Kfz-Versicherung für chinesische E-Autos bis zu 98 Prozent teurer als für andere Hersteller

Bis zu 98 Prozent teurer ist die Vollkaskoversicherung für Elektro- und Hybrid-Autos chinesischer Produzenten als für vergleichbare Modelle von etablierten Herstellern aus Europa oder anderen asiatischen Ländern. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Vergleichsportals Verivox. Hauptgrund für die unterschiedlichen Preise sind Typklassen, die bei den neueren Herstellern aus dem Reich der Mitte höher liegen. Doch die Einstufungen der chinesischen Marken verbessern sich zunehmend.

870 Euro Preisunterschied für vergleichbare SUVs

Chinesische Elektroautos gewinnen in Deutschland immer mehr Marktanteile. Sie punkten häufig mit günstigen Preisen – nur nicht immer in der Versicherung, wie die Verivox-Auswertung zeigt. Ein 45-jähriger Autofahrer aus Berlin zahlt für die Vollkaskoversicherung eines BYD Seal U 98 Prozent (870 Euro) mehr als für einen Skoda Kodiaq. Bei beiden Autos handelt es sich um Mittelklasse-SUVs mit ähnlicher Leistung. Für das Mittelklasse-SUV Nio EL6 ist die Vollkasko 60 Prozent (729 Euro) teurer als für das Model Y von Tesla – ebenfalls ein Mittelklasse-SUV. Ein T03 von Leapmotor kostet den Berliner 33 Prozent (199 Euro) mehr als ein vergleichbarer Fiat 500 Elektro.

Hauptverantwortlich für die Preisdifferenzen sind die Typklassen, die bei Autos chinesischer Hersteller häufig höher liegen. "Bei neuen Modellen lassen sich das Schadenrisiko und die Reparaturkosten oft nur schätzen und sie werden vorsorglich in höhere Typklassen eingestuft", sagt Aljoscha Ziller, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. "Viele chinesische Autohersteller sind zudem erst seit wenigen Jahren auf dem deutschen Markt. Dadurch fehlen den Versicherern auch Erfahrungswerte mit den Produzenten selbst sowie den Ersatzteilkosten und -Verfügbarkeiten. Anders als bei neuen Modellen etablierter Hersteller können die Prämien deshalb nicht auf Basis ähnlicher Baureihen berechnet werden."

Die Vollkasko-Typklassen für BYD-Elektroautos liegen im kommenden Jahr im Mittel bei 27, die von Skoda bei 20. E-Autos von Nio sind in der Vollkasko 2027 im Mittel in die Klasse 29 eingestuft, Tesla in die 26. Auch zwischen Leapmotor mit 24 und Fiat mit 22,5 besteht eine Differenz.

Vorsprung der Etablierten könnte künftig schwinden

In den ersten Jahren nach Markteinführung kommt es häufig zu größeren Veränderungen bei den Typklassen. Dass auch chinesische Hersteller von Verbesserungen profitieren, zeigt eine Analyse des Allianz-Zentrums für Technik. Seit 2024 seien chinesische Autos um 1,5 Typklassen besser, europäische Hersteller hingegen um 0,5 Klassen schlechter geworden. Das Forschungsinstitut der Allianz schreibt diese Verschiebung den hohen Ersatzteil- und Reparaturkosten etablierter Automarken zu.

Einzelne Modelle chinesischer Marken sind in der Versicherung heute schon günstiger als vergleichbare Pendants der etablierten Hersteller. Wie die Verivox-Analyse zeigt, ist die Vollkasko für einen Ora 03 für den Berliner Modellfahrer sieben Prozent günstiger als für einen Peugeot e-308 und ein Lynk01 Plug-In Hybrid ist fünf Prozent günstiger als ein Hyundai Tucson.

Reparaturkosten eröffnen Marktchancen

In den letzten Jahren haben steigende Reparaturkosten die Bilanzen der Versicherer stark belastet, sie reagierten mit massiven Preiserhöhungen. Die Autoversicherung ist laut Kfz-Versicherungsindex von Verivox inzwischen im Mittel 51 Prozent teurer als noch 2022 – dem Jahr vor den Preiserhöhungen. Inzwischen haben sich die Preiste weitestgehend stabilisiert.

"Die steigenden Reparaturkosten werden die Versicherer weiterhin unter Druck setzen", sagt Aljoscha Ziller. "Wenn die Ersatzteile etablierter Hersteller teurer werden, müssen auch die Versicherer ihre Preise wieder erhöhen. Gleichzeitig eröffnen sich dadurch Chancen für neue Marktteilnehmer, die günstigere Reparaturen und Ersatzteile bieten."

Methodik

Für die Analyse hat Verivox die Vollkasko-Versicherung berechnet für einen 45-jährigen Berliner mit einer jährlichen Fahrleistung von 12.000 km, Schadenfreiheitsklasse 15. Die gegenübergestellten Fahrzeuge sind vergleichbar hinsichtlich Fahrzeugsegment, Karosserie, PS-Stärke, Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit, Reichweite und Gewicht.