Vodafone: Mehr Speed für Glasfasertarife – Gigabit-Internet günstiger

Der Internetanbieter Vodafone überarbeitet seine Glasfasertarife. Ab dem 26. Oktober 2025 bieten drei GigaZuhause-Tarife mehr Geschwindigkeit zum gleichen Preis. Außerdem wird der reguläre monatliche Preis des Gigabit-Glasfasertarifs gesenkt.

Neue Glasfasertarife ab 26. Oktober erhältlich: Upload-Tempo teils verdreifacht

Die neuen Glasfaserangebote von Vodafone können ab dem 26. Oktober von mehr als 10 Millionen Haushalten in Deutschland gebucht werden. Kunden erhalten bei den neuen Tarifen mit 150, 300 und 600 Mbit/s mehr Leistung zum gleichen Preis. Die Download-Geschwindigkeit wird je nach Tarif um 50 bis 100 Mbit/s erhöht. Die Upload-Bandbreiten werden teils verdreifacht.

Telefon-Flat in alle deutschen Netze inklusive

Eine weitere Verbesserung: In allen vier Glasfasertarifen ist künftig eine Telefon-Flatrate in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze enthalten. Bislang war lediglich eine Festnetz-Flat und eine Vodafone-Flat für Gespräche in das Vodafone-Mobilfunknetz inklusive.

Gigabit-Internet 10 Euro günstiger

Der schnellste Tarif, GigaZuhause 1000 mit Gigabit-Internet von bis zu 1.000 Mbit/s, kostet künftig ab dem zehnten Monat regulär monatlich 69,99 Euro statt bislang 79,99 Euro. Eine Ersparnis von 10 Euro im Monat.

Alle Glasfasertarife neun Monate zum Sparpreis

Neukunden zahlen in den ersten neun Monaten bei allen Glasfasertarifen eine auf 19,99 Euro pro Monat reduzierte Grundgebühr. Erst ab dem 10. Monat gilt der reguläre Preis. Einmalig fällt jeweils ein Anschlusspreis von 49,99 Euro an. Die Mindestvertragslaufzeit liegt jeweils bei 24 Monaten. Als WLAN-Router für den Glasfaseranschluss stellt Vodafone optional verschiedene FRITZ!Box-Modelle ab 2,99 Euro monatlich zur Miete zur Verfügung.

Wechselgarantie: Nach 6 Monaten Wechsel in kleineren Tarif möglich

Dank Wechselgarantie können Kunden nach dem sechsten Monat der Vertragslaufzeit in einen Glasfasertarif mit geringerer Bandbreite wechseln, wenn sie feststellen, dass sie die höhere Übertragungsrate nicht benötigen. Dies gilt für Glasfasertarife mit 1.000, 600 und 300 Mbit/s. Nach dem Wechsel hat der neue Vertrag mit kleinerem Tarif eine Mindestlaufzeit von 18 Monaten.