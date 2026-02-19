Autokredit: Tesla, BMW und Audi fahren am häufigsten auf Pump

Cookie-Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Deine Privatsphäre Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unseres Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten

Um unseren Service noch persönlicher zu machen, spielen wir mit Hilfe dieser Cookies und anderer Informationen personalisierte Empfehlungen und Werbung aus und ermöglichen eine Interaktion mit sozialen Netzwerken. Die Cookies werden von uns und unseren Werbepartnern gesetzt. Dies ermöglicht uns und unseren Partnern, den Nutzern unseres Services personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf einer website- und geräteübergreifenden Analyse ihres Nutzungsverhaltens basiert. Die mit Hilfe der Cookies erhobenen Daten können von uns und unseren Partnern mit Daten von anderen Websites zusammengeführt werden.

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen (z.B. in einem Formular), geben wir diese mit Ihrer Einwilligung zur Auswahl von Zielgruppen (Custom Audiences) in pseudonymisierter Form an unsere Partner weiter. Diese ermitteln, ob Sie dort über ein Nutzerkonto verfügen. Wenn dem so ist, wird ihre pseudonymisierte E-Mail-Adresse von unseren Partnern in eine sog. Custom Audience aufgenommen und für die zielgruppenbasierte Ausspielung von Werbung genutzt. Die E-Mail-Adresse wird von unseren Partnern unmittelbar im Anschluss an den Abgleich gelöscht; E-Mails werden nicht verschickt. Weitere Informationen finden Sie unter Zwecke der Datenverarbeitung. Die relevanten Partner finden Sie anhand der ergänzenden Bezeichnung "Custom Audience".

Datenschutzerklärung Impressum

Autokredit: Tesla, BMW und Audi fahren am häufigsten auf Pump

Ralph Wefer
Ralph Wefer

Director Communications - Banking & Insurance

Stand: 19.02.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Heidelberg. Status auf Kredit – Fahrzeuge von Marken aus dem gehobenen Preissegment werden überdurchschnittlich häufig mit einem Autokredit finanziert. An der Spitze steht Tesla. Der Anteil des US-amerikanischen Autobauers an den abgeschlossenen Autokrediten ist mehr als doppelt so groß wie sein Anteil am deutschen Pkw-Bestand. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Vergleichsportals Verivox. Auch für Autos von BMW und Audi nehmen Verbraucherinnen und Verbraucher überproportional häufig einen Kredit auf.

Teslas fahren am häufigsten auf Pump

Teslas Anteil an den Autokreditabschlüssen bei Verivox liegt um 113 Prozent über dem Anteil der Marke am bundesweit zugelassenen Fahrzeugbestand. Für keine andere Automarke wird so häufig ein Kredit aufgenommen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen mit BMW (67 Prozent über Schnitt) und Audi (47 Prozent) zwei weitere Marken mit einer Modellpalette, die zu großen Teilen im höheren Preissegment angesiedelt ist.

"Mehr als die Hälfte aller Ratenkredite werden aufgenommen, um damit ein Fahrzeug zu finanzieren", sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. "Insbesondere um sich den Kauf eines besonders leistungsstarken oder komfortablen Autos finanziell zu ermöglichen, sind viele Menschen auch dazu bereit, sich das benötigte Geld bei der Bank zu leihen."

Smart, Suzuki und Toyota sind meist eigenfinanziert

Von den 25 Automarken mit den meisten Kreditabschlüssen bei Verivox werden Smarts am seltensten mit einem Kredit finanziert. Ihr Anteil am Kreditgeschäft liegt um 69 Prozent niedriger als ihr Anteil an den bundesweit zugelassenen Fahrzeugen. Auch für die Autos von Suzuki (47 Prozent unter Schnitt) und Toyota (46 Prozent) nehmen die Deutschen vergleichsweise selten Kredite auf.

Zweckgebundene Autokredite im Mittel 19 Prozent günstiger

"Autokäufer, die ihr Wunsch-Fahrzeug mit einem Kredit finanzieren möchten, sollten diesen Verwendungszweck bei ihrer Anfrage unbedingt angeben, denn dadurch erhalten sie häufig günstigere Zinsangebote", rät Oliver Maier. "Weil das Fahrzeug als zusätzliche Sicherheit zur Verfügung steht, vergeben viele Banken zweckgebundene Autokredite zu günstigeren Konditionen."

Wie Verivox-Daten zeigen, sind die Zinskosten bei zweckgebundenen Autokrediten im Mittel 19 Prozent niedriger als bei Krediten zur freien Verwendung. Bei einem Kredit in Höhe von 20.000 Euro mit 6 Jahren Laufzeit ergäbe sich dadurch ein Kostenvorteil von 843 Euro.

Methodik

Für die Analyse hat Verivox sämtliche Autokredite ausgewertet, die in den letzten zwei Jahren über das Vergleichsportal abgeschlossen wurden. Bei den 25 Automarken mit den meisten Kreditabschlüssen wurde ihr Anteil am Kreditgeschäft ins Verhältnis gesetzt zu ihrem Anteil am deutschen Fahrzeugbestand laut Kraftfahrt-Bundesamt.

Jetzt Kreditvergleich starten

Nirgendwo-Günstiger-Garantie

Mit der Nirgendwo-Günstiger-Garantie von Verivox sind Sie auf der sicheren Seite. Sollten Sie denselben Ratenkredit des jeweiligen Kreditinstituts, den sie über uns abgeschlossen haben, über das konkrete Kreditinstitut oder einen Kreditvermittler zu einem günstigeren Zinssatz erhalten, erstatten wir Ihnen die Zinsdifferenz - maximal jedoch einen Betrag in Höhe von insgesamt 300 € - in Form einer Einmalzahlung direkt auf Ihr Konto.

Mehr erfahren

Kreditvergleich

  • Top-Zinsen mit über 40 % Ersparnis

    Verivox-Kunden sparten im Durchschnitt der letzten zehn Jahre mit einem im Mittel 42,18 % günstigeren eff. Jahreszinssatz über 40 % Zinsen im Vergleich zum durchschnittlichen deutschen Kreditnehmer (bundesweiter durchschnittlicher eff. Jahreszinssatz für Ratenkredite mit mehr als 5 Jahren Laufzeit im Mittel der letzten 10 Jahre: 7,11 %. Errechnet aus den mtl. Durchschnittszinssätzen für Konsumentenratenkredite deutscher Banken für Neugeschäft von 2015 bis 2024, Quelle: Deutsche Bundesbank | Zinsstatistik vom 23.01.2025).
  • Schnelle Zusage und Auszahlung

  • Unverbindlich, kostenlos und Schufa-neutral

Mehr rund um Kredite

Alle Beiträge
Datenschutz Compliance AGB Impressum Verträge hier kündigen

© 2026 -

VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.