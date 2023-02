Saisonkennzeichen: Mehr als ein Drittel Ersparnis in der Kfz-Versicherung

Heidelberg. Wer sein Fahrzeug nicht das ganze Jahr über nutzt, kann die Versicherungskosten mit einem Saisonkennzeichen um mehr als ein Drittel senken. In einer Modellrechnung des Vergleichsportals Verivox ist die Prämie für ein Mazda Cabrio im Vergleich zu einem Ganzjahreskennzeichen 38 Prozent günstiger. Ein großer Teil der Versicherten kann jetzt noch die Versicherung wechseln und dadurch bis zu 39 Prozent sparen.

Saisonkennzeichen bringt deutliche Vorteile

Fahrerinnen und Fahrer von Cabrios, Motorrädern und Co. senken mit einer saisonalen Zulassung ihres Fahrzeugs den Versicherungsbeitrag teilweise deutlich, wie eine Verivox-Auswertung zeigt. 38 Prozent weniger zahlt ein 40-jähriger Alleinfahrer aus München bei einer achtmonatigen Zulassung seines Mazda MX-5 1.5-Cabrios. Im Vergleich zu einem Ganzjahreskennzeichen bleiben ihm so rund 161 Euro mehr im Jahr. Bei einem BMW R 1250 GS-Motorrad spart der Fahrer in der Modellrechnung 30 Prozent – 134 Euro.