Vodafone: Glasfaser für zwei Millionen weitere Kunden – Kooperation mit Westconnect

Der Internetanbieter Vodafone und der Essener Glasfaseranbieter Westconnect haben eine Glasfaser-Kooperation geschlossen. Diese ermöglicht Vodafone ab 2026 die Vermarktung von Vodafone-Glasfasertarifen im Glasfasernetz von Westconnect. Die beiden Partner intensivieren damit ihre seit 13 Jahren bestehende Zusammenarbeit beim Breitbandausbau.

Glasfaserausbau für bis zu zwei Millionen Haushalte geplant

Zukünftig sollen bis zu zwei Millionen private Haushalte Internet, Telefonie und TV-Angebote von Vodafone über das Westconnect-Glasfasernetz nutzen können. Im Rahmen von Open Access bietet Westconnect anderen Anbietern wie etwa Vodafone den Zugang zu seinem Glasfasernetz an. Vodafone werde Bitstream-Access auf dem FTTH-Netz von Westconnect einkaufen.

Konkret erreicht Westconnect derzeit rund 1,4 Millionen Haushalte und Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Hessen mit seinen Glasfaseranschlüssen. In den kommenden Jahren soll die Zahl vermarktbarer Anschlüsse auf bis zu zwei Millionen wachsen.

Vodafone bietet Gigabit-Internet für über zwei Drittel der Menschen in Deutschland

Nach Angaben von Vodafone kann der Düsseldorfer Kabelnetzbetreiber über seine eigenen Netze sowie dank Kooperationen 70 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen einen Internetanschluss mit Gigabit-Speed anbieten.

Kabel-Internet und Glasfaser neun Monate zum Sparpreis

Neukunden profitieren bei Vodafone bei Wahl eines Kabel- oder Glasfasertarifs in den ersten neun Monaten von einem auf 19,99 Euro pro Monat reduzierten Preis. Erst ab dem 10. Monat wird der reguläre Preis berechnet. Kabel-Internet mit bis zu 1.000 Mbit/s gibt es in Form des Tarifs CableMax 1000 aktuell dauerhaft für 49,99 Euro pro Monat.

Tarife über Verivox bestellen und sparen dank Cashback

Bei Bestellung über Verivox können Sie sich bei vielen Tarifen einen zusätzlichen Verivox-Cashback sichern. Dadurch sind diese Tarife über Verivox günstiger als direkt beim Anbieter. Die Verfügbarkeit bei Ihnen können Sie ganz einfach prüfen. Nach Klick auf den Button einfach Ihre Adresse eingeben und wir zeigen Ihnen die verfügbaren Tarife:

Verfügbarkeit prüfen