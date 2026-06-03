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WM-Special bei Verivox: Sky 12 Monate gratis zum Internettarif

Joerg-Schamberg
Jörg Schamberg

Online-Redakteur Internet

Stand: 03.06.2026

Text: Verivox

Das Vergleichsportal Verivox hat eine neue Aktion für Internettarife von Telekom, Vodafone und PŸUR gestartet. Zu vielen Tarifen können sich Neukunden einen Gutscheincode für 12 Monate Sky gratis sichern. Das Angebot gilt nur für kurze Zeit.

WM-Special exklusiv bei Verivox: Sky 12 Monate gratis zum Internettarif von Telekom, Vodafone oder PŸUR sichern!

DSL Content Component Sky Logo
Telekom
MagentaZuhause L & XL: 12 Monate Sky gratis

Bis 08.06.2026 bei Verivox MagentaZuhause L oder XL buchen und 12 Monate Sky gratis sichern!

  • Internet-Flat mit bis zu 100 oder 250 Mbit/s und Telefon-Flat
  • Sky Entertainment & Sport 12 Monate gratis (Gutschein im Wert von 299,88 Euro)
  • 100 Euro Telekom-Cashback
  • 125 Euro Verivox-Cashback
ab 26,37 Euro
Durchschnittspreis pro Monat (24 Monate)
Verfügbarkeit prüfen
DSL Content Component Sky Logo
Vodafone
GigaZuhause Internet: 12 Monate Sky gratis sichern

Bis 30.06.2026 bei Verivox Vodafone DSL, Kabel oder Glasfaser buchen und 12 Monate Sky gratis sichern!

  • Internet-Flat mit bis zu 1.000 Mbit/s und Telefon-Flat
  • 100 Euro Vodafone App-Willkommensbonus (bei DSL und Kabel)
  • Sky Entertainment & Sport 12 Monate gratis (Gutschein im Wert von 299,88 Euro)
  • bis zu 315 Euro Verivox-Cashback
ab 19,57 Euro
Durchschnittspreis pro Monat (24 Monate)
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PŸUR
Kabel-Internet & Glasfaser: 12 Monate Sky gratis

Bis 30.06.2026 bei Verivox PŸUR Kabel oder Glasfaser buchen und 12 Monate Sky gratis sichern!

  • Internet-Flat mit bis zu 1.000 Mbit/s und optional Telefon-Flat
  • Anbieter nur regional verfügbar
  • Sky Entertainment & Sport 12 Monate gratis (Gutschein im Wert von 299,88 Euro)
  • bis zu 250 Euro Verivox-Cashback
ab 17,58 Euro
Durchschnittspreis pro Monat (24 Monate)
Verfügbarkeit prüfen

WM-Special: Für ausgewählte Telekom-Tarife bis 08.06.2026 – für Internettarife von Vodafone und PŸUR bis Ende Juni

Das exklusive Angebot gilt bei Buchung der Telekom-Tarife MagentaZuhause L oder XL über Verivox bis zum 8. Juni 2026. Bei Buchung eines Internettarifs von Vodafone oder PŸUR bis zum 30. Juni 2026 profitieren Sie ebenfalls von dem Sky-Gratisangebot.

12 Monate Sky Entertainment & Sport kostenlos nutzen

Konkret erhalten Sie einen Gutscheincode für die Sky-Pakete Sky Entertainment (inklusive Bundesliga-Freitag) und Sky Sport im Wert von 299,88 Euro. Während der 12-monatigen Mindestvertragslaufzeit fallen keine einmaligen und monatlichen Kosten an. Nach 12 Monaten verlängert sich das Sky-Paket jeweils um einen Monat und ist monatlich kündbar. Der Abopreis ab dem 13. Monat liegt bei monatlich 34,50 Euro.

Zum Erhalt des Gutscheincodes müssen Kunden zunächst bis spätestens 30.09.2026 die erste Monatsrechnung ihres bestellten Internettarifs im Verivox-Kundenkonto hochladen. Danach erhalten sie den Gutscheincode, der sich bis zum 31.10.2026 online unter https://www.sky.de/einloesen für das 12 Monate kostenlose Sky-Angebot Entertainment & Sport einlösen lässt.

Tarife bei Verivox vergleichen und sparen

Bei vielen Internettarifen bei Verivox können Sie sich zusätzlich Verivox-Cashback sichern. Dadurch sind die Tarife über Verivox günstiger als direkt beim Anbieter. Prüfen Sie jetzt die Internetverfügbarkeit: Nach dem Klick auf den folgenden Button einfach Ihre Adresse angeben und wir zeigen Ihnen die verfügbaren Tarife.

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Nirgendwo-Günstiger-Garantie

Mit der Nirgendwo-Günstiger-Garantie von Verivox sind Sie auf der sicheren Seite. Sie haben Ihren Internet- bzw. Mobilfunktarif zum besten Preis gefunden. Sollte es denselben Tarif doch woanders günstiger geben, erstatten wir Ihnen die Preisdifferenz über 24 Monate (max. 100 Euro). Darauf geben wir Ihnen unser Wort. Die Garantie gilt ausschließlich für Tarife, die im Vergleichsrechner von Verivox gelistet sind und über die Bestellstrecke von Verivox abgeschlossen wurden.

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Internet-Vergleich

  • Beim Wechsel bis zu 620 € sparen

    So haben wir gerechnet:
    Mindestgeschwindigkeit: 50 Mbit/s
    Inklusive: Internet, Telefon und Router
    Wohnort: Berlin, 10585, ausgewählte Adressen
    Aktueller Tarif: Telekom MagentaZuhause M (nach Mindestlaufzeit), Kosten für die nächsten 24 Monate: 1.197,60 Euro (monatlich: 42,95 Euro + 6,95 Euro für den Router)
    Günstigster Tarif: Vodafone GigaZuhause 150 Kabel, Kosten für 24 Monate (inkl. einmaliger Kosten und Vergünstigungen): 575,52 Euro (Durchschnittspreis pro Monat inklusive Router: 23,98 Euro)
    Einsparung: 622,08 Euro
    (Stand: 04.03.2026)

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