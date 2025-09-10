Cookie-Einstellungen

Vodafone: Gigabit-Internet nun für 29 Millionen Haushalte verfügbar

Stand: 10.09.2025

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Bei dem Internetanbieter Vodafone können jetzt mehr als 29 Millionen Haushalte Gigabit-Internet buchen. Schnelles Internet mit bis zu 1.000 Mbit/s ist damit bei Vodafone für über 70 Prozent der deutschen Bevölkerung erhältlich. Neue Glasfaseranschlüsse sind über das Vodafone-Gemeinschaftsunternehmen OXG für 1 Million Haushalte in 39 Städten verfügbar. 

Eine Million neue Glasfaser-Anschlüsse geschaltet

Der Ausbaufortschritt wurde durch den gemeinsamen Ausbau mit dem Joint Venture OXG möglich. Rund eine Million Haushalte in 39 deutschen Städten können nun erstmals Vodafone-Tarife über das neue Glasfasernetz bestellen. Damit erhöht sich Vodafones Glasfaser-Reichweite auf über 10 Millionen Anschlüsse.

Zusätzlich verfügt Vodafone über ein Kabelnetz mit mehr als 24 Millionen Gigabit-Anschlüssen. Beide Infrastrukturen zusammen ermöglichen die hohe Verfügbarkeit von über 70 Prozent.

Nahtloser Wechsel zwischen den Technologien

Vodafone bietet Kunden einen besonderen Service: Wer zunächst einen Kabel-Tarif nutzt, kann später unterbrechungsfrei auf einen Glasfaseranschluss umsteigen – unabhängig von der Restlaufzeit des bestehenden Vertrags. Die Rufnummernportierung übernimmt Vodafone dabei automatisch. Vodafone bietet vier Glasfasertarife mit Download-Geschwindigkeiten von 100, 250, 500 und 1.000 Mbit/s an. In den ersten neun Monaten sind alle Glasfasertarife zum reduzierten Preis von 19,99 Euro monatlich nutzbar.

Verfügbarkeit in 39 Städten

Die Glasfasertarife von Vodafone im Glasfasernetz von OXG sind ab sofort in folgenden Städten buchbar:

  • Berlin, Bielefeld, Bremen, Bremerhaven, Dortmund, Dossenheim, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Eisenach, Emmendingen, Erfurt, Frankfurt, Freiburg, Gera, Hamburg, Karlsruhe, Kassel, Köln, Krefeld, Ludwigslust, Mainz, Marburg, Meiningen, Neuss, Neustadt-Glewe, Nürnberg, Ravensburg, Saarbrücken, Singen, Stuttgart, Suhl, Torgau, Ulm, Unna, Weingarten, Weißenfels, Wuppertal und Zittau.

