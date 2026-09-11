Autokredit-Atlas: Berliner leihen sich im Durchschnitt über 23.000 Euro

Heidelberg. Wenn schon, denn schon. In den Stadtstaaten Berlin und Hamburg leihen sich die Menschen zwar seltener als in allen anderen Bundesländern Geld für den Autokauf. Doch die durchschnittlichen Kreditbeträge sind in der Bundeshauptstadt und in der Elbmetropole am höchsten. Das zeigt der Autokredit-Atlas 2026, für den das Vergleichsportal Verivox rund 100.000 Autokredite ausgewertet hat.

Hauptstädter leihen sich im Schnitt 23.323 Euro

Wenn sich Berliner Geld für den Autokauf leihen, liegt der Kreditbetrag im Schnitt bei 23.323 Euro. So hoch ist der durchschnittliche Autokredit in keinem anderen Bundesland. Auf Berlin folgen Hamburg (22.977 Euro), Baden-Württemberg (22.866 Euro), Hessen (22.676 Euro) und Bayern (22.440 Euro).

Mit durchschnittlich weniger als 21.000 Euro fallen die Autokredite im Saarland (20.560 Euro) sowie in Mecklenburg-Vorpommern (20.748 Euro), Bremen (20.762 Euro), Sachsen (20.786 Euro) und Sachsen-Anhalt (20.973 Euro) deutlich bescheidener aus.

Im bundesweiten Gesamtschnitt leihen sich Verivox-Kundinnen und -Kunden 21.886 Euro für den Fahrzeugkauf.

Hohes Einkommen, hoher Autokredit

Im Zuge ihrer Kreditanfrage machen Autokäufer auch Angaben zu ihrem Einkommen. Der Autokredit-Atlas zeigt einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem Durchschnittsverdienst und der Kredithöhe in den einzelnen Bundesländern. So ist in den fünf Bundesländern mit den niedrigsten Autokrediten auch das durchschnittliche Einkommen geringer als im bundesweiten Gesamtschnitt. Und am oberen Ende der Skala sind die drei Bundesländer mit einem Durchschnittsverdienst über 3.000 Euro zugleich die mit den höchsten Autokrediten.

"Das hohe Durchschnittseinkommen der Berliner Autokreditnehmer ist zunächst überraschend, denn in vielen Einkommensstatistiken rangieren die Hauptstädter eher im Mittelfeld", sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. "Offenbar leisten sich in der Hauptstadt überproportional viele Gutverdiener den Komfort eines eigenen Autos, während Berliner mit einem geringeren Einkommen häufiger auf ein teures eigenes Fahrzeug verzichten und somit auch keinen Kredit dafür benötigen."

Geringere Autokreditnachfrage in den Stadtstaaten

In Metropolen und Großstädten stehen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und einem großen Carsharing-Angebot gute Alternativen zum privaten Pkw zur Verfügung. Aus diesem Grund ist auch die Nachfrage nach Autokrediten in den drei Stadtstaaten am geringsten.

Gemessen an der Einwohnerzahl wollen Berliner am seltensten ein Fahrzeug finanzieren. Ihr Anteil an den Autokreditanfragen bei Verivox ist um 37 Prozent niedriger als ihr Anteil an der deutschen Gesamtbevölkerung. In Hamburg liegt die Autokreditnachfrage um 23 Prozent und in Bremen um 21 Prozent unter dem bundesweiten Durchschnitt.

Überdurchschnittlich häufig leihen sich die Verbraucherinnen und Verbraucher in Schleswig-Holstein (27 Prozent über Schnitt), im Saarland (26 Prozent) und in Rheinland-Pfalz (20 Prozent) Geld für den Autokauf.

Zwei Tipps – über 1.900 Euro Sparpotenzial

"Weil mit dem erworbenen Fahrzeug eine zusätzliche Sicherheit zur Verfügung steht, bieten viele Banken für Autokredite besonders günstige Konditionen. Wer einen Kredit aufnimmt, um damit ein Fahrzeug zu finanzieren, sollte diesen Verwendungszweck deshalb bei der Kreditanfrage unbedingt angeben", empfiehlt Oliver Maier. Wie Verivox-Daten zeigen, fallen die Zinskosten bei zweckgebundenen Autokrediten im Schnitt 19 Prozent niedriger aus als bei herkömmlichen Ratenkrediten zur freien Verwendung.

Darüber hinaus ist ein individueller Anbietervergleich besonders wichtig, um den Autokredit so günstig wie möglich abzuschließen. Wer dafür einfach zur Hausbank geht, zahlt fast immer mehr Zinsen als nötig.

Laut der aktuellen Zinsstatistik der Bundesbank verlangen die Banken in Deutschland für einen neu abgeschlossenen Ratenkredit derzeit im Schnitt 8,35 Prozent Zinsen. Über Verivox schließt die Hälfte aller Kunden ihren Autokredit zum Effektivzins von 5,63 Prozent oder günstiger ab. Mit diesem Zinssatz sparen Verbraucher bei einem durchschnittlich hohen Autokredit (21.886 Euro) mit sechs Jahren Laufzeit 1.927 Euro Zinskosten gegenüber einem durchschnittlich teuren Ratenkredit bei der Hausbank.