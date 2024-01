Vodafone: Aus für analoges Radio im Kabelnetz - Abschaltung noch im Januar 2024

Der Kabelnetzbetreiber Vodafone beendet in wenigen Wochen die analoge Radioübertragung in seinem Kabelnetz. Wie das Unternehmen mitteilte, wird das analoge Radiosignal endgültig am 31. Januar 2024 abgeschaltet. Was bedeutet das für Vodafone-Kabelkunden?

Ende Januar 2024: Vodafone stellt analoge Radioübertragung in letzten drei Bundesländern ein

Betroffen sind nur die Kabelnetze in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. In allen übrigen Bundesländern bietet Vodafone bereits seit 2018 kein analoges Radio mehr im Kabelnetz an. Die technische Umstellung in den drei letzten Bundesländern soll im Zeitraum vom 9. bis 11. Januar 2024 erfolgen.

Bereits seit Dezember 2023 ist überall im Vodafone-Kabelnetz in Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen das Radio-Angebot digital verfügbar. Als letzter Schritt wird nun im Januar die analoge Übertragung der Radiosender eingestellt. Die technische Umstellung erfolge in Hessen am 9. Januar, in Nordrhein-Westfalen am 10. Januar sowie in Baden-Württemberg am 11. Januar.

Radioempfang im Vodafone-Kabelnetz künftig nur noch digital

Kunden sollen weiterhin alle 350 Radiosender empfangen können, künftig dann aber digital über das Kabelnetz. Für den Empfang ist allerdings ein digitales Empfangsgerät erforderlich, das im Handel erhältlich ist. Auch über einen Fernseher mit DVB-C-Tuner lassen sich digitale Radioprogramme empfangen. Für einen besseren Klang kann der Fernseher mit einem Soundsystem verbunden werden. Eine weitere Möglichkeit, künftig Radio zu empfangen: Sie ziehen das Antennenkabel am Empfangsgerät ab und ersetzen es durch eine Wurf- oder Zimmerantenne. Empfangen lassen sich auf diesem Weg Radiosender über die normalen UKW-Frequenzen. Über UKW sind aber deutlich weniger Radiosender empfangbar als über das Kabelnetz.

Vodafone-Kabeltarife vergleichen

Freie Frequenzen sollen für höhere Upload-Geschwindigkeiten genutzt werden

Der Vorteil durch den Wegfall der analogen Radiosignale: Es wird laut Vodafone ein erheblicher Teil des Kabel-Frequenzspektrums für eine bessere Internet-Versorgung frei. Die vom analogen Kabelradio genutzten Frequenzen seien vor allem für den Upstream von Bedeutung. Vodafone stellt zukünftig im Kabelnetz etwa höhere Upload-Geschwindigkeiten als bisher in Aussicht.

Die Kabelkunden seien in den vergangenen Monaten von Vodafone über das Aus der analogen Radioübertragung informiert worden. Informationen zum Umstieg auf den Digital-Empfang soll auch eine Bandansage liefern, die ab dem 9. Januar über die betroffenen Radiofrequenzen gesendet wird. Endgültig werde die analoge Radio-Übertragung dann in allen drei Bundesländern zum 31. Januar abgeschaltet.

Internet-Radio wird immer beliebter

In Deutschland empfangen rund 8 Millionen Menschen Radio über Kabel oder Satellit. Nur etwa 2 Prozent der Deutschen nutzen das Kabel um Radio analog zu hören. Der Radioempfang über UKW, Kabel und Satellit gehe zurück, internetbasiertes Radio ist weiter auf dem Vormarsch. Internet-Radio können Sie über einen beliebigen Internetanschluss nutzen. Internettarife lassen sich einfach und bequem über den Verivox-Tarifrechner vergleichen. Bei Angabe Ihrer Adresse wird auch direkt die Verfügbarkeit der Angebote geprüft.

Internettarife: Verfügbarkeit prüfen