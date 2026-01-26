Vodafone: Schnelleres Kabel-Internet und neue Tarife

Der Kabelnetzbetreiber Vodafone beschleunigt das Internettempo in seinem Kabelnetz deutlich. Anfang Februar aktiviert der Telekommunikationskonzern den sogenannten Upload-Booster und bringt damit bis zu 50 Prozent mehr Geschwindigkeit beim Hochladen von Daten. Auch die Download-Bandbreiten legen zu.

75 statt 50 Mbit/s: Mehr Speed beim Upload

Der höhere Upload wird Anfang Februar an 24 Millionen Anschlüssen im Vodafone-Kabelnetz freigeschaltet. Künftig sind deutschlandweit 75 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) im Upload möglich – bisher lag die maximale Geschwindigkeit bei 50 Megabit pro Sekunde. In der Praxis profitieren davon aber nur Neukunden bei Abschluss eines der ab 29. Januar erhältlichen neuen Tarife für Kabel-Internet. Als Bestandskunden müssten Sie dagegen einen Wechsel in die neuen Tarife vornehmen.

Der Einstiegstarif "GigaZuhause 50 Kabel" bleibt bei 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit im Upload. Die höheren Upload-Raten sind besonders für Homeoffice, Videokonferenzen, Cloud-Nutzung und das Teilen großer Dateien relevant.

Download-Geschwindigkeit steigt ebenfalls: Bis zu 100 Mbit/s mehr

Die neuen Vodafone-Tarife für Kabel-Internet werden auch höhere Download-Bandbreiten bieten. Je nach gewähltem Tarif gibt es 50 bis 100 Megabit pro Sekunde mehr – bei unveränderten monatlichen Basispreisen. Neu eingeführt wird zudem ein Tarif mit bis zu 800 Mbit/s im Download. Die neuen Vodafone-Kabeltarife ab dem 29. Januar 2026 im Überblick:

GigaZuhause 1000 Kabel: 1.000 Mbit/s (Download), 75 Mbit/s Upload, 1.-9. Monat 19,99 Euro/Monat, danach 64,99 Euro/Monat

Der einmalige Anschlusspreis beträgt 49,99 Euro, die Mindestvertragslaufzeit liegt bei 24 Monaten.

Vodafone-Tarife mit Verivox vergleichen und sparen

Mit dem Verivox-Tarifvergleich können Sie überprüfen, ob Kabel-Internet von Vodafone bei Ihnen verfügbar ist. Einfach Ihre Adresse angeben und wir zeigen Ihnen verfügbare Vodafone-Tarife. Bei vielen Tarifen können Sie sich zusätzlich Verivox-Cashback sichern. Dadurch sind diese Angebote meist günstiger als direkt beim Anbieter.

Verfügbarkeit prüfen

So können Bestandskunden in neue Tarife wechseln

Die neuen Tarife inklusive Vorteilskonditionen sind für Neukunden gedacht. Für Bestandskunden gelten laut Vodafone standardmäßig diese Regelungen für einen Wechsel in einen neuen Tarif:

Der Wechsel in einen teureren, neuen Tarif ist jederzeit möglich.

Der Wechsel in einen neuen Tarif mit gleichem monatlichen Basispreis ist nach einer Vertragslaufzeit von 18 Monaten möglich.

Der Wechsel in einen neuen Tarif mit günstigerem monatlichen Basispreis ist erst nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten möglich.

Bitte beachten Sie: In jedem Fall beginnt nach einem Tarifwechsel wieder eine neue Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten.