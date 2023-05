Vodafone: GigaTV-Kunden erhalten Zugang zur RTL+ App

So gelangen Sie zur RTL+ App

Die RTL+ App ist nun als vorinstallierte Anwendung auf der Vodafone GigaTV Cable Box 2 vorhanden. Für Nutzer der GigaTV Net Box oder des Apple TV 4K ist die App ab sofort im App Store zum Download verfügbar. Kunden, die noch die Vorgängerversion nutzen, müssen sich etwas gedulden – die App wird in Kürze auch für die Cable Box 1 bereitstehen.

Mit über 4 Millionen Abonnenten ist RTL+ (früher TVNOW) der führende deutsche Streamingdienst und bietet ein vielfältiges Angebot aus Filmen und Serien. Dazu gehören selbstproduzierte Publikumslieblinge wie "Temptation Island" und "Are You the One", internationale Top-Serien, beispielsweise "Peacemaker", sowie Serienklassiker à la "King of Queens" und "Two and a Half Men". Die App präsentiert Inhalte in HD-Qualität, und viele Serien und Filme sind sogar vor der Ausstrahlung im Fernsehen zugänglich. Das Abonnement kostet 6,99 Euro pro Monat, aber Neukunden können RTL+ einen ganzen Monat lang kostenlos testen. Der Streamingdienst ist anschließend flexibel monatlich kündbar.

Vodafone GigaTV: Das Entertainment-Komplettpaket

Vodafone GigaTV kombiniert Fernsehen in HD-Qualität und Streaming in einem umfassenden Paket. Auch Netflix kann zu einem Vorteilspreis hinzugebucht werden.

Vodafone-Kunden sparen doppelt, denn bei einer Kombination aus Internet- oder Mobilfunkvertrag und einem GigaTV-Paket erhalten sie einen 5 Euro GigaKombi-Rabatt pro Monat.

