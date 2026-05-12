VATM-Marktanalyse: Glasfaser frühestens ab 2031 mit mehr Nutzern als DSL

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Neue Zahlen zum deutschen Festnetzmarkt und zum Glasfaserausbau in Deutschland haben jetzt der TK-Verband VATM und das Beratungsinstitut Dialog Consult mit der neuen 27. TK-Marktanalyse vorgelegt. Befragt wurden dazu im ersten Quartal 2026 Mitgliedsunternehmen des VATM. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der Studie.

38,1 Millionen Breitbandanschlüsse: Löwenanteil entfällt weiterhin auf DSL Bis Ende 2026 soll die Zahl der aktivierten Breitbandanschlüsse in Deutschland laut VATM-Schätzung auf 38,1 Millionen steigen. Die Anschlüsse teilen sich auf die einzelnen Technologien wie folgt auf: 21,8 Millionen DSL-Anschlüsse

8,5 Millionen Kabelanschlüsse

7,8 Millionen Glasfaseranschlüsse (FTTH/B). Laut VATM könnte DSL unter günstigen Voraussetzungen erst ab 2031 durch Glasfaser als meistgenutzte Anschlusstechnologie abgelöst werden. Erst knapp ein Viertel der erreichbaren Haushalte nutzt Glasfaser auch 32 Millionen erreichbare Haushalte (Homes Passed, +5,4 Millionen zum Vorjahr)

12,5 Millionen Haushalte mit Glasfaser versorgt (Homes Connected, + 2 Millionen zum Vorjahr)

7,8 Millionen Haushalte nutzen Glasfaser (Homes Activated, + 1,4 Millionen zum Vorjahr). Die 7,8 Millionen genutzten, aktivierten Glasfaseranschlüsse teilen sich auf die Anbieter Ende 2026 so auf: Telekom: 2,7 Millionen Glasfaseranschlüsse

Wettbewerber: 5,1 Millionen Glasfaseranschlüsse

Die Endkundenzahlen und entsprechenden Marktanteile der führenden Festnetzanbieter Internetanbieter Endkunden in Millionen Marktanteil Telekom 15,1 40,1 % Vodafone 10,0 26,5 % 1&1 3,9 10,3 % Telefónica o2 2,4 6,4 % Deutsche Glasfaser 0,9 2,4 % Tele Columbus (PŸUR) 0,7 1,9 % NetCologne 0,6 1,6 % EWE-Gruppe 0,5 1,3 % M-net 0,5 1,3 % Weitere Anbieter 3,9 8,2 % Quelle: 27. TK-Marktanalyse Deutschland 2026 von VATM/Dialog Consult. (Stand: 31.12.2025)