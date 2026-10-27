Kfz-Versicherung nur noch zwei Prozent teurer als im Vorjahr – Preiskampf ist zurück

Wir lieben Cookies

Mit dem Klick auf „Geht klar“ ermöglichen Sie uns Ihnen über Cookies ein verbessertes Nutzungserlebnis zu servieren und dieses kontinuierlich zu verbessern. So können wir Ihnen bei unseren Partnern personalisierte Werbung und passende Angebote anzeigen. Über „Anpassen" können Sie Ihre persönlichen Präferenzen festlegen. Dies ist auch nachträglich jederzeit möglich. Mit dem Klick auf „Alles ablehnen“ werden lediglich technisch notwendige Cookies gespeichert.

Deine Privatsphäre Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unseres Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten

Um unseren Service noch persönlicher zu machen, spielen wir mit Hilfe dieser Cookies und anderer Informationen personalisierte Empfehlungen und Werbung aus und ermöglichen eine Interaktion mit sozialen Netzwerken. Die Cookies werden von uns und unseren Werbepartnern gesetzt. Dies ermöglicht uns und unseren Partnern, den Nutzern unseres Services personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf einer website- und geräteübergreifenden Analyse ihres Nutzungsverhaltens basiert. Die mit Hilfe der Cookies erhobenen Daten können von uns und unseren Partnern mit Daten von anderen Websites zusammengeführt werden.

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen (z.B. in einem Formular), geben wir diese mit Ihrer Einwilligung zur Auswahl von Zielgruppen (Custom Audiences) in pseudonymisierter Form an unsere Partner weiter. Diese ermitteln, ob Sie dort über ein Nutzerkonto verfügen. Wenn dem so ist, wird ihre pseudonymisierte E-Mail-Adresse von unseren Partnern in eine sog. Custom Audience aufgenommen und für die zielgruppenbasierte Ausspielung von Werbung genutzt. Die E-Mail-Adresse wird von unseren Partnern unmittelbar im Anschluss an den Abgleich gelöscht; E-Mails werden nicht verschickt. Weitere Informationen finden Sie unter Zwecke der Datenverarbeitung. Die relevanten Partner finden Sie anhand der ergänzenden Bezeichnung "Custom Audience".

Datenschutzerklärung Impressum

Kfz-Versicherung nur noch zwei Prozent teurer als im Vorjahr – Preiskampf ist zurück

Nadja-Feder
Nadja Feder

Senior Online-Redakteur Versicherungen

Stand: 27.10.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Die neuen Tarife der Kfz-Versicherer sind im Mittel nur noch zwei Prozent teurer als im Vorjahr. Nach drei Jahren massiver und flächendeckender Preiserhöhungen werben zudem wieder viele Anbieter mit günstigen Preisen um neue Kunden. Angebote aus dem günstigen Preissegment liegen um zwei Prozent unter dem Vorjahr. Versicherungsnehmer können durch einen Wechsel 36 Prozent sparen.

Im Mittel stabilisieren sich die Preise

Die Wechselsaison für Kfz-Versicherungen hat begonnen und die Versicherer haben ihre Tarife für das kommende Jahr aktualisiert. Über alle Versicherungsarten hinweg liegen die Preise zwei Prozent über dem Vorjahr. Das zeigt der Kfz-Versicherungsindex von Verivox für Verträge ab dem 1. Januar 2027. Mit den neuen Policen setzen Versicherer die höchsten Preissteigerungen bei der Kfz-Haftpflichtversicherung um. Sie ist im Mittel drei Prozent teurer als im Vorjahr. Vollkasko-Policen liegen um zwei Prozent über dem Preisniveau im Oktober 2025, die Preise für Teilkasko-Angebote stagnieren.

"Im vergangenen Jahr mussten die Kfz-Versicherer nur wenige Elementarschäden regulieren. Da Unwetter und Naturkatastrophen meist hohe Kosten für die Kaskoversicherung verursachen, kommt ihnen das schadensarme Jahr gelegen", sagt Aljoscha Ziller, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. "Von einer dauerhaften Preiswende kann aber noch keine Rede sein. Ersatzteile und Reparaturen verteuern sich weiter und bleiben ein Kostentreiber."

Kfz-Versicherer ziehen wieder in den Preiskampf

Nach drei Jahren marktumgreifender Preiserhöhungen hat der Wettbewerb um Neukunden wieder Fahrt aufgenommen. Das zeigen Preissenkungen im günstigen Preissegment. Über alle Versicherungsarten hinweg sind die Angebote zwei Prozent günstiger als im Vorjahr. In der Vollkaskoversicherung sind die Preise im günstigen Preissegment ebenfalls um zwei Prozent gesunken, die Teilkasko- und Haftpflichtversicherungen sind jeweils ein Prozent günstiger.

"Die Versicherer gehen mit sehr unterschiedlichen Vorgehensweisen in die Wechselsaison", sagt Aljoscha Ziller. "Während ein großer Versicherer schon weitere Preiserhöhungen angekündigt hat, nutzen andere wieder die Signalwirkung eines günstigen Preises. Um als Autofahrer nicht zu viel zu zahlen, hilft nur der Vergleich."

