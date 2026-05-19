Vodafone-Chef: DSL-Abschaltung schon 2028 würde Tempo bei Wechsel auf Glasfaser machen

Cookie-Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Deine Privatsphäre Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unseres Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten

Um unseren Service noch persönlicher zu machen, spielen wir mit Hilfe dieser Cookies und anderer Informationen personalisierte Empfehlungen und Werbung aus und ermöglichen eine Interaktion mit sozialen Netzwerken. Die Cookies werden von uns und unseren Werbepartnern gesetzt. Dies ermöglicht uns und unseren Partnern, den Nutzern unseres Services personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf einer website- und geräteübergreifenden Analyse ihres Nutzungsverhaltens basiert. Die mit Hilfe der Cookies erhobenen Daten können von uns und unseren Partnern mit Daten von anderen Websites zusammengeführt werden.

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen (z.B. in einem Formular), geben wir diese mit Ihrer Einwilligung zur Auswahl von Zielgruppen (Custom Audiences) in pseudonymisierter Form an unsere Partner weiter. Diese ermitteln, ob Sie dort über ein Nutzerkonto verfügen. Wenn dem so ist, wird ihre pseudonymisierte E-Mail-Adresse von unseren Partnern in eine sog. Custom Audience aufgenommen und für die zielgruppenbasierte Ausspielung von Werbung genutzt. Die E-Mail-Adresse wird von unseren Partnern unmittelbar im Anschluss an den Abgleich gelöscht; E-Mails werden nicht verschickt. Weitere Informationen finden Sie unter Zwecke der Datenverarbeitung. Die relevanten Partner finden Sie anhand der ergänzenden Bezeichnung "Custom Audience".

Datenschutzerklärung Impressum

Vodafone-Chef: DSL-Abschaltung schon 2028 würde Tempo bei Wechsel auf Glasfaser machen

Joerg-Schamberg
Jörg Schamberg

Online-Redakteur Internet

Stand: 19.05.2026

Bildquelle: ©ANGA Services GmbH / Text: Verivox

Wann geht es mit der DSL-Abschaltung in Deutschland tatsächlich los? Dies fragte ANGA-Präsident Thomas Braun auf der Kongressmesse ANGA COM in Köln. Deutschland sei spät dran, die Bundesregierung sei am Zug. Nicht nur Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales, sondern auch die Chefs von Vodafone Deutschland, Telefónica (o2), NetCologne und Deutsche Glasfaser äußerten sich bei einer Podiumsdiskussion zur Kupfer-Glasfaser-Migration sowie zum weiteren Glasfaserausbau. Nicht vertreten auf dem Podium war die Deutsche Telekom – trotz freundlicher Einladung, so der ANGA-Präsident.

Digitalminister: Keine bundesweite DSL-Abschaltung mit der Brechstange

Minister Wildberger erklärte, dass die anstehende Novelle des Telekommunikationsgesetzes (TKG) Klarheit schaffen werde zum Mechanismus der Umstellung von DSL auf Glasfaser. Die Versorgung der Menschen müsse jederzeit sichergestellt werden. Es werde keine einheitliche bundesweite DSL-Abschaltung mit der Brechstange geben. Stattdessen sei eine gebietsweise Abschaltung geplant – mit klarer und frühzeitiger Kommunikation. Beim Glasfaserausbau will Wildberger das Tempo deutlich erhöhen. Derzeit würden rund 55 Prozent der Haushalte mit Glasfaser versorgt. Bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2029 soll die Versorgung bei mindestens 75 Prozent liegen.

Vodafone: Mehr Tempo bei Genehmigungen in Deutschland erforderlich

Wäre Vodafone-Deutschland-Chef Marcel de Groot Digitalminister, so würde er die DSL-Abschaltung schon für 2028 statt erst für 2035 ansetzen. Dieser frühe Termin wäre zwar aggressiv, doch das würde Kunden Klarheit bringen. Es werde mehr Tempo bei der Umsetzung benötigt. Die Genehmigungsprozesse in Deutschland seien weiterhin zu langsam. Ein Beispiel: Die Genehmigung für die Errichtung einer Mobilfunkantenne dauere in Deutschland meist ein Jahr, in Portugal sei dies in 35 Tagen erledigt. Es brauche daher Mut bei Entscheidungen, um voranzukommen.

