Autokredit: Tesla, BMW und Audi fahren am häufigsten auf Pump

Heidelberg. Status auf Kredit – Fahrzeuge von Marken aus dem gehobenen Preissegment werden überdurchschnittlich häufig mit einem Autokredit finanziert. An der Spitze steht Tesla. Der Anteil des US-amerikanischen Autobauers an den abgeschlossenen Autokrediten ist mehr als doppelt so groß wie sein Anteil am deutschen Pkw-Bestand. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Vergleichsportals Verivox. Auch für Autos von BMW und Audi nehmen Verbraucherinnen und Verbraucher überproportional häufig einen Kredit auf.

Teslas fahren am häufigsten auf Pump

Teslas Anteil an den Autokreditabschlüssen bei Verivox liegt um 113 Prozent über dem Anteil der Marke am bundesweit zugelassenen Fahrzeugbestand. Für keine andere Automarke wird so häufig ein Kredit aufgenommen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen mit BMW (67 Prozent über Schnitt) und Audi (47 Prozent) zwei weitere Marken mit einer Modellpalette, die zu großen Teilen im höheren Preissegment angesiedelt ist.

"Mehr als die Hälfte aller Ratenkredite werden aufgenommen, um damit ein Fahrzeug zu finanzieren", sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. "Insbesondere um sich den Kauf eines besonders leistungsstarken oder komfortablen Autos finanziell zu ermöglichen, sind viele Menschen auch dazu bereit, sich das benötigte Geld bei der Bank zu leihen."

Smart, Suzuki und Toyota sind meist eigenfinanziert

Von den 25 Automarken mit den meisten Kreditabschlüssen bei Verivox werden Smarts am seltensten mit einem Kredit finanziert. Ihr Anteil am Kreditgeschäft liegt um 69 Prozent niedriger als ihr Anteil an den bundesweit zugelassenen Fahrzeugen. Auch für die Autos von Suzuki (47 Prozent unter Schnitt) und Toyota (46 Prozent) nehmen die Deutschen vergleichsweise selten Kredite auf.

Zweckgebundene Autokredite im Mittel 19 Prozent günstiger

"Autokäufer, die ihr Wunsch-Fahrzeug mit einem Kredit finanzieren möchten, sollten diesen Verwendungszweck bei ihrer Anfrage unbedingt angeben, denn dadurch erhalten sie häufig günstigere Zinsangebote", rät Oliver Maier. "Weil das Fahrzeug als zusätzliche Sicherheit zur Verfügung steht, vergeben viele Banken zweckgebundene Autokredite zu günstigeren Konditionen."

Wie Verivox-Daten zeigen, sind die Zinskosten bei zweckgebundenen Autokrediten im Mittel 19 Prozent niedriger als bei Krediten zur freien Verwendung. Bei einem Kredit in Höhe von 20.000 Euro mit 6 Jahren Laufzeit ergäbe sich dadurch ein Kostenvorteil von 843 Euro.

Methodik

Für die Analyse hat Verivox sämtliche Autokredite ausgewertet, die in den letzten zwei Jahren über das Vergleichsportal abgeschlossen wurden. Bei den 25 Automarken mit den meisten Kreditabschlüssen wurde ihr Anteil am Kreditgeschäft ins Verhältnis gesetzt zu ihrem Anteil am deutschen Fahrzeugbestand laut Kraftfahrt-Bundesamt.