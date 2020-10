Auf den Straßen in Ostdeutschland - viel Skoda, weniger BMW

Mehr Skoda, weniger BMW und Mercedes-Benz

6,5 Prozent der ostdeutschen Verivox-Kunden versichern einen Skoda, unter den westdeutschen sind es nur 3,7 Prozent. Bei kaum einer anderen Marke ist das Gefälle größer. Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sind die Autofahrer im Osten dem tschechischen Hersteller treu, dessen Modelle schon auf den Straßen der DDR unterwegs waren.

Deutlich geringer ist im Osten der Marktanteil von BMW – 5,8 Prozent im Vergleich zu 8,8 Prozent im Westen. Ein ähnlicher Unterschied besteht auch bei Mercedes-Benz.

Autos auf deutschen Straßen sind im Schnitt fast 10 Jahre alt. Ost (9,8 Jahre) und West (9,9 Jahre) liegen nahezu gleichauf. Der Kaufpreis der Fahrzeuge im Osten war aber mit 23.100 Euro vier Prozent niedriger als im Westen, ein Hinweis auf das weiter bestehende Einkommensgefälle. Dafür ist der Anteil der SUV im Osten leicht höher. Denn: Wo mehr Ältere leben, werden auch mehr SUV gekauft.

Kfz-Versicherung elf Prozent günstiger

Für ihre Kfz-Versicherung müssen die ostdeutschen Autofahrer nicht so tief in die Tasche greifen. Sie zahlen im Schnitt elf Prozent (rund 50 Euro) weniger als im Westen. „Das liegt besonders daran, dass die ostdeutschen Landkreise sehr günstig bei den Haftpflicht-Regionalklassen eingestuft sind“, erklärt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. Ein Hinweis darauf, dass in den oft dünner besiedelten Regionen weniger Unfälle passieren.

Methodik

In die Auswertung flossen alle bei Verivox abgeschlossenen Kfz-Versicherungen der vergangenen 12 Monate ein. Es handelt sich meist um privat genutzte Pkw. Fahrzeuge aus Berlin wurden im Ost-West-Vergleich nicht berücksichtigt.