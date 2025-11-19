Cookie-Einstellungen

Vodafone: Gigabit-Internet nun für fast 30 Millionen Haushalte

Joerg-Schamberg
Jörg Schamberg

Online-Redakteur Internet

Stand: 19.11.2025

Bildquelle: ©Vodafone / Text: Verivox

Vodafone hat sein Gigabit-Netz im Oktober 2025 erneut ausgebaut. Insgesamt können nun 29,6 Millionen Haushalte in Deutschland Internetanschlüsse mit Gigabit-Geschwindigkeit des Düsseldorfer Anbieters nutzen – das entspricht einer Versorgungsquote von 73 Prozent der Bundesbürger.

Stabileres Vodafone-Kabelnetz durch Segmentierungen

Im Oktober hat Vodafone in seinem Kabelnetz 166 sogenannte Segmentierungen in 64 Städten und Gemeinden durchgeführt. Dabei werden Netzbereiche aufgeteilt, sodass weniger Haushalte sich die verfügbare Bandbreite teilen müssen. Das Ergebnis: mehr Stabilität und höhere Geschwindigkeiten für 58.000 Kabelanschlüsse. Besonders viele dieser Modernisierungsmaßnahmen erfolgten in Berlin, Düsseldorf, Emmendingen, Karlsruhe und Wuppertal.

Glasfaser-Ausbau von Vodafone und OXG nimmt Fahrt auf

Parallel zum Kabelausbau treibt Vodafone den Ausbau reiner Glasfaseranschlüsse über die Glasfaser-Allianz OXG voran. Im Oktober kamen 457.000 neue Glasfaser-Anschlüsse hinzu, die nun vermarktet werden können. In Emmendingen und Berlin-Lankwitz startete der Glasfaserausbau, in Geisenfeld ging ein erster Netzabschnitt für über 2.000 Haushalte in Betrieb. Glasfaserprojekte starteten auch in Hannover und Münster.

Insgesamt erreicht Vodafone mit eigenen Glasfaser-Angeboten mittlerweile 11 Millionen Haushalte in Deutschland. Der Anbieter kündigte an, auch in den kommenden Monaten weiter in Ausbau und Modernisierung zu investieren.

Vodafone-Verfügbarkeit prüfen und von Black Deals profitieren

Tipp: Vergleichen Sie regelmäßig Internetangebote in Ihrer Region – durch den fortschreitenden Ausbau sind möglicherweise schnellere Tarife verfügbar. Bei Bestellung über Verivox können Sie sich zu vielen Tarifen zusätzlich Verivox-Cashback sichern. Dadurch sind diese Tarife über Verivox günstiger als direkt beim Anbieter. Gerade aktuell lohnt sich wegen der Black Deals ein Blick auf die Vodafone-Angebote bei Verivox:

