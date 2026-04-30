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Vodafone Ultra Hub 7 Glasfaser: Erster eigener Glasfaser-Router mit WiFi 7 erhältlich

Joerg-Schamberg
Jörg Schamberg

Online-Redakteur Internet

Stand: 30.04.2026

Bildquelle: ©Vodafone / Text: Verivox

Vodafone führt mit dem Ultra Hub 7 Glasfaser erstmals einen eigenen Router speziell für Glasfaseranschlüsse ein. Das Gerät bietet modernste Wi-Fi-7-Technologie und ist ab sofort erhältlich.

Modernste WLAN-Technologie für Glasfaserkunden

Der Ultra Hub 7 Glasfaser ist der erste von Vodafone selbst entwickelte Router für den Glasfaseranschluss. Er kombiniert die neueste Wi-Fi-7-Technologie mit intelligenten Software-Features und soll die hohen Bandbreiten und niedrigen Latenzen moderner Glasfasernetze optimal ins heimische WLAN bringen.

Ein besonderer Vorteil: Für den Einsatz in den Glasfasernetzen der Deutschen Telekom ist ein Glasfasermodem (Fiber-ONT) bereits direkt im Router integriert – zusätzliche Geräte sind nicht notwendig.

Einfache Steuerung per App

Die Verwaltung des Heimnetzes erfolgt komfortabel über die UltraConnect-App auf dem Smartphone, die eine einfache Steuerung und Übersicht ermöglicht.

Technische Details des Ultra Hub 7 Glasfaser

  • mit Wi-Fi 7 bis 5.760 MBit/s (5 GHz) und 1.440 Mbit/s (2,4 GHz)
  • LAN-Anschlüsse: 1 × 2,5 Gigabit-LAN/WNA, 2 × 1 Gigabit-LAN
  • 1 × USB 3.1
  • Telefonanschluss: 1× TAE & FXS Combo-Ports; 1 × FXS-Port
  • kein DECT und kein Mediaserver

Preise und Verfügbarkeit

Der Ultra Hub 7 Glasfaser ist jetzt für Glasfaserkunden von Vodafone für 4,99 Euro monatlich zur Miete oder für einmalig 129,90 Euro zum Kauf erhältlich.

Glasfasertarif und Router über Verivox bestellen und Cashback sichern

Bei Bestellung über Verivox können Sie den Router in unserem Tarifvergleich über Optionen als Mietgerät zu einem Glasfasertarif von Vodafone hinzubuchen. Tipp: Sichern Sie sich bei Bestellung eines Vodafone-Glasfasertarifs bis zum 5. Mai 2025 erhöhten Verivox-Cashback:

Vodafone: Aktuelle Glasfaser-Angebote

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    Mindestgeschwindigkeit: 50 Mbit/s
    Inklusive: Internet, Telefon und Router
    Wohnort: Berlin, 10585, ausgewählte Adressen
    Aktueller Tarif: Telekom MagentaZuhause M (nach Mindestlaufzeit), Kosten für die nächsten 24 Monate: 1.197,60 Euro (monatlich: 42,95 Euro + 6,95 Euro für den Router)
    Günstigster Tarif: Vodafone GigaZuhause 150 Kabel, Kosten für 24 Monate (inkl. einmaliger Kosten und Vergünstigungen): 575,52 Euro (Durchschnittspreis pro Monat inklusive Router: 23,98 Euro)
    Einsparung: 622,08 Euro
    (Stand: 04.03.2026)

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