Telefónica: Netze in Deutschland sind im internationalen Vergleich zu langsam

Santiago Argelich Hesse, Chef von Telefónica Deutschland (o2), sieht die Netze in Deutschland im internationalen Vergleich als zu langsam an. Zwar sei die Abdeckung sehr gut, bei 5G etwa rund 95 Prozent, doch Deutschland lebe unter der Beschränkung durch langsame Netze. Auch der Telefónica-Chef betont, dass die Kupfer-Glasfaser-Migration Mut benötige. Man müsse Kunden überzeugen, dass DSL bald abgeschaltet werde. Insgesamt wünschte sich der Telefónica-Geschäftsführer mehr Flexibilität. In Spanien sei das Glasfasernetz innerhalb weniger Jahre errichtet worden.

NetCologne: Frühere DSL-Abschaltung wäre wichtiges Signal an Kunden

Timo von Lepel, der Chef des regionalen Kölner Internetanbieters NetCologne, erklärte, dass man in einigen Gebieten schon heute mit der DSL-Abschaltung anfangen könnte. Das wäre ein wichtiges Signal an die Kunden. Um die Vermarktung von Glasfaser zu pushen, bietet NetCologne Glasfasertarife seit einigen Monaten zu verbesserten Konditionen an: mehr Bandbreite zum gleichen Preis.

Deutsche Glasfaser: Glasfaser sollte seinen Preis haben

Deutsche Glasfaser-Chef Andreas Pfisterer betont dagegen, dass Glasfaser ein deutlich höherwertiges Produkt sei. Es gehe nicht darum, Glasfaser zu DSL-Preisen zu verkaufen. Der Anbieter baut vor allem in ländlichen Regionen aus. In vielen Gebieten würde Deutsche Glasfaser bereits eine Glasfaserabdeckung von 85 Prozent erreichen. Eine DSL-Abschaltung könnte daher nach Ansicht des Unternehmens auch bereits früher starten.

Glasfasertarife mit Verivox vergleichen und sparen

Mit dem Verivox-Tarifvergleich können Sie prüfen, ob Glasfaser bereits bei Ihnen verfügbar ist. Einfach Ihre Adresse angeben und wir zeigen Ihnen die verfügbaren Tarife. Bei Bestellung über Verivox können Sie sich bei vielen Angeboten Verivox-Cashback sichern. Dadurch sind diese Tarife bei Verivox günstiger als direkt beim Anbieter.

Verfügbarkeit prüfen

Mehr zum Thema Glasfaser

Jetzt Internet-Angebote vergleichen

Nirgendwo-Günstiger-Garantie

Mit der Nirgendwo-Günstiger-Garantie von Verivox sind Sie auf der sicheren Seite. Sie haben Ihren Internet- bzw. Mobilfunktarif zum besten Preis gefunden. Sollte es denselben Tarif doch woanders günstiger geben, erstatten wir Ihnen die Preisdifferenz über 24 Monate (max. 100 Euro). Darauf geben wir Ihnen unser Wort. Die Garantie gilt ausschließlich für Tarife, die im Vergleichsrechner von Verivox gelistet sind und über die Bestellstrecke von Verivox abgeschlossen wurden.

Mehr erfahren

Internet-Vergleich

  • Beim Wechsel bis zu 620 € sparen

    So haben wir gerechnet:
    Mindestgeschwindigkeit: 50 Mbit/s
    Inklusive: Internet, Telefon und Router
    Wohnort: Berlin, 10585, ausgewählte Adressen
    Aktueller Tarif: Telekom MagentaZuhause M (nach Mindestlaufzeit), Kosten für die nächsten 24 Monate: 1.197,60 Euro (monatlich: 42,95 Euro + 6,95 Euro für den Router)
    Günstigster Tarif: Vodafone GigaZuhause 150 Kabel, Kosten für 24 Monate (inkl. einmaliger Kosten und Vergünstigungen): 575,52 Euro (Durchschnittspreis pro Monat inklusive Router: 23,98 Euro)
    Einsparung: 622,08 Euro
    (Stand: 04.03.2026)

  • Schnell und einfach wechseln

  • Verfügbare Tarife speziell für Ihre Adresse

Mehr rund um Internet

Alle Beiträge
Datenschutz Compliance AGB Impressum Verträge hier kündigen

© 2026 -

VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.