Jennifer-Dilemma: Bis zu 86 Prozent mehr für die Kfz-Versicherung als Martina

Cookie-Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Deine Privatsphäre Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unseres Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten

Um unseren Service noch persönlicher zu machen, spielen wir mit Hilfe dieser Cookies und anderer Informationen personalisierte Empfehlungen und Werbung aus und ermöglichen eine Interaktion mit sozialen Netzwerken. Die Cookies werden von uns und unseren Werbepartnern gesetzt. Dies ermöglicht uns und unseren Partnern, den Nutzern unseres Services personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf einer website- und geräteübergreifenden Analyse ihres Nutzungsverhaltens basiert. Die mit Hilfe der Cookies erhobenen Daten können von uns und unseren Partnern mit Daten von anderen Websites zusammengeführt werden.

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen (z.B. in einem Formular), geben wir diese mit Ihrer Einwilligung zur Auswahl von Zielgruppen (Custom Audiences) in pseudonymisierter Form an unsere Partner weiter. Diese ermitteln, ob Sie dort über ein Nutzerkonto verfügen. Wenn dem so ist, wird ihre pseudonymisierte E-Mail-Adresse von unseren Partnern in eine sog. Custom Audience aufgenommen und für die zielgruppenbasierte Ausspielung von Werbung genutzt. Die E-Mail-Adresse wird von unseren Partnern unmittelbar im Anschluss an den Abgleich gelöscht; E-Mails werden nicht verschickt. Weitere Informationen finden Sie unter Zwecke der Datenverarbeitung. Die relevanten Partner finden Sie anhand der ergänzenden Bezeichnung "Custom Audience".

Datenschutzerklärung Impressum

Jennifer-Dilemma: Bis zu 86 Prozent mehr für die Kfz-Versicherung als Martina

Nadja-Feder
Nadja Feder

Senior Online-Redakteur Versicherungen

Stand: 29.10.2025

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Wer Jennifer oder Patrick heißt, zahlt für seine Kfz-Versicherung deutlich mehr als andere. Versicherte mit diesen Vornamen müssen mehr für die Beiträge aufbringen als Fahrerinnen und Fahrer namens Uwe oder Martina. Das zeigt eine Auswertung der jeweils 30 häufigsten Vornamen von Frauen und Männern unter den Kfz-Haftpflichtabschlüssen des Vergleichsportals Verivox.

Jennifer und Patrick zahlen drauf – Uwe und Martina fahren günstiger

Frauen mit dem Vornamen Jennifer zahlen im Schnitt 46 Prozent mehr für ihre Kfz-Versicherung als der Durchschnitt der 30 häufigsten Frauennamen. Auch Jessica (42 Prozent über dem Durchschnitt) und Anna (20 Prozent) gehören zu den Namen mit überdurchschnittlich hohen Beiträgen. Der Abstand ist enorm: Jennifer zahlt im Schnitt 86 Prozent mehr für die Kfz-Haftpflichtversicherung als Fahrerinnen namens Martina, die im Durchschnitt am wenigsten für ihre Versicherung ausgeben. Versicherte mit diesem Vornamen liegen 21 Prozent unter dem Schnitt und gehören damit zu den größten Sparerinnen. Auch Karin (19 Prozent unter dem Durchschnitt) und Sabine (17 Prozent) fahren deutlich günstiger.

Unter den Männern zahlt Patrick im Schnitt 30 Prozent mehr als der Durchschnitt der Top-30-Männernamen. Auch Tobias (24 Prozent) und Daniel (21 Prozent) liegen deutlich über dem Schnitt. Am günstigsten kommen Uwe (17 Prozent unter dem Schnitt), Ralf (15 Prozent) und Jörg (14 Prozent) weg. Die Kfz-Haftpflichtversicherung kostet Patrick 55 Prozent mehr als Uwe.

Hinter den Namen stehen Alter und Fahrhistorie

"Vornamen sind kein Tarifmerkmal, sie spiegeln in der Regel das Alter der Versicherten wider", erklärt Aljoscha Ziller, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. So liegt das Durchschnittsalter der Patricks in der Verivox-Analyse bei rund 39 Jahren, das der Jennifers bei 36 Jahren. Uwes sind dagegen im Schnitt 60 Jahre alt, Martinas 55 Jahre.

"Zwischen den günstigsten und teuersten Namen liegen im Schnitt 20 Jahre. Mehr Lebensjahre bedeuten in der Regel mehr Fahrpraxis und höhere Schadenfreiheitsklassen – und genau das sorgt am Ende für deutlich niedrigere Beiträge", führt Ziller aus.

Die Unterschiede sind deutlich: Uwes fahren im Schnitt mit der Schadenfreiheitsklasse 18, Martinas immerhin 15. Patrick hat durchschnittlich die vergleichsweise niedrige Klasse 7, Jennifer sogar nur die 4.

