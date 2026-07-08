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Zweitwagen, Fahrleistung und Stadtauto: Das haben Porsche und Smart gemeinsam

Nadja-Feder
Nadja Feder

Senior Online-Redakteur Versicherungen

Stand: 08.07.2026

Bildquelle: ©SP-X / Text: Verivox

Die Autos aus den Häusern Smart und Porsche könnten kaum unterschiedlicher sein. Trotzdem verbinden beide Marken Gemeinsamkeiten: Bei keiner anderen Marke ist der Zweitwagen-Anteil höher, ihre Fahrleistung ist geringer und ihr Anteil in der Stadt wesentlich höher als auf dem Land. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Vergleichsportals Verivox.

Smart und Porsche sind häufig Zweitwagen

Autos von Porsche und Smart werden so oft als Zweitauto eingesetzt wie keine andere Marke. Die Sportwagen werden über Verivox zu 141 Prozent häufiger als Zweitwagen versichert als der Durchschnitt aller Marken. Mit 124 Prozent über Schnitt liegt auch bei Smart die Zweitwagen-Quote mehr als doppelt so hoch.

"Zweitwagen werden häufig zu einem bestimmten Zweck angeschafft. Zum Beispiel für Spritztouren oder als Stadtauto für kurze Strecken", sagt Aljoscha Ziller, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. "Bei der Kfz-Versicherung bringt die Einstufung als Zweitwagen Vorteile. Versichert ein Fahrer zum ersten Mal einen Zweitwagen, wird dieser in der Regel in der Schadenfreiheitsklasse ½ eingestuft und startet so mit einem höheren Rabatt als in der Einsteigerklasse 0. Wird das Auto zudem beim gleichen Anbieter versichert wie das andere Fahrzeug im Haushalt, gibt es häufig weitere Vergünstigungen."

Weniger Kilometer als der Durchschnitt

Zweitwagen werden häufig seltener gefahren als das Hauptfahrzeug. Und so liegt auch die jährliche Fahrleistung bei Autos mit Porsche- und Smart-Logo unter dem Durchschnitt aller Autos: Smart-Fahrerinnen und -Fahrer legen im Schnitt rund 7.600 Kilometer im Jahr zurück, Porsche-Fahrer rund 8.100 Kilometer. Der bundesweite Schnitt liegt bei 10.400 Kilometern jährlich.

"Eine geringere Fahrleistung bringt direkte Vorteile bei der Versicherung: Wer weniger fährt, zahlt weniger Versicherungsbeitrag", sagt Aljoscha Ziller. "Fahrer sollten nicht vorsorglich zu viele Kilometer angeben. Eine nachträgliche Rückerstattung bei geringerer Fahrleistung bieten längst nicht alle Versicherer."

Ausgemachte Stadtautos

Zur geringen Fahrleistung passt ein weiteres Merkmal der beiden Marken: Smart und Porsche sind überproportional häufig in Städten anzutreffen. Aufgrund des besseren öffentlichen Nahverkehrs und kürzerer Wege zu Supermarkt, Arbeit und Co. legen Städter im Schnitt deutlich weniger Kilometer mit dem eigenen Auto zurück als Versicherte in ländlichen Regionen. Smart-Autos sind in Städten um 87 Prozent häufiger als im ländlichen Raum, der Porsche-Anteil ist in urbanen Gebieten um 23 Prozent höher.

Methodik

Für die Analyse wurden alle Kfz-Versicherungsabschlüsse über Verivox in den letzten 24 Monaten anonymisiert ausgewertet. Berücksichtigt wurden die 30 am häufigsten versicherten Marken.

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    Quelle: Verivox Versicherungsvergleich GmbH (02/2026)

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