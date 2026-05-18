Verivox-Index zur Fußball-WM: So kompliziert war Mitfiebern noch nie

Historisch teure Tickets und strenge US-Einreisebestimmungen – nur die wenigsten Fans dürften bei der anstehenden Fußball-WM live vor Ort dabei sein. Doch auch das Mitfiebern am heimischen TV war noch nie so kompliziert. Das Vergleichsportal Verivox hat einen Komplexitäts-Index für alle Fußball-Weltmeisterschaften in diesem Jahrtausend entwickelt. Das Ergebnis: Die WM 2026 in den USA, in Kanada und Mexiko erreicht mit einem Indexwert von 178 Punkten einen neuen Höchstwert an logistischen Herausforderungen. Das Turnier bricht gleich mehrere Rekorde.

Index kombiniert vier Faktoren für Logistik und Komplexität

Für den Verivox-Index wurden alle Fußball-Weltmeisterschaften der Männer von 2002 bis heute ausgewertet. Der Index enthält vier zentrale Parameter: die Anzahl der Spiele und der Austragungsorte, die maximale Zeitverschiebung im Vergleich zu Deutschland sowie die verschiedenen Anstoßzeiten. Diese Faktoren wurden kombiniert und gewichtet, um die logistische Komplexität für Organisatoren, Fernsehsender, aber auch Fans realistisch abzubilden. Die diesjährige WM kommt auf 178 Indexpunkte und schlägt damit alle Vorgänger.

"Um den Überblick über den kleinteiligen Spielplan zu behalten, empfiehlt sich eine App mit Erinnerungswecker", sagt Jörg Schamberg, Telekommunikationsexperte bei Verivox. "Da kaum jemand alle Spiele live verfolgen wird, gibt es auf den digitalen Plattformen der TV-Sender viele zusätzliche Angebote. Ein Novum: ARD und ZDF werden erstmals auch während eines Spiels Werbung einblenden – in den hitzebedingten Trinkpausen."

Die WM 2026 bricht gleich mehrere Rekorde

Ausschlaggebend für den Rekordwert des USA-Turniers sind mehrere Faktoren: Mit 104 Spielen werden in diesem Jahr so viele Partien ausgetragen wie nie zuvor – ein Plus von 63 Prozent gegenüber bisherigen Turnieren. Gleichzeitig sind 16 Austragungsorte über drei Länder verteilt. Die maximale Zeitverschiebung zwischen den Spielorten und Deutschland beträgt neun Stunden – und ist damit drei Mal so hoch wie der bisherige Durchschnittswert von drei Stunden. Zusätzliche Komplexität ergibt sich durch die 16 verschiedenen Anstoßzeiten – auch dies ist ein neuer Rekordwert.

Zweitplatziertes Turnier im Verivox-Logistik-Index ist die WM 2002 in Japan und Südkorea (129 Punkte), aufgrund der hohen Zahl von 20 Austragungsorten und 7 Stunden Abstand zur deutschen Sommerzeit. Zum Vergleich: Bei der WM 2022 in Katar gab es nur zwei Stunden Zeitverschiebung und fünf verschiedene Anstoßzeiten. Die WM 2010 in Südafrika war für deutsche Fans ohne Zeitverschiebung im TV zu sehen und kam mit nur drei Anstoßzeiten aus.

Deutschland: Hohe TV-Präsenz trotzt der schwierigen Logistik

Die meisten Spiele der Fußball-WM werden von ARD und ZDF übertragen und sind somit ohne Zusatzkosten verfügbar. Das gilt in jedem Fall für die Spiele mit deutscher Beteiligung und auch dann, wenn diese spät abends oder am frühen Morgen stattfinden. Alle 104 Spiele können deutsche Fans bei MagentaTV sehen: Der TV-Ableger der Telekom hat sich die kompletten Übertragungsrechte gesichert und dafür ein großes Expertenteam verpflichtet (u.a. Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels, Tabea Kemme).

"Um MagentaTV zu schauen, muss man keinen Telekom-Anschluss haben", sagt Schamberg. "Die Flex-Version kostet nur 11 Euro im Monat und ist flexibel kündbar. Die Zusatzkosten von 22 Euro für die gesamte Dauer der WM sind also überschaubar – insbesondere in Anbetracht der hohen Kosten, die Fußball-Fans bei anderen Turnieren zu tragen haben, etwa den Live-Übertragungen der Champions League: Unsere jüngste Preisanalyse hat gezeigt, dass Fußball-Fans 81 Euro im Monat ausgeben müssen, um alle Saisonspiele live im TV sehen zu können."

Methodik

Gewichteter Komplexitäts-Index. Formel: (Spiele × 0,2) + (Austragungsorte × 0,2) + (Zeitverschiebung × 0,3) + (Anstoßzeiten × 0,3). Gewichtung: Zeitverschiebung und Anstoßzeiten = logistische Komplexität (60%), Spiele und Orte = Infrastruktur (40%). Basis des Index ist die WM 2010 in Südafrika mit einem Wert von 100 Punkten. Die verwendeten Daten basieren auf einer im März 2026 durchgeführten Verivox-Recherche; ausgewertet wurden die online verfügbaren Daten zu allen Fußball-Weltmeisterschaften der Männer von 2002 bis 2026.