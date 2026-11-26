Zur Black Week locken Onlinehändler mit hohen Rabatten – und bieten die passende Finanzierung oft direkt beim Bezahlen an. Doch wer den Einkauf in Raten abstottert, muss mitunter hohe Zinsen zahlen. Bei einem Fernseher für 2.599 Euro belaufen sich die Zusatzkosten auf bis zu 1.023 Euro. Damit ist die Ratenzahlung mitunter fast dreimal so teuer wie ein händlerunabhängiger Ratenkredit. Das zeigt eine Analyse des Vergleichsportals Verivox, das die Finanzierungskonditionen der drei größten deutschen Onlinehändler Amazon, Otto sowie MMS E-Commerce (Media Markt und Saturn) ausgewertet hat.

Händlerfinanzierung mit über 18 Prozent Zinsen

Unter den drei untersuchten Händlern sind die Finanzierungskosten bei Otto am höchsten. Für einen Test-Warenkorb über 2.599 Euro und eine Laufzeit von 48 Monaten wurden 18,79 Prozent Zinsen fällig. Dadurch summieren sich die Zinskosten auf 1.023 Euro. Kundinnen und Kunden, die im Oktober über Verivox einen Ratenkredit abgeschlossen haben, zahlen im Schnitt nur 6,46 Prozent Zinsen. Für dieselbe Finanzierungssumme fallen bei diesen Konditionen und bei gleicher Laufzeit lediglich 347 Euro an. Die Zinskosten bei Otto sind damit dreimal so hoch.

Auch bei den beiden anderen untersuchten Händlern kostet die Finanzierung deutlich mehr als der händlerunabhängige Bankkredit. Amazon bot bei der Musterfinanzierung einen Zinssatz von 11,49 Prozent an. Daraus ergeben sich 621 Euro Zinskosten – fast doppelt so viel wie beim händlerunabhängigen Bankkredit. Bei MMS E-Commerce, dem Betreiber der Onlineshops von Media Markt und Saturn, werden 10,90 Prozent Zinsen fällig. Dadurch entstehen insgesamt 588 Euro Zinskosten.

Bankkredit: Günstiger muss nicht umständlicher sein

"Wer zur Black Week größere Anschaffungen plant und dafür eine Finanzierung in Anspruch nehmen möchte, zahlt mit der bequemen Ratenzahlung im Onlineshop meist erheblich drauf. Ein händlerunabhängiger Ratenkredit verursacht oft nur einen Bruchteil der Kosten", sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH.

Auch beim Komfort müssen Verbraucher bei einem Bankkredit kaum noch Abstriche machen. Viele Banken wickeln den Kreditabschluss inzwischen vollständig digital ab. Identifizierung und Unterschrift erfolgen online, bei einigen Anbietern wird auch die Bonität auf Kundenwunsch vollautomatisch und in Echtzeit geprüft. So landet das benötigte Geld teilweise schon am nächsten Werktag auf dem Konto.

Jeder Siebte bezahlt größere Online-Einkäufe bevorzugt in Raten

Wie eine repräsentative Verivox-Umfrage aus dem Juli 2026 zeigt, bezahlen 15 Prozent der Deutschen größere Online-Einkäufe über 1.000 Euro bevorzugt in Raten. 2024 waren es erst 9 Prozent. Innerhalb von knapp zwei Jahren ist der Anteil damit um zwei Drittel gestiegen.

Besonders verbreitet ist die Ratenzahlung bei Menschen mit geringerem Einkommen. Unter den Befragten mit weniger als 2.000 Euro monatlichem Haushaltsnettoeinkommen bevorzugen 23 Prozent die Zahlung in Teilbeträgen. Bei einem Haushaltsnettoeinkommen ab 4.000 Euro sind es lediglich 7 Prozent.

"Viele Menschen lassen sich durch niedrige Monatsraten täuschen und unterschätzen die Mehrkosten bei einer Ratenzahlung mit hohen Zinsen", sagt Oliver Maier. "Eine kleine Monatsrate allein sagt wenig darüber aus, ob eine Finanzierung günstig ist. Entscheidend sind der effektive Jahreszins und die Gesamtkosten. In unserer Musterfinanzierung verteuert der Ratenkauf über die Händler den Fernseher in der Spitze um mehr als 1.000 Euro."