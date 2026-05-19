Der Countdown läuft: Am 11. Juni fällt der Startschuss für die Fußball-WM 2026. Im Rahmen der Kongressmesse ANGA COM in Köln kündigte Vodafone an, dass rechtzeitig zur Fußball-WM der „Jubel-Booster fürs Kabelfernsehen“ gestartet wird. Die Live-Bilder der WM-Spiele von ARD und ZDF sollen durch eine Optimierung des Vodafone-Kabelnetzes rund 2 Sekunden schneller als bislang per Kabelfernsehen übertragen werden. Dadurch könnten Vodafone-Kabelkunden früher jubeln als mancher Nachbar, der die WM per Internet-TV oder Satellit empfängt.

Vodafone zeigt Live-Bilder ohne zusätzliche Verarbeitung des TV-Signals

Durch den für die WM im Kabelnetz freigeschalteten "Jubel-Booster" sinke die sogenannte Latenz bei den Live-Übertragungen der WM von "Das Erste HD" und "ZDF HD". Laut Vodafone ist das Kabelnetz einer der schnellsten Übertragungswege für Live-Bilder der WM-Spiele.

Live-Bilder kommen nach Angaben des Düsseldorfer Internetanbieters regulär verzögert an, weil für den Empfang eine digitale Signalaufbereitung in mehreren Schritten erfolge. Dabei werde das TV-Signal für die unterschiedlichen Netze und die Wiedergabe auf verschiedenen Geräten angepasst. So könnten etwa beim Internetfernsehen größere Zeitunterschiede auftreten. Dies sei unter anderem abhängig von der Übertragungstechnik, der Infrastruktur, der Geschwindigkeit und Stabilität der Internetverbindung und davon, ob der Nutzer die WM-Spiele per Browser, App oder Set-Top-Box empfängt.

Empfang der TV-Bilder im Vodafone-Kabelnetz dank Booster 2 Sekunden schneller

Vodafone nutzt für den "Jubel-Booster", der auch bereits 2024 bei der Europameisterschaft zum Einsatz kam, ein besonders früh verfügbares TV-Signal der Sender. Dieses werde direkt ohne zusätzliche Verarbeitungsschritte im Kabelnetz verteilt. Dadurch werde der Empfang zu Hause rund 2 Sekunden schneller.

Vodafone, der größte deutsche Kabelnetzbetreiber, hat mehr als 8 Millionen TV-Kunden. Über das Kabelnetz kann der Anbieter mehr als 24 Millionen Haushalte mit Internet, Telefonie und TV erreichen. Die maximale Surfgeschwindigkeit im Vodafone-Kabelnetz liegt aktuell bei 1.000 Mbit/s.

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