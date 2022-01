Vodafone gleicht TV-Frequenzen im Kabelnetz bundesweit an

In diesem Jahr schließt Vodafone die bundesweite Harmonisierung seiner Kabelnetze ab. Geplant sind letzte technische Anpassungen. Was bedeutet das für die Kunden?

Harmonisierung im Vodafone-Kabelnetz

Der Düsseldorfer Kabelnetzbetreiber Vodafone verfügt in allen 16 Bundesländern über eigene Kabelnetze. Dank der Übernahme von Unitymedia im August 2019 gehören auch Kabelnetze in den drei Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg dazu. Das Unternehmen gleicht seitdem die unterschiedlichen Netze aneinander an. In diesem Jahr soll die Umstellungsphase abgeschlossen werden.

TV-Infrastruktur wird technisch angepasst

Das Programmangebot im Kabelnetz von Vodafone wurde bereits 2021 vereinheitlicht. Zudem wurde die Giga Cable Box 2 zum Standard-Empfangsgerät für den Kabel-TV-Empfang. In diesem Jahr stehen nach Unternehmensangaben ab der zweiten Jahreshälfte die finalen Umstellungen an der TV-Infrastruktur an. Geplant ist das bislang in den Netzregionen unterschiedliche Frequenzspektrum anzugleichen. Durch die Anpassung der technischen Parameter soll ein bundesweit einheitliches Kabel-Glasfasernetz realisiert werden.

Sendersuchlauf erforderlich

Die Umstellung der TV-Frequenzen erfolge bundesweit jeweils regionsweise. Für Kunden bedeutet dies, dass ein Sendersuchlauf erforderlich sein wird, um die gewohnten Programme nach der Umstellung empfangen zu können.

Vodafone kündigte zudem an, dass die DAZN Channels in Kürze im ehemaligen Unitymedia-Verbreitungsgebiet als lineare Sender ins Kabelnetz eingespeist werden. Die GigaTV Cable Box 2 werde zudem in allen TV-Tarifen bundesweit erhältlich sein.