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Vodafone und OXG: Glasfaser für eine Million Haushalte

Joerg-Schamberg
Jörg Schamberg

Online-Redakteur Internet

Stand: 10.09.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Der Internetanbieter Vodafone und sein Joint Venture OXG haben einen wichtigen Meilenstein erreicht: Eine Million Haushalte können nun über das gemeinsame Glasfasernetz angeschlossen werden. Dabei handelt es sich um sogenannte Homes Passed-Anschlüsse: Die Glasfaserleitungen liegen zwar in der Straße, sind aber noch nicht ans Gebäude angeschlossen.

Vodafone mit zweithöchstem Ausbautempo in Deutschland

"Wir stellen uns bei Glasfaser noch stärker auf, beschleunigen den eigenen Ausbau mit OXG und vergrößern unser Angebot mit starken Partnerschaften. Bei Glasfaser haben wir heute das zweithöchste Ausbautempo im Markt", erklärt Vodafone-Deutschland-Chef Marcel de Groot. Zum Vergleich: Die Telekom kam im Juli 2026 auf Glasfaseranschlüsse für 13,9 Millionen Haushalte. Rund 2,4 Millionen Telekom-Kunden nutzen aktiv Glasfaseranschlüsse.

Anschluss von 1,2 Millionen Haushalten an das Glasfasernetz bis März 2027

Bis zum Abschluss des Geschäftsjahres Ende März 2027 sollen laut Vodafone bereits über 1,2 Millionen Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen sein. Der Ausbau erfolgt eigenwirtschaftlich und setzt auf das sogenannte "Open Access"-Modell – ein offenes Netz, das mehreren Anbietern und nicht nur exklusiv Vodafone zur Verfügung steht.

Vodafone: Glasfaser dank Partnern für 15,2 Millionen Haushalte verfügbar

Deutschlandweit können nach Unternehmensangaben aktuell 15,2 Millionen Haushalte Glasfaser-Angebote von Vodafone buchen. Dazu zählen neben den OXG-Anschlüssen auch Kooperationen mit Partnern wie Deutsche Giganetz oder Westconnect. Und auch das Glasfasernetz der Telekom wird genutzt. Zusammen mit dem gigabitfähigen Kabel-Internet versorgt Vodafone insgesamt 31,3 Millionen Haushalte mit schnellem Gigabit-Internet – das entspricht 76 Prozent aller deutschen Haushalte.

Stabiles Internet für den Alltag

Die Glasfasertechnologie ermöglicht stabile Bandbreiten von bis zu 1 Gbit/s und mehr für Homeoffice, Streaming, Gaming, digitale Bildung und vernetzte Anwendungen. Erhältlich sind aber nicht nur Tarife mit Gigabit-Speed: Günstiger sind etwa Tarife mit Surfgeschwindigkeiten von 150 oder 300 Mbit/s.

Glasfaserverfügbarkeit mit dem Verivox-Tarifvergleich prüfen

Ob Glasfaser von Vodafone oder von anderen Anbietern bereits bei Ihnen verfügbar ist, können Sie mit dem Verivox-Tarifvergleich prüfen. Einfach Button "Verfügbarkeit prüfen" anklicken, im nächsten Schritt Ihre Adresse angeben und wir zeigen Ihnen verfügbare Tarife aus unserem Tarifvergleich an.

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