten an", sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. "Aber auch wenn die Bank die zulässigen Gebühren voll ausschöpft, fällt die Zinsersparnis durch die Sondertilgung wesentlich höher aus."

Förderhöhe abhängig vom Einkommen

Die staatliche Förderung für rein batterieelektrische Fahrzeuge ist einkommensabhängig. Haushalte mit geringerem Einkommen erhalten eine höhere Unterstützung als Haushalte mit höherem Einkommen. Der Förderantrag kann voraussichtlich ab Mai gestellt werden.

"Entscheidend ist nicht nur die Höhe der Förderung, sondern wie sie eingesetzt wird", sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. "Wer die Prämie konsequent zur Schuldentilgung nutzt, reduziert die Restschuld frühzeitig und spart dadurch spürbar Zinsen."

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