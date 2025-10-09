Vodafone: Glasfaser für zwei Millionen weitere Kunden – Kooperation mit Westconnect

Cookie-Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Deine Privatsphäre Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unseres Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten

Um unseren Service noch persönlicher zu machen, spielen wir mit Hilfe dieser Cookies und anderer Informationen personalisierte Empfehlungen und Werbung aus und ermöglichen eine Interaktion mit sozialen Netzwerken. Die Cookies werden von uns und unseren Werbepartnern gesetzt. Dies ermöglicht uns und unseren Partnern, den Nutzern unseres Services personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf einer website- und geräteübergreifenden Analyse ihres Nutzungsverhaltens basiert. Die mit Hilfe der Cookies erhobenen Daten können von uns und unseren Partnern mit Daten von anderen Websites zusammengeführt werden.

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen (z.B. in einem Formular), geben wir diese mit Ihrer Einwilligung zur Auswahl von Zielgruppen (Custom Audiences) in pseudonymisierter Form an unsere Partner weiter. Diese ermitteln, ob Sie dort über ein Nutzerkonto verfügen. Wenn dem so ist, wird ihre pseudonymisierte E-Mail-Adresse von unseren Partnern in eine sog. Custom Audience aufgenommen und für die zielgruppenbasierte Ausspielung von Werbung genutzt. Die E-Mail-Adresse wird von unseren Partnern unmittelbar im Anschluss an den Abgleich gelöscht; E-Mails werden nicht verschickt. Weitere Informationen finden Sie unter Zwecke der Datenverarbeitung. Die relevanten Partner finden Sie anhand der ergänzenden Bezeichnung "Custom Audience".

Datenschutzerklärung Impressum

Vodafone: Glasfaser für zwei Millionen weitere Kunden – Kooperation mit Westconnect

Joerg-Schamberg
Jörg Schamberg

Online-Redakteur Internet

Stand: 09.10.2025

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Der Internetanbieter Vodafone und der Essener Glasfaseranbieter Westconnect haben eine Glasfaser-Kooperation geschlossen. Diese ermöglicht Vodafone ab 2026 die Vermarktung von Vodafone-Glasfasertarifen im Glasfasernetz von Westconnect. Die beiden Partner intensivieren damit ihre seit 13 Jahren bestehende Zusammenarbeit beim Breitbandausbau.

Glasfaserausbau für bis zu zwei Millionen Haushalte geplant

Zukünftig sollen bis zu zwei Millionen private Haushalte Internet, Telefonie und TV-Angebote von Vodafone über das Westconnect-Glasfasernetz nutzen können. Im Rahmen von Open Access bietet Westconnect anderen Anbietern wie etwa Vodafone den Zugang zu seinem Glasfasernetz an. Vodafone werde Bitstream-Access auf dem FTTH-Netz von Westconnect einkaufen.

Konkret erreicht Westconnect derzeit rund 1,4 Millionen Haushalte und Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Hessen mit seinen Glasfaseranschlüssen. In den kommenden Jahren soll die Zahl vermarktbarer Anschlüsse auf bis zu zwei Millionen wachsen.

Vodafone bietet Gigabit-Internet für über zwei Drittel der Menschen in Deutschland

Nach Angaben von Vodafone kann der Düsseldorfer Kabelnetzbetreiber über seine eigenen Netze sowie dank Kooperationen 70 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen einen Internetanschluss mit Gigabit-Speed anbieten.

Kabel-Internet und Glasfaser neun Monate zum Sparpreis

Neukunden profitieren bei Vodafone bei Wahl eines Kabel- oder Glasfasertarifs in den ersten neun Monaten von einem auf 19,99 Euro pro Monat reduzierten Preis. Erst ab dem 10. Monat wird der reguläre Preis berechnet. Kabel-Internet mit bis zu 1.000 Mbit/s gibt es in Form des Tarifs CableMax 1000 aktuell dauerhaft für 49,99 Euro pro Monat.

Tarife über Verivox bestellen und sparen dank Cashback

Bei Bestellung über Verivox können Sie sich bei vielen Tarifen einen zusätzlichen Verivox-Cashback sichern. Dadurch sind diese Tarife über Verivox günstiger als direkt beim Anbieter. Die Verfügbarkeit bei Ihnen können Sie ganz einfach prüfen. Nach Klick auf den Button einfach Ihre Adresse eingeben und wir zeigen Ihnen die verfügbaren Tarife:

Verfügbarkeit prüfen

Mehr zum Thema Vodafone

Jetzt Internet-Angebote vergleichen

Nirgendwo-Günstiger-Garantie

Mit der Nirgendwo-Günstiger-Garantie von Verivox sind Sie auf der sicheren Seite. Sie haben Ihren Internet- bzw. Mobilfunktarif zum besten Preis gefunden. Sollte es denselben Tarif doch woanders günstiger geben, erstatten wir Ihnen die Preisdifferenz über 24 Monate (max. 100 Euro). Darauf geben wir Ihnen unser Wort. Die Garantie gilt ausschließlich für Tarife, die im Vergleichsrechner von Verivox gelistet sind und über die Bestellstrecke von Verivox abgeschlossen wurden.

Mehr erfahren

Internet-Vergleich

  • Top-Anbieter vergleichen

  • Tarife mit bis zu 1.000 Mbit/s

  • Einfach wechseln und bis zu 820 € sparen

    So haben wir gerechnet:
    Mindestgeschwindigkeit: 50 Mbit/s
    Inklusive: Internet, Telefon und Router
    Wohnort: Berlin, 10585, ausgewählte Adressen

    Aktueller Tarif: Telekom MagentaZuhause M (nach Mindestlaufzeit), Kosten für die nächsten 24 Monate: 1.197,60 Euro (monatlich: 42,95 Euro + 6,95 Euro für den Router)
    Günstigster Tarif: Vodafone GigaZuhause 100 Kabel, Kosten für 24 Monate (inkl. einmaliger Kosten und Vergünstigungen): 376,80 Euro (Durchschnittspreis pro Monat inklusive Router: 15,70 Euro

    Einsparung: 820,80 Euro
    (Stand: 04.04.2025)

Mehr rund um Internet

Alle Beiträge
Datenschutz Compliance AGB Impressum Verträge hier kündigen

© 2025 -

VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.