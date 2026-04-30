Vodafone Ultra Hub 7 Glasfaser: Erster eigener Glasfaser-Router mit WiFi 7 erhältlich

Vodafone führt mit dem Ultra Hub 7 Glasfaser erstmals einen eigenen Router speziell für Glasfaseranschlüsse ein. Das Gerät bietet modernste Wi-Fi-7-Technologie und ist ab sofort erhältlich.

Modernste WLAN-Technologie für Glasfaserkunden

Der Ultra Hub 7 Glasfaser ist der erste von Vodafone selbst entwickelte Router für den Glasfaseranschluss. Er kombiniert die neueste Wi-Fi-7-Technologie mit intelligenten Software-Features und soll die hohen Bandbreiten und niedrigen Latenzen moderner Glasfasernetze optimal ins heimische WLAN bringen.

Ein besonderer Vorteil: Für den Einsatz in den Glasfasernetzen der Deutschen Telekom ist ein Glasfasermodem (Fiber-ONT) bereits direkt im Router integriert – zusätzliche Geräte sind nicht notwendig.

Einfache Steuerung per App

Die Verwaltung des Heimnetzes erfolgt komfortabel über die UltraConnect-App auf dem Smartphone, die eine einfache Steuerung und Übersicht ermöglicht.

Technische Details des Ultra Hub 7 Glasfaser

mit Wi-Fi 7 bis 5.760 MBit/s (5 GHz) und 1.440 Mbit/s (2,4 GHz)

LAN-Anschlüsse: 1 × 2,5 Gigabit-LAN/WNA, 2 × 1 Gigabit-LAN

1 × USB 3.1

Telefonanschluss: 1× TAE & FXS Combo-Ports; 1 × FXS-Port

kein DECT und kein Mediaserver

Preise und Verfügbarkeit

Der Ultra Hub 7 Glasfaser ist jetzt für Glasfaserkunden von Vodafone für 4,99 Euro monatlich zur Miete oder für einmalig 129,90 Euro zum Kauf erhältlich.

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