Rang
Vorname
Index, Haftpflicht-Prämie
⌀ Alter
"⌀ SF-Klasse (Haftpflicht)"
1 Martina 79 55,4 14,9
2 Karin 81 63,3 16,5
3 Sabine 83 56,6 14,0
4 Kerstin 83 53,4 15,5
5 Petra 83 59,3 15,2
6 Christine 84 56,9 14,9
7 Gabriele 85 64,0 16,5
8 Susanne 88 53,6 12,3
9 Andrea 89 52,5 12,6
10 Marion 89 58,5 15,2
11 Monika 91 61,3 14,9
12 Christina 92 47,5 10,9
13 Heike 93 56,1 12,9
14 Manuela 93 51,9 12,4
15 Anja 94 47,0 11,5
16 Katharina 96 42,2 10,4
17 Claudia 98 51,2 11,4
18 Michaela 101 49,3 12,1
19 Sandra 102 43,8 9,7
20 Julia 106 37,7 7,8
21 Tanja 106 47,0 10,9
22 Melanie 107 41,9 7,8
23 Stefanie 108 41,1 7,8
24 Daniela 110 45,3 8,6
25 Nicole 114 43,7 7,2
26 Nadine 117 38,7 7,5
27 Maria 119 49,8 9,4
28 Anna 120 41,5 6,9
29 Jessica 142 35,0 4,2
30 Jennifer 146 35,5 4,1
- Durchschnitt Top 30 Namen 100 49 11

Quelle: Kfz-Versicherungsabschlüsse bei Verivox
Auswertung: Juli 2021 bis Juli 2025; Durchschnittlicher Kfz-Haftpflichtbeitrag und durchschnittliches Alter für die jeweils 30 häufigsten Frauen- und Männernamen
Index: 100 = durchschnittlicher Kfz-Haftpflichtbeitrag der Top-30-Vornamen

Mehr zum Thema

Kfz-Versicherungen vergleichen

Nirgendwo-Günstiger-Garantie
Mit der Nirgendwo-Günstiger-Garantie von Verivox sind Sie auf der sicheren Seite. Sollte es denselben Tarif, den Sie über Verivox abgeschlossen haben, doch woanders günstiger geben, bezahlen wir den Preisunterschied. Darauf geben wir Ihnen unser Wort.

Mehr erfahren

Kfz-Versicherung

  • 1-Klick-Kündigungsservice

    EXKLUSIVER VERIVOX Kündigungsservice:
    Beim Abschluss des neuen Vertrages kündigen wir – auf Wunsch – Ihren alten Vertrag. Für Sie: Einfach und kostenlos.

    Kündigungsgarantie:     Verivox garantiert eine rechtswirksame Kündigung. So sind Sie sicher, dass Ihr alter Vertrag fristgerecht endet, wenn Sie in die Kündigung eingewilligt haben und Ihre Angaben korrekt sind.

    Ohne Papier und ohne Unterschrift:     Eine Ummeldung bei Ihrer Zulassungsstelle ist nicht nötig. Die Behörde wird vom neuen Versicherer informiert.

  • Kostenlos vergleichen - ohne versteckte Gebühren

  • Kfz-Versicherung wechseln & bis zu 850 € sparen. Digital & einfach.

    Bis zu 850€ und 67% Ersparniss berechnet anhand von:

    *Versicherungswechsel; Volkswagen UP! (HSN: 0603, TSN: BGV), gebraucht, Neuwert ca. 16.000 €, Erstzulassung am 17.10.2017, Zulassung auf Halter: 01.08.2024, Versicherungsbeginn 01.08.2025, normales Kennzeichen, gewünschter Versicherungsschutz= Haftpflicht und Vollkasko mit 1000 € SB inkl. Teilkasko mit 150 € SB, Fahrer ist Versicherungsnehmer; Mann, geboren am 10.07.1960, Führerschein 10.07.1978 in Deutschland, ledig, Angestellter; PLZ 22145 - Hamburg, keine Punkte in Flensburg, nur private Nutzung (inkl. Arbeitsweg), 9.000 km/Jahr, Zweitwagen mit Vorversicherung, versichert auf VN mit Haftpflicht (SF 1) und Vollkasko (SF 1), Halter Erst- und Zweitwagen = VN, Erstwagen bei VHV mit Haftpflicht (SF 40) und Vollkasko (SF 40), nicht durch den Versicherer gekündigt; keine regulierten Schäden in den letzten 3 Jahren; Barkauf, Stellplatz= Garage, keine weiteren Rabatte, selbstbewohntes Wohneigentum; jährliche Beitragszahlweise. Anzeige aller möglichen Tarifvarianten. Bisheriger Tarif "WWK KFZ Basis mit XtraSchutz" zu einer Jahresprämie in Höhe von 1.252,09 Euro; demgegenüber 67% Einsparpotential mit dem Tarif "Verti Basis mit Kasko Clever Zweitfahrzeug Tarif" zu 402,00 Euro.

    Quelle: Verivox Versicherungsvergleich GmbH (08/2025)

Mehr zu Kfz-Versicherung

Alle Beiträge
Datenschutz Compliance AGB Impressum Verträge hier kündigen

© 2025 -

VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.