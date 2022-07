Top Ten: 85 Prozent Männeranteil beim Tesla Model 3 – Platz 1 bei Frauen für den Fiat 500

Heidelberg. Testosterongesteuert – in keinem anderen Automodell sitzt so oft ein Mann am Steuer wie im Model 3 von Tesla. Bei dem Stromer sind 85 Prozent aller Kfz-Versicherungsnehmer männlich. Das zeigt eine aktuelle Verivox-Analyse. Neben dem Tesla dominieren vor allem PS-starke Fahrzeuge die Top 10 der Automodelle mit dem höchsten Männeranteil. Bei den Frauen steht der Fiat 500 auf der Pole Position. Für die Untersuchung hat Verivox den Männer- und Frauenanteil unter allen Versicherungsnehmern ausgewertet. In die Auswertung flossen die 100 Automodelle ein, die am häufigsten über das Vergleichsportal versichert werden.