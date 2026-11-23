Die Politik von US-Präsident Donald Trump beeinflusst auch das Verhalten deutscher Konsumenten. Die Bereitschaft zu einem Verzicht auf US-Produkte ist jedoch rückläufig: Während im Mai 2025 noch 52 Prozent der Deutschen ihren US-Konsum wegen der Trump-Politik zurückfahren wollten, sagen das aktuell nur noch 47 Prozent. Fast jeder Vierte ist unschlüssig. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Vergleichsportals Verivox.

Ältere Menschen möchten US-Konsum häufiger reduzieren

Der Umfrage zufolge verwenden 31 Prozent der Deutschen US-Dienste und -Produkte aufgrund der aktuellen US-Politik bereits seltener, weitere 15 Prozent planen sich entsprechend einzuschränken. Ältere Menschen ab 60 Jahren können sich besonders häufig einen Verzicht vorstellen oder praktizieren diesen bereits (57 Prozent). In der Altersgruppe zwischen 30 und 39 Jahren liegt der Zustimmungswert 20 Prozentpunkte niedriger (37 Prozent). Das ist der geringste Wert aller Altersgruppen.

Fast jeder Vierte (24 Prozent) ist unschlüssig, ob sich die aktuelle US-Politik in einem geänderten Kauf- bzw. Nutzungsverhalten niederschlagen sollte – darunter fast doppelt so viele Frauen wie Männer (32 zu 17 Prozent). Im Vorjahr betrug der Wert der Zweifler 20 Prozent. Besonders groß ist die Unsicherheit aktuell in den mittleren Altersgruppen. Auch Menschen mit einem niedrigeren Einkommen oder einem geringeren formalen Bildungsgrad sind häufig unentschieden.

Bereitschaft zum Verzicht hat leicht abgenommen

29 Prozent der Befragten möchten den Konsum von US-Produkten nicht zurückfahren, auch künftig nicht. Insgesamt wollen sich 54 Prozent der Deutschen nicht einschränken oder sind unschlüssig; 47 Prozent sind zu Einschränkungen bereit oder verzichten bereits. 2025 war die Tendenz umgekehrt.

"Als wir zuletzt nach einem möglichen Verzicht auf US-Dienste fragten, sorgte US-Präsident Trump mit hohen Importzöllen für Empörung", sagt Verivox-Telekommunikationsexperte Jörg Schamberg. "Aktuell hat die Boykott-Debatte an Brisanz verloren – obwohl etwa die Folgen des Iran-Kriegs für Verbraucher täglich spürbar sind."

Digitaler Verzicht ist oft alters- und geschlechtsabhängig

29 Prozent derjenigen, die ihren US-Konsum bereits zurückgefahren haben oder dies planen, möchten nach eigenen Angaben keine US-Handys wie iPhones mehr kaufen. Jüngere Menschen unter 30 Jahren sind dazu viel seltener bereit als Ältere ab 60 Jahren (19 zu 36 Prozent Zustimmung). Auf Platz zwei: 27 Prozent könnten sich altersübergreifend vorstellen, auf Amazon-Bestellungen zu verzichten oder diese einzuschränken. Eine Trennung vom Messenger WhatsApp erwägen hingegen nur 16 Prozent.

Unter Männern ist die Bereitschaft, ihren digitalen Konsum anzupassen, deutlich ausgeprägter als unter Frauen – bei allen Antwortmöglichkeiten. So geben zum Beispiel 32 Prozent der Männer (aber nur 19 Prozent der Frauen) an, den Konsum von Social-Media-Diensten wie Instagram zumindest reduzieren zu wollen. Übergreifend wollen 28 Prozent US-Produkte bzw. -Dienste zwar grundsätzlich seltener nutzen, klammern dabei den digitalen Bereich jedoch aus.

"US-Produkte sind insbesondere im Bereich Technik kaum wegzudenken", sagt Jörg Schamberg. "Nicht nur für junge Menschen ist eine Abkehr von Apple, WhatsApp, Instagram oder Netflix schwer vorstellbar. Da mag es leichter fallen, bei Produkten aus anderen Bereichen auf US-Ware zu verzichten."

Zweifel an Wirkungsmacht durch Teil-Boykott

Wer einen Teil-Boykott von US-Produkten skeptisch sieht oder ablehnt, zweifelt vor allem die Wirkung eines geänderten Nutzungsverhaltens an. So sagen 35 Prozent der Skeptiker, US-Dienste wie Amazon oder WhatsApp seien so präsent, dass sich das Rad nicht zurückdrehen ließe. 28 Prozent glauben nicht, mit einem veränderten Konsum etwas bewirken zu können – Menschen zwischen 40 und 49 Jahren sind besonders skeptisch (36 Prozent). Mehr als jeder Fünfte (22 Prozent) weiß nach eigenen Angaben nicht oder nur selten, ob ein Produkt aus den USA kommt.

Methodik

Für die Umfrage im Auftrag von Verivox hat das Meinungsforschungsinstitut Innofact im November 2026 insgesamt 1.025 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren online befragt. Im Mai 2025 wurden dieselben Fragen 1.015 Personen derselben Altersgruppen gestellt. Die Befragten entstammen einem ISO-zertifizierten Online-Panel mit rund 500.000 Teilnehmenden. Beide Umfragen sind bevölkerungsrepräsentativ in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bundeslandzugehörigkeit.

Gefragt wurde: Wegen der Politik von US-Präsident Trump möchten derzeit manche Menschen Produkte oder Dienste aus den USA zumindest seltener nutzen. Wie stehen Sie dazu? / Sie haben angegeben, US-Produkte oder -Dienste bereits zumindest seltener zu nutzen bzw. dies zukünftig zu planen. Betrifft das auch den Bereich Technik? / Sie haben angegeben, US-Produkte derzeit nicht zu meiden oder unsicher zu sein, ob ein solcher Teil-Boykott sinnvoll ist. Was ist der Grund dafür?