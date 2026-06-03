WM-Special bei Verivox: Sky 12 Monate gratis zum Internettarif

Das Vergleichsportal Verivox hat eine neue Aktion für Internettarife von Telekom, Vodafone und PŸUR gestartet. Zu vielen Tarifen können sich Neukunden einen Gutscheincode für 12 Monate Sky gratis sichern. Das Angebot gilt nur für kurze Zeit.

WM-Special: Für ausgewählte Telekom-Tarife bis 08.06.2026 – für Internettarife von Vodafone und PŸUR bis Ende Juni

Das exklusive Angebot gilt bei Buchung der Telekom-Tarife MagentaZuhause L oder XL über Verivox bis zum 8. Juni 2026. Bei Buchung eines Internettarifs von Vodafone oder PŸUR bis zum 30. Juni 2026 profitieren Sie ebenfalls von dem Sky-Gratisangebot.

12 Monate Sky Entertainment & Sport kostenlos nutzen

Konkret erhalten Sie einen Gutscheincode für die Sky-Pakete Sky Entertainment (inklusive Bundesliga-Freitag) und Sky Sport im Wert von 299,88 Euro. Während der 12-monatigen Mindestvertragslaufzeit fallen keine einmaligen und monatlichen Kosten an. Nach 12 Monaten verlängert sich das Sky-Paket jeweils um einen Monat und ist monatlich kündbar. Der Abopreis ab dem 13. Monat liegt bei monatlich 34,50 Euro.

Zum Erhalt des Gutscheincodes müssen Kunden zunächst bis spätestens 30.09.2026 die erste Monatsrechnung ihres bestellten Internettarifs im Verivox-Kundenkonto hochladen. Danach erhalten sie den Gutscheincode, der sich bis zum 31.10.2026 online unter https://www.sky.de/einloesen für das 12 Monate kostenlose Sky-Angebot Entertainment & Sport einlösen lässt.

Tarife bei Verivox vergleichen und sparen

Bei vielen Internettarifen bei Verivox können Sie sich zusätzlich Verivox-Cashback sichern. Dadurch sind die Tarife über Verivox günstiger als direkt beim Anbieter. Prüfen Sie jetzt die Internetverfügbarkeit: Nach dem Klick auf den folgenden Button einfach Ihre Adresse angeben und wir zeigen Ihnen die verfügbaren Tarife.

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