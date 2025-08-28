Vodafone Ultra Hub 7: Kabel-Router mit Wi-Fi 7 erhältlich

Cookie-Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Deine Privatsphäre Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unseres Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten

Um unseren Service noch persönlicher zu machen, spielen wir mit Hilfe dieser Cookies und anderer Informationen personalisierte Empfehlungen und Werbung aus und ermöglichen eine Interaktion mit sozialen Netzwerken. Die Cookies werden von uns und unseren Werbepartnern gesetzt. Dies ermöglicht uns und unseren Partnern, den Nutzern unseres Services personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf einer website- und geräteübergreifenden Analyse ihres Nutzungsverhaltens basiert. Die mit Hilfe der Cookies erhobenen Daten können von uns und unseren Partnern mit Daten von anderen Websites zusammengeführt werden.

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen (z.B. in einem Formular), geben wir diese mit Ihrer Einwilligung zur Auswahl von Zielgruppen (Custom Audiences) in pseudonymisierter Form an unsere Partner weiter. Diese ermitteln, ob Sie dort über ein Nutzerkonto verfügen. Wenn dem so ist, wird ihre pseudonymisierte E-Mail-Adresse von unseren Partnern in eine sog. Custom Audience aufgenommen und für die zielgruppenbasierte Ausspielung von Werbung genutzt. Die E-Mail-Adresse wird von unseren Partnern unmittelbar im Anschluss an den Abgleich gelöscht; E-Mails werden nicht verschickt. Weitere Informationen finden Sie unter Zwecke der Datenverarbeitung. Die relevanten Partner finden Sie anhand der ergänzenden Bezeichnung "Custom Audience".

Datenschutzerklärung Impressum

Vodafone Ultra Hub 7: Kabel-Router mit Wi-Fi 7 erhältlich

Joerg-Schamberg

Jörg Schamberg

Online-Redakteur Internet

Stand: 28.08.2025

Bildquelle: ©Vodafone / Text: Verivox

Der Kabelnetzbetreiber Vodafone vermarktet ab sofort einen neuen WLAN-Kabelrouter. Der Ultra Hub 7 Kabel ist der erste Vodafone-eigene WLAN-Router für den Kabelanschluss, der den aktuellen WLAN-Standard Wi-Fi 7 unterstützt. Optional ist ein Wi-Fi 7 Mesh-Verstärker erhältlich, der die Reichweite des Heimnetzwerks erweitert.

Erster Vodafone-eigener WLAN-Router mit Wi-Fi 7

Bislang hatte Vodafone für die Nutzung am Kabelanschluss lediglich die FRITZ!Box 6670 mit Wi-Fi 7 angeboten. Nun können Kunden den Vodafone Kabel-Router Ultra Hub 7 Kabel zu einem GigaZuhause Kabel-Tarif hinzubuchen. Wi-Fi 7 bietet schnelleres und stabileres WLAN. Der neue Wi-Fi 7-Router kostet monatlich 4,99 Euro. Der WLAN-Verstärker ist für 2,99 Euro monatliche Miete nutzbar.

Ultra Hub 7 mit 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss

Der Ultra Hub 7 in weißem Gehäuse im stylischen Design funkt auf den beiden Frequenzbändern 2,4 und 5 Gigahertz. Auf der Rückseite des Routers finden sich drei Gigabit LAN-Ports und ein 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss. Über die UltraConnect-App lässt sich der WLAN-Router auf dem Smartphone steuern und verwalten. So erlaubt die App beispielsweise die Aktivierung des Gäste-WLAN sowie einen Überblick über alle Geräte im Netzwerk. Der "Sofort-Support"-Bereich bietet laut Vodafone Hilfe für das Heimnetzwerk.

Vodafone Kabel-Internet über Verivox bestellen und sparen

Aktuell sind die Vodafone GigaZuhause-Tarife in den ersten zwölf Monaten zum reduzierten Preis erhältlich. Neben einer Internet-Flat ist auch eine Telefon-Flat ins deutsche Festnetz und die deutschen Mobilfunknetze enthalten.

Spartipp: Bei Bestellung über Verivox können Sie sich bei vielen Tarifen einen zusätzlichen Verivox-Cashback sichern. Bis zum 1. September gibt es über Verivox außerdem noch einen Shopping-Gutschein in Höhe von 50 Euro für beispielsweise Amazon oder IKEA obendrauf.

Vodafone Kabel-Internet: Beliebte Tarifangebote

Vodafone
GigaZuhause 250 Kabel

Aktion bis 01.09.25: 50 Euro Gutschein für z.B. Amazon oder IKEA

  • Kabel-Internet-Flat mit bis zu 250 Mbit/s
  • Festnetz-Flat und Deutschland Allnet-Flat
  • 250 Euro Verivox-Cashback
ab 21,66 Euro
Durchschnittspreis pro Monat (24 Monate)
Verfügbarkeit prüfen
Vodafone
GigaZuhause 100 Kabel

Aktion bis 01.09.25: 50 Euro Gutschein für z.B. Amazon oder IKEA

  • Kabel-Internet-Flat mit bis zu 100 Mbit/s
  • Festnetz-Flat und Deutschland Allnet-Flat
  • 330 Euro Verivox-Cashback
ab 15,82 Euro
Durchschnittspreis pro Monat (24 Monate)
Verfügbarkeit prüfen

Mehr zum Thema Vodafone

Jetzt Internet-Angebote vergleichen

Nirgendwo-Günstiger-Garantie

Mit der Nirgendwo-Günstiger-Garantie von Verivox sind Sie auf der sicheren Seite. Sie haben Ihren Internet- bzw. Mobilfunktarif zum besten Preis gefunden. Sollte es denselben Tarif doch woanders günstiger geben, erstatten wir Ihnen die Preisdifferenz über 24 Monate (max. 100 Euro). Darauf geben wir Ihnen unser Wort. Die Garantie gilt ausschließlich für Tarife, die im Vergleichsrechner von Verivox gelistet sind und über die Bestellstrecke von Verivox abgeschlossen wurden.

Mehr erfahren

Internet-Vergleich

  • Top-Anbieter vergleichen

  • Tarife mit bis zu 1.000 Mbit/s

  • Einfach wechseln und bis zu 820 € sparen

    So haben wir gerechnet:
    Mindestgeschwindigkeit: 50 Mbit/s
    Inklusive: Internet, Telefon und Router
    Wohnort: Berlin, 10585, ausgewählte Adressen

    Aktueller Tarif: Telekom MagentaZuhause M (nach Mindestlaufzeit), Kosten für die nächsten 24 Monate: 1.197,60 Euro (monatlich: 42,95 Euro + 6,95 Euro für den Router)
    Günstigster Tarif: Vodafone GigaZuhause 100 Kabel, Kosten für 24 Monate (inkl. einmaliger Kosten und Vergünstigungen): 376,80 Euro (Durchschnittspreis pro Monat inklusive Router: 15,70 Euro

    Einsparung: 820,80 Euro
    (Stand: 04.04.2025)

Mehr rund um Internet

Alle Beiträge
Datenschutz Compliance AGB Impressum Verträge hier kündigen

© 2025 -

VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.