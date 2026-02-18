Vodafone: Glasfaser für weitere 2 Millionen Haushalte dank Kooperation mit Westconnect

Cookie-Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Deine Privatsphäre Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unseres Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten

Um unseren Service noch persönlicher zu machen, spielen wir mit Hilfe dieser Cookies und anderer Informationen personalisierte Empfehlungen und Werbung aus und ermöglichen eine Interaktion mit sozialen Netzwerken. Die Cookies werden von uns und unseren Werbepartnern gesetzt. Dies ermöglicht uns und unseren Partnern, den Nutzern unseres Services personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf einer website- und geräteübergreifenden Analyse ihres Nutzungsverhaltens basiert. Die mit Hilfe der Cookies erhobenen Daten können von uns und unseren Partnern mit Daten von anderen Websites zusammengeführt werden.

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen (z.B. in einem Formular), geben wir diese mit Ihrer Einwilligung zur Auswahl von Zielgruppen (Custom Audiences) in pseudonymisierter Form an unsere Partner weiter. Diese ermitteln, ob Sie dort über ein Nutzerkonto verfügen. Wenn dem so ist, wird ihre pseudonymisierte E-Mail-Adresse von unseren Partnern in eine sog. Custom Audience aufgenommen und für die zielgruppenbasierte Ausspielung von Werbung genutzt. Die E-Mail-Adresse wird von unseren Partnern unmittelbar im Anschluss an den Abgleich gelöscht; E-Mails werden nicht verschickt. Weitere Informationen finden Sie unter Zwecke der Datenverarbeitung. Die relevanten Partner finden Sie anhand der ergänzenden Bezeichnung "Custom Audience".

Datenschutzerklärung Impressum

Vodafone: Glasfaser für weitere 2 Millionen Haushalte dank Kooperation mit Westconnect

Joerg-Schamberg
Jörg Schamberg

Online-Redakteur Internet

Stand: 18.02.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Vodafone und der in Essen ansässige Glasfasernetzbetreiber Westconnect haben eine umfassende Kooperation bei Internet per Glasfaser vereinbart. Vodafone soll ab Herbst 2026 das gesamte Open-Access-Glasfasernetz von Westconnect für die Vermarktung von Vodafone-Glasfasertarifen nutzen können. Die entsprechenden Vertragsverhandlungen sind nach Angaben der beiden langjährigen Partner abgeschlossen.

Vodafone erhöht Glasfaserabdeckung in vier Bundesländern

Bis zu zwei Millionen Haushalte in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Hessen können voraussichtlich ab diesem Herbst Gigabit-Internet von Vodafone im Westconnect-Netz buchen. Vodafone betont, dass mit dieser Kooperation ein unnötiger Überbau, also ein paralleler Bau von Glasfasernetzen durch mehrere Anbieter, vermieden werde. Westconnect setzt auf Open Access und öffnet das eigene Glasfasernetz auch für andere Anbieter. Vorteil für den Netzbetreiber: Die Glasfaserinfrastruktur wird besser ausgelastet und macht den Ausbau wirtschaftlicher.

Vodafone-Glasfaser 9 Monate zum reduzierten Preis – über Verivox noch günstiger

Vodafone bietet aktuell "GigaZuhause"-Glasfasertarife mit Surfgeschwindigkeiten von 150, 300, 600 und 1.000 Mbit/s an. Neben einer Internet-Flat ist eine Telefon-Flat in das deutsche Festnetz und Mobilfunknetz inklusive. Neukunden profitieren in den ersten neun Monaten von einem auf 19,99 Euro monatlich reduzierten Grundpreis. Bei Bestellung über Verivox können Sie sich derzeit zusätzlich bis zu 260 Euro Verivox-Cashback sichern. Dadurch sind die Tarife über Verivox günstiger als direkt beim Anbieter.

Vodafone: Aktuelle Glasfaser-Angebote

Mehr zum Thema Glasfaser

Jetzt Internet-Angebote vergleichen

Nirgendwo-Günstiger-Garantie

Mit der Nirgendwo-Günstiger-Garantie von Verivox sind Sie auf der sicheren Seite. Sie haben Ihren Internet- bzw. Mobilfunktarif zum besten Preis gefunden. Sollte es denselben Tarif doch woanders günstiger geben, erstatten wir Ihnen die Preisdifferenz über 24 Monate (max. 100 Euro). Darauf geben wir Ihnen unser Wort. Die Garantie gilt ausschließlich für Tarife, die im Vergleichsrechner von Verivox gelistet sind und über die Bestellstrecke von Verivox abgeschlossen wurden.

Mehr erfahren

Internet-Vergleich

  • Top-Anbieter vergleichen

  • Tarife mit bis zu 1.000 Mbit/s

  • Einfach wechseln und bis zu 590 € sparen

    So haben wir gerechnet:
    Mindestgeschwindigkeit: 50 Mbit/s
    Inklusive: Internet, Telefon und Router
    Wohnort: Berlin, 10585, ausgewählte Adressen

    Aktueller Tarif: Telekom MagentaZuhause M (nach Mindestlaufzeit), Kosten für die nächsten 24 Monate: 1.197,60 Euro (monatlich: 42,95 Euro + 6,95 Euro für den Router)
    Günstigster Tarif: Vodafone GigaZuhause 100 Kabel, Kosten für 24 Monate (inkl. einmaliger Kosten und Vergünstigungen): 600,48 Euro (Durchschnittspreis pro Monat inklusive Router: 25,02 Euro)

    Einsparung: 597,12 Euro
    (Stand: 13.10.2025)

Mehr rund um Internet

Alle Beiträge
Datenschutz Compliance AGB Impressum Verträge hier kündigen

© 2026 -

VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.