Punktesammler im Porsche: 75 Prozent häufiger Einträge in Flensburg

Wer bei Rot über die Ampel fährt oder zu viel Gas gibt, kassiert Punkte in Flensburg. Porsche-Fahrer sind nach einer aktuellen Auswertung des Vergleichsportals Verivox echte Punktesammler. Sie haben 75 Prozent häufiger Einträge im Fahreignungsregister in Flensburg als der Durchschnitt aller Versicherten in Deutschland. Bei den Automodellen stehen Volvo V70-Fahrer ganz oben auf der Liste der Verkehrssünder. Überraschend: Eltern haben deutlich häufiger Punkte.

Marken-Ranking: Pole-Position für Porsche

Mit viel PS unter der Haube setzen sich Porsche-Fahrer nicht nur auf der Straße an die Spitze – auch in Flensburg liegen sie weit vorn: Ihr Punkteanteil liegt im Marken-Vergleich 75 Prozent über dem Durchschnitt aller Fahrer. Erst mit deutlichem Abstand folgen auf Platz zwei Alfa Romeo (45 Prozent über dem Durchschnitt) und Cupra (33 Prozent) auf Platz drei. Mitsubishi-Fahrerinnen und -Fahrer rollen dagegen eher gemächlich über die Straßen. Sie liegen am Ende der Markenskala mit 38 Prozent unter Durchschnitt.

V wie Volvo V70, V wie Verkehrssünder

Trotz seiner Reputation als sicherer und robuster Familienwagen stehen Volvo V70-Fahrer bei den Automodellen an der Spitze des Flensburg-Rankings. Fahrer dieses Modells haben mit 68 Prozent über dem Durchschnitt am häufigsten Punkte – knapp gefolgt vom Audi A5 (67 Prozent über dem Durchschnitt). Die 3er-Reihe von BMW belegt den dritten Platz (39 Prozent über Schnitt). Am Ende des Modellrankings liegt der Fiat Panda: Der Kleinwagen punktet mit 70 Prozent unter dem Durchschnitt eher selten.

"Das Punktekonto in Flensburg hat nur noch bei wenigen Kfz-Versicherern spürbare Auswirkungen auf die Versicherungsprämie", sagt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. "Die individuelle Schadenfreiheitsklasse ist für die Versicherer ein wesentlich präziseres Merkmal zur Einschätzung der Unfallrisiken. Dennoch ist es wichtig, beim Versicherungsabschluss alle Daten korrekt anzugeben. Im Schadensfall kann die Versicherung den Punktestand einfordern. Wer beim Vertragsabschluss Einträge im Fahreignungsregister verschwiegen hat, muss mit Vertragsstrafen rechnen."

Punkte-Paradox: Mehr Punkte bei Eltern

Eltern mit Kindern unter 17 Jahren im Haushalt haben zu 25 Prozent häufiger Punkte in Flensburg als Personen ohne minderjährige Kinder. Laut Verivox-Daten legen sie mehr Kilometer zurück, was ihr Risiko für Verkehrsverstöße erhöht: Auch insgesamt legen Fahrer mit Punkten mehr Kilometer zurück als punktefreie Fahrer.

Auch im Altersvergleich zeigt sich ein klarer Trend: Je jünger die Fahrer sind, desto eher ist ihr Punktekonto in Flensburg gefüllt. Besonders auffällig sind die 18- bis 29-Jährigen. Sie haben zu 78 Prozent häufiger Einträge im Fahreignungsregister als der Durchschnitt aller Altersklassen. Mit zunehmendem Alter sinkt die Punktelast: Bei den 30- bis 39-Jährigen liegt der Anteil noch um 29 Prozent über dem Durchschnitt, bei den 40- bis 49-Jährigen nur noch bei 7 Prozent. Autofahrende ab 50 Jahren sind deutlich vorsichtiger unterwegs. Sie haben um 11 Prozent seltener Punkte als der Durchschnitt. In der Altersgruppe ab 70 Jahren liegen sogar 38 Prozent darunter.

Zu schnelles Fahren ist laut Kraftfahrt-Bundesamt sowohl bei Männern als auch bei Frauen der häufigste Verkehrsregelverstoß. Allerdings haben Frauen im Geschlechtervergleich deutlich seltener Punkte. Laut Verivox-Auswertung liegt ihr Anteil mit Punkten in Flensburg 42% unter dem der Männer.

Methodik

Untersucht wurden die 100 Pkw-Modelle und die 30 Pkw-Marken mit den meisten Versicherungsabschlüssen über Verivox in den vergangenen 24 Monaten. Die Angaben zu den bestehenden Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg hat Verivox anonymisiert ausgewertet.