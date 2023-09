Verivox-Aktion: Über 200 Euro sparen bei Bosch Smartes Heizen-Paket zum Internettarif

Doppelt profitieren im September: Ausgewählte Tarife mit Bosch Smartes Heizen-Paket und Verivox-Cashback

Die Bosch-Aktion von Verivox gilt bis zum 30. September 2023 für ausgewählte Internettarife der Telekom und PYUR. Für einige Kabel-Internet-Tarife von Vodafone ist das Angebot bis einschließlich 18. September befristet. Außerdem nehmen im gesamten September ausgewählte Mobilfunktarife der Telekom sowie von Vodafone und otelo an der Aktion teil.

Das Bosch-Paket kann für Sie sowohl als Einsteiger in Smartes Heizen interessant sein als auch bei einer Erweiterung Ihres bestehenden Systems. Denn die Bosch-Geräte sind kompatibel mit anderen Home-Systemen. Steuern können Sie das Bosch-System per App über Ihr Smartphone. Was erhalten Sie nun konkret?

Im Paket sind diese drei Teile von Bosch enthalten:



Smart Home Controller (2. Generation)



Heizthermostat (2. Generation)



Tür-/Fensterkontakt (2. Generation)

Nur 9,95 Euro Zuzahlung für Bosch Smartes Heizen-Paket im Wert von über 220 Euro

Bei Buchung der an der Aktion teilnehmenden Internet- und Mobilfunktarife ist das Bosch-Paket in unserem Tarifrechner gleich für Sie vorausgewählt. Um das Bosch Smartes Heizen-Paket im Wert von über 220 Euro (UVP) zu erhalten, fällt lediglich eine einmalige Zuzahlung von 9,95 Euro an. Der Versand ist inklusive. Zuvor müssen Sie Ihre erste vollständige Monatsabrechnung des neuen Anbieters bei Verivox hochladen, danach erhalten Sie den Gutschein zur Online-Einlösung des Bosch-Pakets. Hinweis: Falls Sie den Gutschein für das Bosch-Angebot nicht einlösen sollten, so wird Ihnen auch der Betrag von einmalig 9,95 Euro nicht berechnet.

Detaillierte Informationen zur Bosch-Aktion von Verivox, zum Erhalt und zur Einlösung des Bosch-Gutscheins sowie eine Auswahl an teilnehmenden Internet- und Mobilfunktarifen finden Sie auf unseren beiden Infoseiten:

Bosch-Aktion Internet

Bosch-Aktion Mobilfunk