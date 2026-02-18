Vodafone: Glasfaser für weitere 2 Millionen Haushalte dank Kooperation mit Westconnect

Vodafone und der in Essen ansässige Glasfasernetzbetreiber Westconnect haben eine umfassende Kooperation bei Internet per Glasfaser vereinbart. Vodafone soll ab Herbst 2026 das gesamte Open-Access-Glasfasernetz von Westconnect für die Vermarktung von Vodafone-Glasfasertarifen nutzen können. Die entsprechenden Vertragsverhandlungen sind nach Angaben der beiden langjährigen Partner abgeschlossen.

Vodafone erhöht Glasfaserabdeckung in vier Bundesländern

Bis zu zwei Millionen Haushalte in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Hessen können voraussichtlich ab diesem Herbst Gigabit-Internet von Vodafone im Westconnect-Netz buchen. Vodafone betont, dass mit dieser Kooperation ein unnötiger Überbau, also ein paralleler Bau von Glasfasernetzen durch mehrere Anbieter, vermieden werde. Westconnect setzt auf Open Access und öffnet das eigene Glasfasernetz auch für andere Anbieter. Vorteil für den Netzbetreiber: Die Glasfaserinfrastruktur wird besser ausgelastet und macht den Ausbau wirtschaftlicher.

Vodafone-Glasfaser 9 Monate zum reduzierten Preis – über Verivox noch günstiger

Vodafone bietet aktuell "GigaZuhause"-Glasfasertarife mit Surfgeschwindigkeiten von 150, 300, 600 und 1.000 Mbit/s an. Neben einer Internet-Flat ist eine Telefon-Flat in das deutsche Festnetz und Mobilfunknetz inklusive. Neukunden profitieren in den ersten neun Monaten von einem auf 19,99 Euro monatlich reduzierten Grundpreis. Bei Bestellung über Verivox können Sie sich derzeit zusätzlich bis zu 260 Euro Verivox-Cashback sichern. Dadurch sind die Tarife über Verivox günstiger als direkt beim Anbieter.