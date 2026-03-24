Vodafone verbessert Kabel-Internet – mehr Glasfaser für weitere Haushalte

Kabelnetz wurde weiter optimiert

Im Februar 2026 führte Vodafone nach eigenen Angaben insgesamt 137 Segmentierungen sowie sogenannte FiberDeep-Maßnahmen in 79 Städten und Gemeinden durch. Durch diese technische Optimierung sinkt die Anzahl der Haushalte, die sich einen Netzbereich für Kabel-Internet teilen – dadurch steigt die verfügbare Leistung pro Anschluss deutlich. Besonders viele solcher Bauprojekte wurden unter anderem in Berlin, Bielefeld, Essen, Bocholt, Bochum und Lage abgeschlossen.

Ergebnis: Die Stabilität und Kapazität an rund 198.000 Internetanschlüssen wurden laut Vodafone verbessert.

Glasfaserausbau: 210.000 neue Anschlüsse

Parallel zum Netzausbau beschleunigt Vodafone gemeinsam mit seinem Gemeinschaftsunternehmen OXG den Glasfaserausbau bis in die Häuser. Neue Projekte starten dabei unter anderem in Mannheim (55.500 FTTH-Anschlüsse) und Kaufbeuren (10.000 FTTH-Anschlüsse). In Frankfurt am Main und in den Berliner Stadtbezirken Lichtenberg und Pankow kündigte Vodafone den Ausbau für 26.000 beziehungsweise 73.500 Haushalte an. Im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald baut der Internetanbieter jetzt zusätzlich zum geförderten Ausbau Glasfaser für weitere 22.000 Haushalte eigenwirtschaftlich aus. Im Februar wurden dank Eigenausbau und Kooperationen 210.000 neue Glasfaser-Anschlüsse in die Vermarktung aufgenommen.

Gesamtverfügbarkeit: Gigabit-Internet von Vodafone mit bis zu 1.000 Mbit/s ist mittlerweile für 29,7 Millionen Haushalte verfügbar.

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