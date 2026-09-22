Flensburg-Ranking: Porsche-Fahrer führen mit Abstand

Wer kann, der kann: Porsche-Fahrer haben zu 71 Prozent häufiger Punkte in Flensburg als der Durchschnitt aller Autofahrer. Dahinter folgen Fahrer von Range Rover und Tesla. Das zeigt die aktuelle Punktesammler-Analyse des Vergleichsportals Verivox.

Premiummarken punkten häufiger

Gelegenheit macht offenbar Punktesünder: Porsche-Fahrer haben von allen Automarken am häufigsten Punkte in Flensburg. Der Anteil von Fahrern mit Einträgen im Fahreignungsregister liegt bei der Premiummarke 71 Prozent über dem Durchschnitt. Mit deutlichem Abstand folgt Range Rover auf Platz zwei: Dort liegt der Fahreranteil mit Punkten 29 Prozent über dem Durchschnitt. Dicht darauf folgen wiederum Tesla-Fahrer mit 26 Prozent über Schnitt, BMW-Fahrer (23 Prozent über Schnitt) und Audi (19 Prozent).

Bei den Fahrzeugarten punkten besonders häufig die Fahrer von Autos der Oberklasse mit 53 Prozent über Schnitt und Sportwagenfahrer, die um 47 Prozent häufiger als der Durchschnitt Punkte haben. Im Durchschnitt haben die Autos der Fahrer mit Punkten 142 PS, acht Prozent mehr als die von Fahrern ohne Punkte.

"Dass vor allem Hersteller PS-starker Autos im Punktesünder-Ranking vorne landen, ist kein Zufall", sagt Aljoscha Ziller, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. "Laut Kraftfahrtbundesamt sind Geschwindigkeitsverstöße der häufigste Grund für Punkte. Bei Unfällen kann überhöhte Geschwindigkeit als Mitschuld gelten – selbst, wenn der zu schnelle Fahrer den Unfall nicht verursacht hat. Die Versicherung kann dann die Leistung kürzen."

Auf den hintersten Rängen des Marken-Rankings landen Mitsubishi mit 27 Prozent unter Schnitt, Suzuki (25 Prozent unter Schnitt) und Honda (24 Prozent unter Schnitt).

Kleinst- und Kleinwagenfahrer sind regeltreu unterwegs

Sportlichere Autos finden sich auch auf den vordersten Plätzen des Modellvergleichs. Hier landet der Audi A5- auf dem ersten Platz. Seine Fahrer haben zu 49 Prozent häufiger Punkte in Flensburg als der Durchschnitt aller Fahrer. Auf dem zweiten Platz landet der 4er BMW, dessen Fahrer um 42 Prozent häufiger punkten, auf dem dritten der Audi A6 (40 Prozent über Schnitt).

Am seltensten haben hingegen Fahrer des Mitsubishi Space Stars Punkte in Flensburg. Unter ihnen liegt der Punktesünder-Anteil 45 Prozent unter dem Gesamtschnitt. Auch die Fahrer von Fiat Panda und Hyundai i10 sind mit 42 Prozent und 35 Prozent unter Schnitt eher regeltreu unterwegs. Der Fahrzeugtyp-Vergleich zeigt ebenfalls: Fahrer einer Miniklasse (23 Prozent unter Schnitt) oder eines Kleinwagens (13 Prozent darunter) haben seltener Punkte.

Versicherungsnehmer geben Einträge im Verkehrseignungsregister beim Abschluss einer Kfz-Versicherung selbst an. Dabei sollten sie wahrheitsgemäße Angaben machen: "Wer bei seiner Versicherung falsche Angaben macht, riskiert Sanktionen des Versicherers wie Leistungskürzungen oder Geldforderungen", sagt Aljoscha Ziller. "Zudem lohnt es sich nicht, die Punkte zu verschweigen. Im Schnitt werden günstige Tarife durch Punkte gerade einmal zwei Prozent teurer."

Methodik

Analysiert wurden die 100 Pkw-Modelle und die 30 Pkw-Marken mit den meisten Versicherungsabschlüssen über Verivox in den vergangenen fünf Jahren. Verivox hat die Angaben anonymisiert ausgewertet.