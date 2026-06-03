WM-Special bei Verivox: Sky 12 Monate gratis zum Internettarif
Stand: 03.06.2026
Text: Verivox
Das Vergleichsportal Verivox hat eine neue Aktion für Internettarife von Telekom, Vodafone und PŸUR gestartet. Zu vielen Tarifen können sich Neukunden einen Gutscheincode für 12 Monate Sky gratis sichern. Das Angebot gilt nur für kurze Zeit.
WM-Special exklusiv bei Verivox: Sky 12 Monate gratis zum Internettarif von Telekom, Vodafone oder PŸUR sichern!
Bis 08.06.2026 bei Verivox MagentaZuhause L oder XL buchen und 12 Monate Sky gratis sichern!
- Internet-Flat mit bis zu 100 oder 250 Mbit/s und Telefon-Flat
- Sky Entertainment & Sport 12 Monate gratis (Gutschein im Wert von 299,88 Euro)
- 100 Euro Telekom-Cashback
- 125 Euro Verivox-Cashback
Bis 30.06.2026 bei Verivox Vodafone DSL, Kabel oder Glasfaser buchen und 12 Monate Sky gratis sichern!
- Internet-Flat mit bis zu 1.000 Mbit/s und Telefon-Flat
- 100 Euro Vodafone App-Willkommensbonus (bei DSL und Kabel)
- Sky Entertainment & Sport 12 Monate gratis (Gutschein im Wert von 299,88 Euro)
- bis zu 315 Euro Verivox-Cashback
Bis 30.06.2026 bei Verivox PŸUR Kabel oder Glasfaser buchen und 12 Monate Sky gratis sichern!
- Internet-Flat mit bis zu 1.000 Mbit/s und optional Telefon-Flat
- Anbieter nur regional verfügbar
- Sky Entertainment & Sport 12 Monate gratis (Gutschein im Wert von 299,88 Euro)
- bis zu 250 Euro Verivox-Cashback
WM-Special: Für ausgewählte Telekom-Tarife bis 08.06.2026 – für Internettarife von Vodafone und PŸUR bis Ende Juni
Das exklusive Angebot gilt bei Buchung der Telekom-Tarife MagentaZuhause L oder XL über Verivox bis zum 8. Juni 2026. Bei Buchung eines Internettarifs von Vodafone oder PŸUR bis zum 30. Juni 2026 profitieren Sie ebenfalls von dem Sky-Gratisangebot.
12 Monate Sky Entertainment & Sport kostenlos nutzen
Konkret erhalten Sie einen Gutscheincode für die Sky-Pakete Sky Entertainment (inklusive Bundesliga-Freitag) und Sky Sport im Wert von 299,88 Euro. Während der 12-monatigen Mindestvertragslaufzeit fallen keine einmaligen und monatlichen Kosten an. Nach 12 Monaten verlängert sich das Sky-Paket jeweils um einen Monat und ist monatlich kündbar. Der Abopreis ab dem 13. Monat liegt bei monatlich 34,50 Euro.
Zum Erhalt des Gutscheincodes müssen Kunden zunächst bis spätestens 30.09.2026 die erste Monatsrechnung ihres bestellten Internettarifs im Verivox-Kundenkonto hochladen. Danach erhalten sie den Gutscheincode, der sich bis zum 31.10.2026 online unter https://www.sky.de/einloesen für das 12 Monate kostenlose Sky-Angebot Entertainment & Sport einlösen lässt.
Tarife bei Verivox vergleichen und sparen
Bei vielen Internettarifen bei Verivox können Sie sich zusätzlich Verivox-Cashback sichern. Dadurch sind die Tarife über Verivox günstiger als direkt beim Anbieter. Prüfen Sie jetzt die Internetverfügbarkeit: Nach dem Klick auf den folgenden Button einfach Ihre Adresse angeben und wir zeigen Ihnen die verfügbaren Tarife.