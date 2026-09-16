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Kfz-Versicherung: Vertragsanpassungen senken den Beitrag um bis zu 39 Prozent

Nadja-Feder
Nadja Feder

Senior Online-Redakteur Versicherungen

Stand: 16.09.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Wer einige Punkte in seinem Kfz-Versicherungsvertrag anpasst, kann den Beitrag senken. Mit 39 Prozent winkt die größte Ersparnis, wenn 18-jährige Mitfahrer aus dem Vertrag genommen werden. Auch die Vereinbarung einer Selbstbeteiligung senkt den Beitrag deutlich. Sie vergünstigt die Versicherung um bis zu 34 Prozent, wie der Kfz-Versicherungsindex von Verivox zeigt.

Selbstbeteiligung ist der wichtigste Hebel

Mit einer Selbstbeteiligung im Schadenfall ist die Kfz-Versicherung günstiger. Ein Eigenanteil in Höhe von 150 Euro in der Teilkasko und 300 Euro in der Vollkasko senkt den Versicherungsbeitrag im Schnitt um 22 Prozent. Das zeigt der Kfz-Versicherungsindex von Verivox. Mehr bringt mehr: 300 Euro Selbstbehalt in der Teilkasko und 500 Euro in der Vollkasko reduzieren die Beiträge für den Vollkaskoschutz im Schnitt um 27 Prozent. Eine Selbstbeteiligung von 500 Euro in der Teilkasko und 1.000 Euro in der Vollkasko bringen 34 Prozent Nachlass.

Bei der Festlegung der Selbstbeteiligung sollten Versicherungsnehmerinnen und -nehmer die potenzielle Ersparnis gegen den Eigenanteil im Schadensfall abwägen. "Eine Selbstbeteiligung von 1.000 und 500 Euro bringt nur zwölf Prozentpunkte Ersparnis mehr als ein Eigenanteil in Höhe von 300 und 150 Euro. Versicherungsnehmer sollten deshalb abwägen, ob die zusätzliche Ersparnis für sie in einem angemessenen Verhältnis zum höheren finanziellen Risiko steht", sagt Aljoscha Ziller, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH.

Vertrag anpassen, wenn sich Lebensumstände ändern

Beim Abschluss ihres Versicherungsvertrags geben Autofahrer ihre jährliche Fahrleistung an. Wenn sich daran etwas ändert – etwa, weil regelmäßige Strecken entfallen – lohnt es sich, die Angabe anzupassen. Wer statt 15.000 nur noch 12.000 Kilometer im Jahr fährt, verringert seinen Beitrag um 7 Prozent. Legen Autofahrer nur noch 10.000 Kilometer jährlich zurück, sinken die Kosten um 11 Prozent.

Änderungen des Fahrerkreises sollten der Versicherung ebenfalls schnell gemeldet werden. Junge Fahrer sind besonders teure Mitfahrer. Wenn der 18-jährige Filius das Auto nicht mehr nutzt, spart das 39 Prozent ein.

"Einmal im Jahr sollten Autofahrer nicht nur ihre Kfz-Versicherung vergleichen, sondern auch einen Blick auf die Vertragsangaben werfen", rät Aljoscha Ziller.

10 Prozent dank kleiner Anpassungen

Auch kleinere Anpassungen können beachtlichen Nachlass bringen. Wer seine Prämie jährlich statt monatlich zahlt, senkt seinen Beitrag um 10 Prozent. Ein Tarif mit Werkstattbindung bringt ebenfalls 10 Prozent. Damit verpflichten sich Versicherungsnehmer, Kaskoschäden in einer Partnerwerkstatt der Versicherung reparieren zu lassen. "Die Versicherer haben inzwischen gut ausgebaute Werkstattnetzwerke – auch in ländlicheren Gebieten", sagt Aljoscha Ziller. "Zur Sicherheit können Verbraucher beim Versicherer prüfen, welche Partnerwerkstätten im Umkreis ansässig sind. Wichtig zu wissen: Der Anbieter gibt die Werkstatt nur bei der Reparatur eines Kaskoschadens vor. Wo Autofahrer ihr Fahrzeug regelmäßig warten und instand halten lassen, bleibt ihnen überlassen."

Methodik

Verivox berechnet den Kfz-Versicherungsindex gemeinsam mit dem Statistik-Experten Professor Dr. Wolfgang Bischof von der Technischen Hochschule Augsburg. Das statistische Modell bildet den Einfluss einzelner Tarifierungsmerkmale auf die Vollkasko- inklusive Haftpflichtversicherung unabhängig von anderen Einflussfaktoren ab.

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    Quelle: Verivox Versicherungsvergleich GmbH (07/2026)

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