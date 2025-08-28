Vodafone Ultra Hub 7: Kabel-Router mit Wi-Fi 7 erhältlich

Der Kabelnetzbetreiber Vodafone vermarktet ab sofort einen neuen WLAN-Kabelrouter. Der Ultra Hub 7 Kabel ist der erste Vodafone-eigene WLAN-Router für den Kabelanschluss, der den aktuellen WLAN-Standard Wi-Fi 7 unterstützt. Optional ist ein Wi-Fi 7 Mesh-Verstärker erhältlich, der die Reichweite des Heimnetzwerks erweitert.

Erster Vodafone-eigener WLAN-Router mit Wi-Fi 7

Bislang hatte Vodafone für die Nutzung am Kabelanschluss lediglich die FRITZ!Box 6670 mit Wi-Fi 7 angeboten. Nun können Kunden den Vodafone Kabel-Router Ultra Hub 7 Kabel zu einem GigaZuhause Kabel-Tarif hinzubuchen. Wi-Fi 7 bietet schnelleres und stabileres WLAN. Der neue Wi-Fi 7-Router kostet monatlich 4,99 Euro. Der WLAN-Verstärker ist für 2,99 Euro monatliche Miete nutzbar.

Ultra Hub 7 mit 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss

Der Ultra Hub 7 in weißem Gehäuse im stylischen Design funkt auf den beiden Frequenzbändern 2,4 und 5 Gigahertz. Auf der Rückseite des Routers finden sich drei Gigabit LAN-Ports und ein 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss. Über die UltraConnect-App lässt sich der WLAN-Router auf dem Smartphone steuern und verwalten. So erlaubt die App beispielsweise die Aktivierung des Gäste-WLAN sowie einen Überblick über alle Geräte im Netzwerk. Der "Sofort-Support"-Bereich bietet laut Vodafone Hilfe für das Heimnetzwerk.

Vodafone Kabel-Internet über Verivox bestellen und sparen

Aktuell sind die Vodafone GigaZuhause-Tarife in den ersten zwölf Monaten zum reduzierten Preis erhältlich. Neben einer Internet-Flat ist auch eine Telefon-Flat ins deutsche Festnetz und die deutschen Mobilfunknetze enthalten.