Unterschiedliche Strategien der Versicherer – Vergleich lohnt

Über alle Versicherungsarten hinweg liegt der Unterschied zwischen günstigen Angeboten und Tarifen aus dem mittleren Preissegment bei 36 Prozent. Mit 39 Prozent besteht das größte Sparpotenzial bei der Kfz-Haftpflichtversicherung, gefolgt von der Teilkasko und der Vollkasko mit jeweils 35 Prozent.

Nach drei Jahren Preiserhöhungen in Folge müssen Autofahrer für die Kfz-Versicherung deutlich tiefer in die Tasche greifen. Im Schnitt ist der Schutz für das Auto heute 51 Prozent teurer als im Oktober 2022 – vor den massiven Preiserhöhungen.

Kfz-Versicherungsindex

Verivox berechnet den Kfz-Versicherungsindex gemeinsam mit dem Statistik-Experten Professor Dr. Wolfgang Bischof von der Technischen Hochschule Augsburg. "Durch das statistische Verfahren stellen wir sicher, dass der Kfz-Versicherungsindex die tatsächlichen Preisänderungen auf dem Autoversicherungsmarkt abbildet. Veränderungen in der Kundenstruktur oder der Nachfrage haben – anders als bei Durchschnittsberechnungen – keinen Einfluss aufs Ergebnis", sagt Wolfgang Bischof. In die Auswertung flossen anonymisiert die Nutzerberechnungen bei Verivox vom 1. bis zum 20. Oktober 2026 sowie für den gleichen Zeitraum 2025 und 2022 ein. Das statistische Modell zeigt die Preisentwicklung für Versicherungswechsler.

Mehr zum Thema

Kfz-Versicherungen vergleichen

Nirgendwo-Günstiger-Garantie
Mit der Nirgendwo-Günstiger-Garantie von Verivox sind Sie auf der sicheren Seite. Sollte es denselben Tarif, den Sie über Verivox abgeschlossen haben, doch woanders günstiger geben, bezahlen wir den Preisunterschied. Darauf geben wir Ihnen unser Wort.

Mehr erfahren

Kfz-Versicherung

  • Über 330 Tarife im Vergleich

  • Bis zu 850 € sparen

    Bis zu 850 € und 67 % Ersparnis berechnet anhand von:

    *Fahrzeugwechsel; VW UP! (HSN: 0603, TSN: BGV), gebraucht, Neuwert ca. 16.000 €.
    Erstzulassung am 01.08.2019, Zulassung auf Halter 01.08.2026, Versicherungsbeginn 01.11.2026, normales Kennzeichen, gewünschter Versicherungsschutz = Haftpflicht und Vollkasko mit 1000€ inkl. Teilkasko mit 150€ SB, Fahrer ist VN, Mann, geb. 10.07.1960, Führerschein 10.07.1980 in Deutschland, ledig, Angestellter, PLZ 22145 Hamburg, keine Punkte in Flensburg, nur private Nutzung (inkl. Arbeitsweg), 9.000km/Jahr, Zweitwagen ohne Vorversicherung, Erstwagen versichert auf VN mit Haftpflicht (SF 40) und Vollkasko (SF 40), Halter Erst- und Zweitwagen = VN, Erstwagen bei VHV, nicht durch den Versicherer gekündigt; keine regulierten Schäden in den letzten 3 Jahren; Barkauf, Stellplatz= Garage, keine weiteren Rabatte, selbstbewohntes Wohneigentum; jährliche Beitragszahlweise. Anzeige aller möglichen Tarifvarianten. Bisheriger Tarif "ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG Kfz Premium mit Werkstattservice Plus" zu einer Jahresprämie in Höhe von 1232,12 Euro; demgegenüber ca. 67 % Einsparpotential mit dem Tarif "VERTI KLASSIK MIT KASKO CLEVER "ZWEITFAHRZEUG TARIF" zu 382,00 Euro.

    Quelle: Verivox Versicherungsvergleich GmbH (Stand: 08.10.2026)

  • 1-Klick-Kündigungsservice

    EXKLUSIVER VERIVOX Kündigungsservice:
    Beim Abschluss des neuen Vertrages kündigen wir – auf Wunsch – Ihren alten Vertrag. Für Sie: Einfach und kostenlos.

    Kündigungsgarantie:     Verivox garantiert eine rechtswirksame Kündigung. So sind Sie sicher, dass Ihr alter Vertrag fristgerecht endet, wenn Sie in die Kündigung eingewilligt haben und Ihre Angaben korrekt sind.

    Ohne Papier und ohne Unterschrift:     Eine Ummeldung bei Ihrer Zulassungsstelle ist nicht nötig. Die Behörde wird vom neuen Versicherer informiert.

Mehr zu Kfz-Versicherung

Alle Beiträge
Datenschutz Compliance AGB Impressum Vertrag widerrufen Verträge hier kündigen

© 2026 -

VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.