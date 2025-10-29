Jennifer-Dilemma: Bis zu 86 Prozent mehr für die Kfz-Versicherung als Martina

Wer Jennifer oder Patrick heißt, zahlt für seine Kfz-Versicherung deutlich mehr als andere. Versicherte mit diesen Vornamen müssen mehr für die Beiträge aufbringen als Fahrerinnen und Fahrer namens Uwe oder Martina. Das zeigt eine Auswertung der jeweils 30 häufigsten Vornamen von Frauen und Männern unter den Kfz-Haftpflichtabschlüssen des Vergleichsportals Verivox.

Jennifer und Patrick zahlen drauf – Uwe und Martina fahren günstiger

Frauen mit dem Vornamen Jennifer zahlen im Schnitt 46 Prozent mehr für ihre Kfz-Versicherung als der Durchschnitt der 30 häufigsten Frauennamen. Auch Jessica (42 Prozent über dem Durchschnitt) und Anna (20 Prozent) gehören zu den Namen mit überdurchschnittlich hohen Beiträgen. Der Abstand ist enorm: Jennifer zahlt im Schnitt 86 Prozent mehr für die Kfz-Haftpflichtversicherung als Fahrerinnen namens Martina, die im Durchschnitt am wenigsten für ihre Versicherung ausgeben. Versicherte mit diesem Vornamen liegen 21 Prozent unter dem Schnitt und gehören damit zu den größten Sparerinnen. Auch Karin (19 Prozent unter dem Durchschnitt) und Sabine (17 Prozent) fahren deutlich günstiger.

Unter den Männern zahlt Patrick im Schnitt 30 Prozent mehr als der Durchschnitt der Top-30-Männernamen. Auch Tobias (24 Prozent) und Daniel (21 Prozent) liegen deutlich über dem Schnitt. Am günstigsten kommen Uwe (17 Prozent unter dem Schnitt), Ralf (15 Prozent) und Jörg (14 Prozent) weg. Die Kfz-Haftpflichtversicherung kostet Patrick 55 Prozent mehr als Uwe.

Hinter den Namen stehen Alter und Fahrhistorie

"Vornamen sind kein Tarifmerkmal, sie spiegeln in der Regel das Alter der Versicherten wider", erklärt Aljoscha Ziller, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. So liegt das Durchschnittsalter der Patricks in der Verivox-Analyse bei rund 39 Jahren, das der Jennifers bei 36 Jahren. Uwes sind dagegen im Schnitt 60 Jahre alt, Martinas 55 Jahre.

"Zwischen den günstigsten und teuersten Namen liegen im Schnitt 20 Jahre. Mehr Lebensjahre bedeuten in der Regel mehr Fahrpraxis und höhere Schadenfreiheitsklassen – und genau das sorgt am Ende für deutlich niedrigere Beiträge", führt Ziller aus.

Die Unterschiede sind deutlich: Uwes fahren im Schnitt mit der Schadenfreiheitsklasse 18, Martinas immerhin 15. Patrick hat durchschnittlich die vergleichsweise niedrige Klasse 7, Jennifer sogar nur die 4.